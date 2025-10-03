L’aliment que més sacia, ajuda a aprimar-se i cuida els teus músculs, segons una nutricionista

Gràcies a la seva combinació única de proteïnes completes, vitamines i greixos saludables, els ous es posicionen com un dels aliments més eficients per perdre pes i cuidar el cos.
Especialistes com Magali Alvarenga i Manuel Viso coincideixen que el seu perfil nutricional és “una joia”.
L’aliment que sorprèn pels seus beneficis
Durant anys, l’ou va ser injustament assenyalat com un aliment a limitar, sobretot pel seu contingut en colesterol. Tanmateix, les investigacions més recents han canviat radicalment aquesta percepció.
La nutricionista Magali Alvarenga ho afirma sense embuts: “Els ous són excel·lents per aprimar-se de manera saludable. Proporcionen sacietat durant més temps i protegeixen la teva massa muscular”. La seva valoració no és casual: l’ou reuneix una combinació molt difícil de trobar en un sol aliment.
És un aliment natural, assequible i versàtil, que pot incorporar-se fàcilment a qualsevol àpat del dia. Però el més rellevant és el que conté a l’interior: proteïnes d’altíssima qualitat, vitamines essencials, colina, greixos bons i antioxidants.
Per què l’ou sacia més que altres aliments?
Un dels efectes més notables de l’ou és la seva capacitat per produir sacietat de llarga durada. Això es deu al seu contingut en proteïna completa, que es digereix lentament i activa mecanismes hormonals que redueixen la gana.
A diferència d’altres esmorzars habituals —com torrades, cereals o brioixeria—, un esmorzar amb ous manté la gana a ratlla durant diverses hores. Això es tradueix en un menor consum calòric al llarg del dia i una major facilitat per mantenir un dèficit energètic, necessari per aprimar-se.
En estudis comparatius, aquells que esmorzen ous tendeixen a consumir menys calories en els àpats següents. Aquesta reducció no és forçada, sinó conseqüència natural de sentir-se satisfet durant més temps.
En la pràctica, això significa que un parell d’ous bullits o remenats poden marcar la diferència entre un dia ple de picoteig i un en què es controla millor la ingesta total.
Una proteïna perfecta per als teus músculs
Una de les grans pors de qui busca perdre pes és perdre també massa muscular. Aquí és on l’ou torna a destacar: conté tots els aminoàcids essencials en proporcions òptimes per a l’organisme humà.
El doctor Manuel Viso ho resumeix amb claredat: “L’ou és una joia a nivell nutricional. Conté proteïnes supercompletes en aminoàcids, colina per al teu cervell, antioxidants, vitamina D, ferro i greixos saludables”.
Quan el cos rep suficient proteïna de qualitat, fins i tot en una dieta hipocalòrica, pot preservar la massa muscular. Això no només millora l’estètica corporal, sinó que també afavoreix un metabolisme actiu i un millor control del pes a llarg termini.
A més, el contingut proteic de l’ou és altament biodisponible, la qual cosa significa que el cos l’absorbeix i utilitza amb gran eficiència.
Vitamines, greixos bons i més raons per consumir ou
Més enllà de la seva proteïna, l’ou és ric en colina, un nutrient essencial per al cervell i la funció hepàtica. També aporta vitamina D, difícil de trobar en aliments, i antioxidants com la luteïna i zeaxantina, beneficiosos per a la vista i l’envelliment cel·lular.
Els seus greixos són predominantment insaturats, incloent-hi àcids grassos essencials. Lluny de ser un enemic del colesterol, l’ou ha demostrat no elevar el colesterol plasmàtic de manera significativa en persones sanes. Al contrari, pot millorar el perfil lipídic en augmentar el colesterol HDL, conegut com a “colesterol bo”.
És, en definitiva, un aliment dens en nutrients i baix en calories: un sol ou aporta al voltant de 70–80 kcal i una gran varietat de micronutrients vitals.
Com i quan consumir ou per aprofitar-lo al màxim
La versatilitat de l’ou és una altra de les seves fortaleses. Pot consumir-se bullit, escalfat, a la planxa o remenat, sense necessitat d’afegir-hi greixos en excés. Com més natural sigui la preparació, més beneficis es preserven.
Els experts recomanen incloure’l especialment en l’esmorzar o el dinar, tot i que també pot formar part de sopars lleugers. La seva combinació amb vegetals, llegums o cereals integrals potencia encara més el seu valor nutricional.
Quant a la freqüència, no cal limitar-ne el consum en persones sanes. Consumir entre 1 i 2 ous al dia és perfectament segur i beneficiós, segons la majoria de guies actuals.
Per a aquells que practiquen exercici o segueixen una dieta alta en proteïnes, l’ou pot ser un pilar clau per a la recuperació i el desenvolupament muscular, sense recórrer a suplements.
Un aliment humil amb un poder extraordinari
Tot i que sembli quotidià, l’ou continua sent una de les fonts de nutrició més completes i funcionals. Com resumeix la nutricionista: “Proporcionen sacietat durant més temps i protegeixen la teva massa muscular”.
En un món ple de productes processats, costosos o complexos, l’ou demostra que allò simple també pot ser el més eficaç.
I tu, quants ous tens avui a la teva nevera?