El cardiòleg José Abellán alerta sobre les begudes energètiques: “Són innecessàries i perilloses”

El doctor José Abellán, reconegut cardiòleg espanyol, ha posat damunt la taula un debat necessari: el de les begudes energètiques. En un context en què el seu consum creix entre joves i adults, el metge assenyala que no aporten res essencial a l’organisme i, en canvi, poden esdevenir un factor de risc. “Em semblen innecessàries”, afirma de manera taxativa, diferenciant-les d’altres begudes com el cafè, que sí pot tenir un paper moderat i positiu en la vida diària.
Qui és José Abellán i per què importa la seva opinió?
José Abellán és un cardiòleg amb una àmplia experiència clínica, acostumat a tractar amb pacients que presenten problemes d’hipertensió, arrítmies i malalties cardiovasculars associades a estils de vida poc saludables. La seva paraula pren rellevància perquè la seva feina quotidiana l’exposa directament a les conseqüències del consum excessiu d’estimulants.
En les seves declaracions recents, ha volgut subratllar que no es tracta de demonitzar tots els productes amb cafeïna, sinó d’establir diferències clares. El cafè, quan es consumeix sense sucre i en dosis moderades, pot resultar fins i tot beneficiós. Tanmateix, les begudes energètiques contenen una combinació de cafeïna elevada, additius i edulcorants que converteixen la seva ingesta freqüent en una pràctica perillosa.
Les begudes energètiques sota la lupa mèdica
El creixement d’aquest tipus de begudes ha estat vertiginós en l’última dècada. Als supermercats, gimnasos i bars, cada vegada és més habitual veure persones que hi recorren per resistir llargues jornades d’estudi, feina o entrenaments. No obstant això, Abellán insisteix que aquesta solució ràpida és enganyosa.
Moltes llaunes inclouen entre 150 i 300 mil·ligrams de cafeïna, una dosi que supera amb escreix la d’una tassa de cafè de mida mitjana. A més, sovint es combinen amb altres estimulants com la taurina o la guaranà, que potencien els seus efectes sobre el sistema nerviós central. A llarg termini, aquest còctel pot derivar en palpitacions, ansietat, insomni o fins i tot arrítmies greus en persones predisposades.
Què diu la ciència sobre els seus efectes?
Diversos estudis han alertat sobre les conseqüències del consum habitual de begudes energètiques. L’evidència mostra que poden incrementar la pressió arterial, alterar la freqüència cardíaca i, en alguns casos, afavorir episodis de taquicàrdia.
El problema s’intensifica quan aquestes begudes es barregen amb alcohol, una pràctica estesa en ambients festius. El resultat és un estat de falsa sobrietat: la cafeïna dissimula l’efecte depressor de l’alcohol, cosa que porta a beure’n més sense percebre els símptomes inicials d’embriaguesa. Aquesta combinació augmenta el risc d’accidents, conductes impulsives i dany hepàtic.
A nivell neuronal, també s’han detectat senyals d’impacte en la regulació de la son i en la tolerància al gust dolç. L’abús d’edulcorants artificials pot modificar la percepció del sabor i fomentar un consum més gran de productes ultraprocessats.
Cafè vs. energètiques: la comparació necessària
Un dels punts clau del missatge d’Abellán és diferenciar entre cafè i begudes energètiques.
El cafè, consumit en una quantitat d’una a tres tasses al dia, sense sucre i amb una preparació adequada, pot ser fins i tot protector davant d’algunes malalties cardiovasculars i metabòliques. El seu efecte estimulant és més previsible i ve acompanyat d’antioxidants naturals.
Les begudes energètiques, en canvi, no aporten aquests beneficis. A més del seu excés de cafeïna, inclouen combinacions artificials que generen un efecte ràpid però poc sostenible. “Són un aliment a evitar”, emfatitza el cardiòleg, aclarint que fins i tot en les seves versions “light” o “sense sucre” continuen representant un problema pel seu impacte fisiològic.
Els riscos a llarg termini d’un consum habitual
El consum ocasional d’aquestes begudes pot no representar un perill immediat en persones sanes. Tanmateix, el veritable problema sorgeix quan es converteixen en un hàbit. La ingesta repetida de cafeïna en dosis elevades pot desregular la resposta del sistema cardiovascular, provocant hipertensió crònica o afavorint l’aparició d’arrítmies.
En joves, el risc es multiplica perquè els seus cossos encara estan en desenvolupament i la pressió social els empeny a recórrer a aquests productes com a símbol d’energia o resistència. En adults, el problema sol associar-se a l’estrès laboral i a la manca de descans. En tots dos casos, la conseqüència és la mateixa: una sobrecàrrega innecessària per al cor.
Consells pràctics per cuidar el cor
El missatge d’Abellán no es limita a prohibir, sinó que vol orientar cap a un estil de vida més saludable. Alguns dels seus consells són senzills però efectius:
- Optar pel cafè filtrat o de màquina, sempre sense sucre afegit.
- Evitar el consum diari de begudes energètiques i reservar-les, si cal, per a situacions puntuals.
- Prestar atenció a les etiquetes i calcular la quantitat de cafeïna ingerida en un dia.
- No barrejar-les amb alcohol en cap circumstància.
- Recordar que la millor font d’energia continua sent el descans adequat, una dieta equilibrada i l’exercici regular.
Una advertència que convida a reflexionar
La postura del cardiòleg José Abellán és clara: les begudes energètiques són innecessàries i el seu consum pot comportar més perjudicis que beneficis. La seva advertència vol despertar consciència en una societat que massa sovint prioritza la immediatesa per damunt de la salut.
“Em semblen innecessàries”, resumeix amb fermesa, obrint la porta a una reflexió més àmplia: fins a quin punt depenem d’estímuls artificials per rendir en el dia a dia?
El repte és recuperar hàbits senzills que aportin vitalitat sense posar en risc el cor. I tu, quantes vegades al mes recorres a una beguda energètica per mantenir-te despert? Comparteix la teva experiència i ajuda’ns a difondre un missatge de prevenció que pot marcar la diferència.