Sergio Peinado, entrenador personal: “Tu cuerpo necesita músculo, tengas 15 o 80 años”

“Tu cuerpo necesita músculo, tengas 15 o 80 años”, afirma el entrenador que transformó su vida para inspirar a millones de personas.

A sus 35 años, Sergio Peinado es una de las voces más influyentes del fitness en español. Con millones de seguidores en YouTube y redes sociales, su mensaje va más allá del culto al cuerpo: la masa muscular es salud, prevención y calidad de vida. Desde su método “FuertaFit” hasta los entrenamientos gratuitos, predica una verdad simple: el músculo es medicina.

¿Quién es Sergio Peinado y por qué todos hablan de él?

Nacido en Albacete en el año 1990, Sergio Peinado es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Desde muy joven supo que quería dedicar su vida a mejorar la de los demás a través del ejercicio. Sin embargo, su camino hasta convertirse en figura pública del fitness no fue inmediato ni sencillo.

Comenzó como muchos otros: entrenando en casa, leyendo estudios, probando rutinas y frustrándose como cualquier principiante. Hoy, con su canal de YouTube “Entrena con Sergio Peinado”, ha conseguido que miles de personas se levanten del sofá y se activen desde donde sea. Su proximidad, lenguaje claro y energía constante lo han convertido en un referente.

Del sobrepeso a líder fitness: una transformación real

Peinado no siempre estuvo en forma. Durante su juventud llegó a pesar más de 100 kilos. Ese exceso no solo afectaba su autoestima, sino que también ponía en riesgo su salud. Este fue el punto de partida de un cambio profundo. Entendió que el cuerpo no necesita perfección estética, sino fuerza funcional, y comenzó a entrenar con constancia y propósito.

“Me di cuenta de que si yo podía cambiar, muchos más también podrían hacerlo”, ha explicado en varias entrevistas. Esa transformación personal dio lugar a su carrera como entrenador, divulgador y creador de contenido. Su propia historia le da credibilidad: es alguien que ha estado al otro lado del espejo.

Músculo para todos: por qué es esencial a cualquier edad

La frase que da título a este artículo resume su filosofía: “Tu cuerpo necesita músculo, tengas 15 o 80 años”. Para Peinado, entrenar fuerza no es una cuestión de moda o vanidad. Es una necesidad fisiológica que impacta directamente en la calidad de vida, la movilidad, el metabolismo y la prevención de enfermedades crónicas.

A partir de los 30 años, comenzamos a perder masa muscular de manera natural. Sin un entrenamiento adecuado, esta pérdida se acelera y genera consecuencias físicas y cognitivas. Por eso insiste: no importa la edad, el cuerpo necesita moverse, fortalecerse y mantenerse activo.

Desmontando mitos: no, los abdominales no eliminan grasa localizada

Uno de los temas que más combate en sus redes es la desinformación en torno al ejercicio. Peinado explica con claridad que hacer abdominales no sirve para quemar grasa localizada en el vientre. La quema de grasa es un proceso sistémico que depende del déficit calórico y del movimiento general, no de ejercicios concretos.

“No te obsesiones con los abdominales si tienes barriga. Primero, muévete más, aliméntate mejor y entrena fuerza”, suele decir. Su objetivo es desmontar mitos y ofrecer herramientas reales y sostenibles para cambiar cuerpos y hábitos sin caer en falsas promesas.

Ejercicio, comunidad y salud: las claves de su método

Su método “FuertaFit” se basa en tres pilares: ejercicio funcional, alimentación equilibrada y comunidad de apoyo. Para Sergio, entrenar no es algo individual y frío, sino una experiencia compartida que puede cambiar vidas. Por eso fomenta grupos, retos colectivos y la participación activa de sus seguidores.

El enfoque no es rígido ni militarizado. Peinado sabe que la adherencia es clave, y que solo quien disfruta de su rutina consigue sostenerla a largo plazo. Propone entrenamientos breves, adaptables, con peso corporal o mancuernas, que cualquiera puede hacer en casa o en un parque.

Más allá de la estética: entrenar para vivir mejor

Aunque la estética suele ser el primer motivo para comenzar a entrenar, Peinado insiste en que la verdadera recompensa es la salud. Un cuerpo fuerte resiste mejor las caídas, los esfuerzos del día a día, las enfermedades e incluso los efectos del estrés.

También destaca los beneficios mentales del ejercicio: mejora del ánimo, aumento de la autoestima, reducción del insomnio y más energía cotidiana. No es solo levantar pesas o marcar músculos; es construir una versión más funcional y feliz de uno mismo.

Una rutina, mil beneficios: lo que recomienda Peinado

Peinado recomienda entrenar fuerza al menos dos o tres veces por semana, independientemente de la edad o el nivel. Para los más jóvenes, es una inversión en salud futura. Para los mayores, una protección frente a la pérdida de movilidad y autonomía.

Una rutina ideal incluiría: sentadillas, flexiones, remo invertido, planchas y ejercicios de equilibrio. No es necesario apuntarse al gimnasio ni comprar equipamiento caro. Lo más importante es comenzar, moverse y mantener el hábito.

También destaca que el descanso, la alimentación y la actitud positiva son igual de importantes que el entrenamiento en sí. “No hay cambio físico sin cambio mental”, afirma a menudo.

Más músculo, más vida

Peinado insiste: no es una cuestión de moda ni de fuerza bruta, sino de resistencia ante lo que nos espera con los años. Entrenar es cuidarse hoy para estar mejor mañana.

¿Y tú, ya has comenzado a construir tu escudo muscular?

Comparte este mensaje con aquellos que aún creen que “eso del gimnasio no es para ellos”.