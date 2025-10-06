Sergio Peinado, entrenador personal: “El teu cos necessita múscul, tinguis 15 o 80 anys”

“El teu cos necessita múscul, tinguis 15 o 80 anys”, afirma l’entrenador que va transformar la seva vida per inspirar milions de persones.
Als seus 35 anys, Sergio Peinado és una de les veus més influents del fitness en espanyol. Amb milions de seguidors a YouTube i xarxes socials, el seu missatge va més enllà del culte al cos: la massa muscular és salut, prevenció i qualitat de vida. Des del seu mètode “FuertaFit” fins als entrenaments gratuïts, predica una veritat simple: el múscul és medicina.
Qui és Sergio Peinado i per què tothom en parla?
Nascut a Albacete l’any 1990, Sergio Peinado és llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Des de molt jove va saber que volia dedicar la seva vida a millorar la dels altres a través de l’exercici. Tanmateix, el seu camí fins a convertir-se en figura pública del fitness no va ser immediat ni senzill.
Va començar com molts altres: entrenant a casa, llegint estudis, provant rutines i frustrant-se com qualsevol principiant. Avui, amb el seu canal de YouTube “Entrena con Sergio Peinado”, ha aconseguit que milers de persones s’aixequin del sofà i s’activin des d’on siguin. La seva proximitat, llenguatge clar i energia constant l’han convertit en un referent.
Del sobrepès a líder fitness: una transformació real
Peinado no sempre va estar en forma. Durant la seva joventut va arribar a pesar més de 100 quilos. Aquell excés no només afectava la seva autoestima, sinó que també posava en risc la seva salut. Aquest va ser el punt de partida d’un canvi profund. Va entendre que el cos no necessita perfecció estètica, sinó força funcional, i va començar a entrenar amb constància i propòsit.
“Em vaig adonar que si jo podia canviar, molts més també podrien fer-ho”, ha explicat en diverses entrevistes. Aquella transformació personal va donar lloc a la seva carrera com a entrenador, divulgador i creador de contingut. La seva pròpia història li dona credibilitat: és algú que ha estat a l’altre costat de l’espill.
Múscul per a tothom: per què és essencial a qualsevol edat
La frase que dona títol a aquest article resumeix la seva filosofia: “El teu cos necessita múscul, tinguis 15 o 80 anys”. Per a Peinado, entrenar força no és una qüestió de moda o vanitat. És una necessitat fisiològica que impacta directament en la qualitat de vida, la mobilitat, el metabolisme i la prevenció de malalties cròniques.
A partir dels 30 anys, comencem a perdre massa muscular de manera natural. Sense un entrenament adequat, aquesta pèrdua s’accelera i genera conseqüències físiques i cognitives. Per això insisteix: no importa l’edat, el cos necessita moure’s, enfortir-se i mantenir-se actiu.
Desmuntant mites: no, els abdominals no eliminen greix localitzat
Un dels temes que més combat a les seves xarxes és la desinformació al voltant de l’exercici. Peinado explica amb claredat que fer abdominals no serveix per cremar greix localitzat al ventre. La crema de greix és un procés sistèmic que depèn del dèficit calòric i del moviment general, no d’exercicis concrets.
“No t’obsessionis amb els abdominals si tens panxa. Primer, mou-te més, alimenta’t millor i entrena força”, sol dir. El seu objectiu és desmuntar mites i oferir eines reals i sostenibles per canviar cossos i hàbits sense caure en falses promeses.
Exercici, comunitat i salut: les claus del seu mètode
El seu mètode “FuertaFit” es basa en tres pilars: exercici funcional, alimentació equilibrada i comunitat de suport. Per a Sergio, entrenar no és quelcom individual i fred, sinó una experiència compartida que pot canviar vides. Per això fomenta grups, reptes col·lectius i la participació activa dels seus seguidors.
L’enfocament no és rígid ni militaritzat. Peinado sap que l’adherència és clau, i que només qui gaudeix de la seva rutina aconsegueix sostenir-la a llarg termini. Proposa entrenaments breus, adaptables, amb pes corporal o manuelles, que qualsevol pot fer a casa o en un parc.
Més enllà de l’estètica: entrenar per viure millor
Tot i que l’estètica sol ser el primer motiu per començar a entrenar, Peinado insisteix que la veritable recompensa és la salut. Un cos fort resisteix millor les caigudes, els esforços del dia a dia, les malalties i fins i tot els efectes de l’estrès.
També destaca els beneficis mentals de l’exercici: millora de l’ànim, augment de l’autoestima, reducció de l’insomni i més energia quotidiana. No és només aixecar peses o marcar músculs; és construir una versió més funcional i feliç d’un mateix.
Una rutina, mil beneficis: el que recomana Peinado
Peinado recomana entrenar força almenys dues o tres vegades per setmana, independentment de l’edat o el nivell. Per als més joves, és una inversió en salut futura. Per als més grans, una protecció davant la pèrdua de mobilitat i autonomia.
Una rutina ideal inclouria: esquats, flexions, rem invertit, planxes i exercicis d’equilibri. No cal apuntar-se al gimnàs ni comprar equipament car. El més important és començar, moure’s i mantenir l’hàbit.
També destaca que el descans, l’alimentació i l’actitud positiva són igual d’importants que l’entrenament en si. “No hi ha canvi físic sense canvi mental”, afirma sovint.
Més múscul, més vida
Peinado insisteix: no és una qüestió de moda ni de força bruta, sinó de resistència davant del que ens espera amb els anys. Entrenar és cuidar-se avui per estar millor demà.
I tu, ja has començat a construir el teu escut muscular?
Comparteix aquest missatge amb aquells que encara creuen que “això del gimnàs no és per a ells”.