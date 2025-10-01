No tenyir-se les canes ajuda a reduir l’estrès i millora l’autoestima, segons la psicologia

I si acceptar el pas del temps fos una forma d’autoestima activa? No és només una qüestió estètica. Decidir no tenyir-se les canes pot tenir un efecte profund en com ens sentim amb nosaltres mateixos i com afrontem la pressió social.
Estudis recents en psicologia i neurociència suggereixen vincles entre l’autenticitat personal, la percepció de l’envelliment i la gestió de l’estrès. Tot i que no es tracta d’una regla universal, hi ha evidències i històries que apunten que acceptar els cabells blancs no és només un acte simbòlic, sinó també un alleujament emocional.
Per què surten les canes? La ciència darrere dels cabells platejats
Les canes són el resultat d’un procés natural: la pèrdua de melanina en els fol·licles pilosos. Aquesta substància és l’encarregada de donar color al cabell, i la seva producció disminueix amb l’edat. Tanmateix, el procés no és només cronològic.
Investigacions recents han descobert que l’estrès també pot accelerar l’aparició de les canes. Algunes proves fins i tot suggereixen que, si es redueix significativament l’estrès, alguns cabells poden recuperar part del seu color original. Encara que aquest fenomen és poc comú, mostra que el vincle entre emocions i aparença física és més estret del que pensem.
El cos reacciona a l’estrès crònic amb una alliberació contínua de cortisol i altres hormones que impacten no només en l’estat d’ànim, sinó també en processos cel·lulars com la regeneració capil·lar.
Tenyir-se o no tenyir-se: qüestió d’autoestima o de pressió social?
La decisió de cobrir les canes va molt més enllà del gust personal. En moltes cultures, els cabells blancs han estat històricament associats amb la vellesa, la pèrdua d’atractiu o fins i tot amb la decadència, especialment en dones. Per això, durant dècades, tenyir-se va ser gairebé una obligació estètica per a aquelles que volien ser vistes com a actives, professionals o desitjables.
Però aquesta visió està canviant. En els darrers anys, milers de persones —sobretot dones— han començat a fer visibles les seves canes com una afirmació d’identitat. Lluny de resignar-se, moltes declaren sentir-se més fortes, segures i autèntiques des que van deixar el tint enrere.
No tenyir-se es converteix, així, en un gest polític i emocional, en un “no” als cànons rígids de joventut eterna.
L’estrès i el tint: una relació directa?
Tenyir-se els cabells pot semblar un gest menor, però no sempre ho és. Per a moltes persones, mantenir el color requereix una rutina constant: visites a la perruqueria cada poques setmanes, retocs d’arrels, cura específica per conservar-ne la brillantor. Aquest procés pot esdevenir una càrrega silenciosa, una font contínua de pressió que se suma a les exigències del dia a dia.
Abandonar aquest cicle representa una alliberació. Eliminar aquesta exigència estètica pot traduir-se en menys estrès, més temps i menys ansietat pel judici extern. És aquí on molts troben no només comoditat, sinó benestar emocional.
“No sabia fins a quin punt m’estressava veure’m les arrels cada setmana, fins que vaig decidir deixar-les tranquil·les. Va ser com deixar anar una motxilla”, comentava una dona de 54 anys en un fòrum dedicat a les experiències amb les canes.
Casos reals: què senten aquells que decideixen mostrar-se tal com són
Els qui decideixen deixar el tint enrere no sempre ho fan des de la resignació. Per a molts, és una decisió conscient d’autenticitat. “Volia que la meva imatge reflectís qui sóc realment. Les canes van arribar, i jo vaig decidir acompanyar-les”, deia una periodista de 47 anys que comparteix la seva transició capil·lar a les xarxes socials.
Un altre testimoni freqüent és el de persones que experimenten una millora de l’autoestima en deixar d’amagar l’inevitable. “Em mirava al mirall i sentia que vivia una mentida. Ara veig les meves canes i sento orgull”, confessa un professor universitari.
Aquests relats no són aïllats. Cada vegada més persones asseguren que mostrar-se amb les seves canes els ha permès reconciliar-se amb la seva edat, reduir l’autoexigència i sentir-se més lliures dins la seva pell.
Un acte d’alliberament personal o una moda passatgera?
Com tot fenomen social, la visibilitat de les canes també està subjecta a tendències. Algunes marques de cosmètica han començat a promocionar productes per “realçar” els cabells blancs en comptes d’ocultar-los. A les xarxes socials, les etiquetes #SilverHair o #GoingGray han acumulat milions de mencions, moltes d’elles amb orgull i estil.
Però darrere d’aquesta tendència també hi ha preguntes vàlides. No estarem substituint una pressió per una altra? I si ara la moda és tenir canes “boniques”, ben cuidades, perfectament pentinades?
La psicologia recorda que l’important no és tant l’elecció externa com el sentit intern que li donem. Tenyir-se o no tenyir-se pot ser igualment vàlid, sempre que la decisió sigui lliure i coherent amb la nostra identitat.
Canes visibles, ment tranquil·la
- Acceptar les canes no és rendir-se, és decidir deixar de lluitar.
- Deixar el tint no és deixadesa, és triar allò natural.
- Mostrar-se tal com un és pot ser un acte de valentia i autocura.
No tothom trobarà benestar en deixar el tint, i no tothom sentirà estrès en mantenir-lo. Però per a molts, deixar anar aquesta rutina imposada és també deixar anar part del pes del deure estètic. I en aquest gest silenciós pot estar amagada una forma de pau.
I tu? Què sents quan et mires al mirall?
Compartir, comentar i debatre també pot ajudar a redefinir què és bellesa i què és llibertat.