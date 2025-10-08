Natalia Gennaro, ginecòloga antiaging: “Les dones poden envellir millor, però cal canviar hàbits amb disciplina”

Amb més de dues dècades d’experiència en ginecologia regenerativa i medicina de la longevitat, promou una nova manera d’entendre la salut femenina: envellir millor, amb ciència, constància i autoconeixement.
A la seva consulta de Madrid, Gennaro atén dones que no busquen només “semblar joves”, sinó mantenir energia, equilibri hormonal i benestar durador. Des de la seva visió de la medicina antiaging, combina tractaments mèdics avançats amb una fórmula senzilla però exigent: hàbits, disciplina i coherència. “La meva consulta és una consulta de disciplina”, afirma. “Et demanaré que mengis d’una manera especial, que facis exercici i que dormis d’una determinada forma.”
La ginecologia del futur: regenerar, no només prevenir
Durant anys, la ginecologia s’ha centrat en la prevenció de malalties i l’atenció de patologies reproductives. Però la Dra. Natalia Gennaro proposa una evolució necessària: passar de prevenir a regenerar. La seva pràctica mèdica uneix la ginecologia tradicional amb la medicina regenerativa, enfocant-se a mantenir teixits, hormones i metabolisme en condicions òptimes, no només a tractar-los quan fallen.
Des del seu Institut de Ginecologia Regenerativa i el seu projecte Club Antiaging, Gennaro impulsa protocols que integren teràpies làser, radiofreqüència, cirurgia laparorobòtica, factors de creixement i hormones bioidèntiques. Aquestes tècniques busquen recuperar la funcionalitat del cos femení, especialment en etapes com la perimenopausa o la menopausa, quan moltes dones noten descensos d’energia, sequedat, irritabilitat o pèrdua de desig.
El seu missatge és clar: envellir no significa rendir-se. La medicina moderna permet acompanyar cada etapa vital amb eines segures, personalitzades i naturals. “La medicina ha d’acompanyar els anys, no corregir-los des de la por”, resumeix.
Hormones, metabolisme i emocions: el triangle invisible de l’envelliment
L’envelliment femení no s’explica només pels anys, sinó per una combinació de factors que sovint passen desapercebuts. Gennaro els anomena “el triangle invisible de l’envelliment”: hormones, metabolisme i emocions.
Les hormones, especialment l’estrògen, la progesterona i la testosterona, regulen el son, la memòria, l’energia, la pell i l’estat d’ànim. Quan disminueixen, tot l’organisme s’alenteix. “Ens podem beneficiar de mantenir les nostres hormones en nivells fisiològics òptims, amb seguretat”, explica la doctora. Per a ella, reajustar l’equilibri hormonal no és un luxe estètic, sinó una decisió de salut integral.
A aquest triangle s’hi afegeix el metabolisme. L’excés de sucre, la inflamació silenciosa o l’estrès oxidatiu acceleren l’envelliment cel·lular. Per això, la Dra. Gennaro insisteix en una alimentació antiinflamatòria, rica en proteïnes de qualitat, greixos saludables i vegetals. I, finalment, el component emocional: l’estrès crònic i la manca de descans alteren les hormones tant com una mala dieta.
El seu enfocament és global: “No pots millorar la pell si dorms malament. No pots tenir energia si menges sucre tot el dia. No pots equilibrar hormones si vius amb ansietat constant.” Cada part del cos respon a una xarxa de senyals biològiques que cal harmonitzar.
Disciplina i hàbits: el secret que cap crema pot substituir
Si hi ha una paraula que defineix el mètode de la Dra. Gennaro, és disciplina. A diferència de la medicina reactiva, que espera que alguna cosa es trenqui per reparar-la, la seva consulta entrena les pacients per prendre el control de la seva biologia.
“Envellir bé requereix disciplina. No hi ha miracles, hi ha constància”, repeteix. El seu programa antiaging es basa en quatre pilars: alimentació, exercici, descans i gestió emocional.
El primer, l’alimentació, és la base. Recomana reduir sucres, ultraprocessats i alcohol, prioritzant aliments naturals i horaris regulars. El segon pilar, l’exercici, s’ha d’adaptar a cada edat: entrenaments de força per preservar massa muscular, cardio moderat per a la salut vascular i mobilitat conscient per mantenir flexibilitat i postura.
El tercer element és el son. Dormir menys de set hores de qualitat altera hormones clau com la melatonina o el cortisol. “El son és el tractament antiaging més poderós i gratuït que existeix”, afirma.
Finalment, la gestió emocional: Gennaro incorpora tècniques de mindfulness, respiració o meditació per reduir l’impacte de l’estrès. “L’envelliment també passa per com vivim el temps”, reflexiona.
La seva filosofia desterra la idea que el pas dels anys es combat amb cosmètica o cirurgia estètica. “Les cremes poden ajudar, però cap substitueix els hàbits. La pell reflecteix el que fas cada dia, no el que t’hi poses a sobre.”
Un canvi cultural: dones que decideixen envellir millor
Més enllà de la medicina, la feina de la Dra. Natalia Gennaro impulsa un canvi social. A la seva consulta, moltes pacients arriben convençudes que “ja és tard” per millorar el seu cos o el seu ànim. Però en surten amb una nova idea: envellir millor és possible a qualsevol edat.
El moviment antiaging que ella representa va més enllà del rejoveniment. Parla de longevitat amb propòsit, de viure més temps però amb força, desig i lucidesa. En aquest sentit, el seu “Club Antiaging” no és només un espai mèdic, sinó una comunitat de dones que aprenen, comparteixen rutines i transformen la seva relació amb l’envelliment.
Gennaro assenyala que les noves generacions comencen a veure l’edat com una etapa activa, no com un final. “Cada dècada pot ser la millor, si sabem acompanyar-la biològicament”, assegura. El seu missatge connecta amb un canvi cultural en què la maduresa ja no s’associa amb pèrdua, sinó amb poder personal i coneixement.
“L’edat no s’atura, però es gestiona”
Per a Natalia Gennaro, l’envelliment no és una batalla que es guanya amb bisturí ni amb promeses buides. És un procés que s’aprèn a gestionar amb educació, constància i ciència. El seu enfocament busca apoderar les dones perquè entenguin que la seva salut depèn, en gran part, del que fan cada dia.
“Les dones poden envellir millor, però cal canviar hàbits amb disciplina”, resumeix. I darrere d’aquesta frase hi ha una invitació poderosa: deixar d’esperar solucions externes i començar a construir-les des de dins.
Perquè, al final, el temps passa igual per a totes, però la manera com el vivim marca la diferència.
Què faries avui si sabessis que els teus hàbits poden canviar la teva biologia?