José Abellán, cardiòleg: “El 80% de les malalties del cor es poden prevenir amb gestos simples”

La seva recepta no passa pels medicaments, sinó per moure’s més, dormir bé i cuidar les emocions.
Un recordatori poderós: el cor també es protegeix des del petit.
Prevenir infarts, arítmies o insuficiències cardíaques no requereix fórmules complexes. Al contrari: el secret, segons Abellán, està a tornar a l’essencial. Amb cinc accions senzilles, aplicables sense grans inversions ni sacrificis, es pot reduir dràsticament el risc de patir malalties cardiovasculars. “Només cal començar”, repeteix el metge a les seves xarxes socials, on busca trencar el mur entre ciència i vida diària.
El missatge del cardiòleg
José Abellán no només atén pacients a la consulta; també combat la desinformació des de plataformes digitals, entrevistes i columnes de divulgació. El seu estil és clar, directe, amb tocs d’humor i un enfocament profundament humà. L’objectiu: acostar la cardiologia al ciutadà comú.
En les seves publicacions, insisteix en una idea: la prevenció no és un luxe ni un repte inabastable. És, més aviat, una qüestió de consciència i petits gestos. “El cos avisa molt abans de fallar”, adverteix, i assenyala que escoltar-lo a temps pot marcar la diferència entre viure bé o viure al límit.
Fins al 80 % es pot prevenir?
La xifra pot semblar optimista, però està avalada per organitzacions com l’OMS i la Fundació Espanyola del Cor. Segons diversos estudis, la majoria dels esdeveniments cardiovasculars prematurs estan relacionats amb factors modificables, com la inactivitat, el tabaquisme, la hipertensió o una dieta poc saludable.
Abellán no nega la influència de la genètica, però matisa: “Que tinguis predisposició no significa que estiguis condemnat. Pots reduir el teu risc si saps com cuidar-te”. I això comença, diu, per entendre que la salut del cor no depèn només dels metges, sinó també de decisions quotidianes.
Cinc gestos simples amb gran impacte
Aquests són els cinc hàbits que el cardiòleg proposa per blindar el cor des de casa:
1. Moure’s cada dia, encara que sigui poc.
No cal córrer maratons. N’hi ha prou amb 30 minuts de caminada, pujar escales, estiraments o fins i tot ballar. “El que importa no és el tipus d’exercici, sinó que et moguis amb regularitat”, resumeix.
2. Dormir bé i suficient.
El descans reparador no només recupera energia: també regula la tensió arterial i redueix el risc d’arítmies. Abellán recomana entre 7 i 9 hores de son, sense interrupcions, en horaris consistents.
3. Menjar amb consciència, no amb culpa.
No es tracta de dietes estrictes, sinó d’escollir millor. Fruites, verdures, llegums, oli d’oliva, peixos i fruits secs han d’estar presents amb freqüència. “No és prohibir, és equilibrar”, assenyala el cardiòleg.
4. Controlar l’estrès sense ignorar-lo.
L’estrès crònic inflama, accelera el pols i dispara la pressió. Aprendre a gestionar-lo —meditació, respiració, pauses conscients— és un factor protector tan potent com deixar de fumar.
5. Cuidar els vincles socials.
Sí, tenir amics també cuida el cor. La soledat sostinguda s’ha relacionat amb més risc cardiovascular. Abellán insisteix: “Riu més, abraça més, comparteix més. No és cursi, és medicina”.
Més enllà dels gestos: riscos ocults i precaucions
Abellán és el primer a advertir que els bons hàbits no garanteixen immunitat total. Algunes persones, tot i cuidar-se, poden desenvolupar problemes cardíacs per causes genètiques, malalties prèvies o condicions autoimmunes. Per això insisteix també en la importància de controls mèdics regulars, conèixer els antecedents familiars i no subestimar símptomes com fatiga o palpitacions freqüents.
Així mateix, alerta sobre falsos amics: productes “fitness” ultraprocessats, excés de suplements, entrenaments extrems sense supervisió. “La prevenció eficaç és raonable, no radical”, conclou.
Com començar i mantenir aquests hàbits
Quin és el major obstacle? La constància. Per això, Abellán proposa començar amb metes petites i realistes: canviar l’ascensor per escales dues vegades al dia, apagar pantalles una hora abans de dormir, afegir una fruita extra al dia, caminar després de dinar.
A més, recomana buscar suport a la família, amics o professionals, i monitorejar els avenços, no per obsessionar-se, sinó per veure que sí hi ha progrés. “El canvi arriba pas a pas, no de cop. Però cada pas compta”.
Celebrar els èxits també és clau. “No minimitzis el que aconsegueixes. Cada decisió saludable és un acte d’amor propi”.
Cuida el teu cor, avui
“Ningú es penedeix d’haver començat a cuidar-se, però molts es lamenten de no haver-ho fet a temps”, recorda José Abellán.
En un món que avança ràpid i ens exigeix més cada dia, aturar-nos un moment per escoltar el nostre cos pot ser un acte revolucionari. I potser el més necessari.
Quin gest pots incorporar avui per protegir el teu cor?
Comparteix aquest missatge, reflexiona sobre els teus hàbits i fes el primer pas. El teu cor t’ho agrairà.