Aquesta és la rutina de força ideal per a persones grans, segons experts en esport i salut

Per això, experts en esport i salut han definit la rutina de força ideal per a adults grans. Entrenar la força no és només per a atletes joves.
A partir d’una certa edat, fer-ho pot marcar la diferència entre viure de manera autònoma o dependre dels altres. La bona notícia és que no cal un gimnàs ni màquines complexes: n’hi ha prou amb constància, bona tècnica i seguir una rutina basada en l’evidència. Els experts coincideixen en quins exercicis prioritzar, com progressar i quins errors evitar.
Per què la força importa més després dels 60?
Amb el pas dels anys, el cos humà experimenta una pèrdua natural de massa muscular, coneguda com a sarcopènia. Aquesta reducció comença cap als 30 anys, però s’accelera notablement a partir dels 60. La manca de força no només limita la mobilitat; també augmenta el risc de caigudes, fractures i dependència.
El que moltes persones desconeixen és que l’entrenament de resistència pot frenar i fins i tot revertir part d’aquest deteriorament. Segons diverses institucions de salut, la força és el factor físic més directament relacionat amb la capacitat de viure de forma independent a la vellesa. I encara més: l’impacte positiu s’estén a la salut òssia, el metabolisme, la postura i l’equilibri.
Errors comuns a l’hora d’entrenar a una edat avançada
Un dels mites més estesos és pensar que a certa edat ja és “tard” per començar. Però no hi ha un límit real per començar a moure’s, sempre que s’adapti la rutina a les capacitats individuals. Un altre error freqüent és pensar que només l’exercici aeròbic és necessari. Caminar o nedar ajuda, sí, però no substitueix el treball de força.
També és comú sobreentrenar al principi o utilitzar tècniques incorrectes, cosa que pot generar molèsties o lesions. La clau és començar amb moviments bàsics, ben executats, i augmentar la dificultat progressivament. Deixar-se guiar per un professional durant les primeres setmanes pot marcar la diferència.
La rutina de força ideal: exercicis i freqüència
Els experts recomanen incloure almenys dues sessions setmanals de força, i, si és possible, arribar a tres. Cada sessió hauria d’incloure els principals grups musculars: cames, esquena, pit, braços, espatlles i core. No cal equipament sofisticat; les bandes elàstiques, manuelles lleugeres o fins i tot el propi pes corporal poden ser suficients.
Una sessió tipus podria incloure:
- Esquats assistits o amb pes corporal: activen cames i glutis.
- Peso mort parcial o amb banda: enforteix la part posterior del cos.
- Press de pit amb manuelles o a la paret: treballa pectorals i tríceps.
- Rem amb banda o manuelles: millora la postura i la força de l’esquena.
- Elevacions laterals d’espatlles: reforcen la part superior.
- Exercicis de core (planxa modificada, bird-dogs): essencials per a l’equilibri.
- Marxa amb pes o farmer’s walk: funcionalitat per a les tasques diàries.
La quantitat suggerida és de 2 a 3 sèries per exercici, amb 8 a 15 repeticions. El ritme ha de ser controlat, amb èmfasi en la tècnica i sense buscar fatiga màxima.
Adaptacions segons condició física o patologies
Cada cos té una història diferent. Per això, la rutina s’ha d’adaptar a condicions com artrosi, osteoporosi, hipertensió o problemes articulars. Per exemple, qui tingui dificultat per ajupir-se pot començar amb esquats a una cadira. Les persones amb problemes d’esquena poden evitar certs moviments i centrar-se en exercicis isomètrics.
La supervisió mèdica és clau abans d’iniciar qualsevol programa, sobretot si hi ha condicions cròniques. Un fisioterapeuta o entrenador especialitzat en adults grans pot dissenyar progressions segures i efectives.
Consells clau per progressar amb seguretat
La progressió és un dels pilars de qualsevol rutina efectiva. Pujar el pes, augmentar repeticions o reduir els descansos són formes de seguir avançant. Però això s’ha de fer de manera gradual i respectant els temps de recuperació.
Alguns consells essencials:
- Escalfar abans de cada sessió amb moviments articulars i exercicis suaus.
- Prioritzar la tècnica sobre la quantitat de pes.
- Escoltar el cos: si hi ha dolor o fatiga extrema, cal aturar-se o modificar l’exercici.
- Alternar els dies d’entrenament per permetre la recuperació muscular.
- Combinar el treball de força amb exercicis d’equilibri, mobilitat i flexibilitat.
A més, mantenir una actitud positiva és tan important com l’esforç físic. Celebrar cada petit avanç motiva a continuar.
Conclusions: la força com a forma d’independència
Més enllà del múscul: força per viure amb plenitud
I si el secret per envellir amb qualitat no fos descansar, sinó moure’s amb intenció i constància? A qualsevol edat, el cos respon a l’estímul adequat. El que es guanya no és només múscul: és autonomia, vitalitat i confiança.
Convidem cada lector a compartir aquesta informació amb familiars grans, consultar amb un professional de l’exercici, i sobretot, fer el primer pas avui mateix. L’edat no és un fre: és un punt de partida per a una vida més forta.