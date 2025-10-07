Aquesta és la part del cos que més pateix amb l’edat i el sedentarisme, segons la cirurgiana Berta Escudero

Aquesta zona clau del cos humà és, segons adverteix la cirurgiana Berta Escudero, la que més pateix amb el pas dels anys.
El dolor lumbar crònic, la rigidesa i els problemes de mobilitat són senyals clars d’un deteriorament progressiu que sovint ignorem. Escudero, experta en cirurgia de columna, alerta sobre l’impacte que té la inactivitat física en una estructura corporal que depèn del moviment per mantenir-se sana.
Per què la columna és la més afectada pel pas del temps?
La columna vertebral és una estructura complexa formada per vèrtebres, discos intervertebrals, músculs i lligaments que treballen conjuntament per sostenir el cos i permetre el moviment. Amb el pas dels anys, aquests components es desgasten de manera natural. Però aquest desgast s’accelera —i es complica— quan a l’edat s’hi suma la manca d’activitat física.
La cirurgiana Berta Escudero explica que la columna no està dissenyada per a la vida sedentària moderna. “El que més veiem a la consulta són pacients amb dolor lumbar, rigidesa en caminar i dificultat per ajupir-se o girar el tronc. Aquests símptomes sovint estan relacionats amb l’envelliment, però també amb la falta de moviment”.
L’envelliment fisiològic produeix deshidratació dels discos intervertebrals, pèrdua d’elasticitat i disminució de la força muscular. Tot això pot derivar en lumbàlgies recurrents, hèrnies, pinçaments nerviosos o escoliosi degenerativa.
El sedentarisme: el gran enemic de la salut vertebral
En un entorn laboral i domèstic cada vegada més digitalitzat, el temps que passem asseguts davant d’una pantalla ha augmentat dràsticament. I això té conseqüències.
“El sedentarisme provoca un cercle viciós: menys moviment significa menys oxigenació dels teixits, menor to muscular i més rigidesa articular. A llarg termini, això es tradueix en degeneració de la columna i pèrdua de qualitat de vida”, assenyala Escudero.
La musculatura profunda del tronc —especialment el core i la zona lumbar— perd tonicitat quan no s’exercita. Això deixa la columna sense el seu sistema de suport natural, augmentant el risc de lesions i dolor crònic.
El problema no afecta només les persones grans. Joves adults que porten anys amb hàbits sedentaris també presenten símptomes prematurs de degeneració vertebral, segons diversos estudis clínics.
Símptomes d’alarma: com saber si la teva esquena està envellint malament
Un dels errors més comuns és pensar que el dolor lumbar és “normal” i que n’hi ha prou amb descansar perquè desaparegui. Tanmateix, hi ha senyals que indiquen un deteriorament real:
- Dolor constant en estar dret o assegut durant massa temps
- Rigidesa al matí o en canviar de postura
- Sensació de formigueig o debilitat a les cames
- Pèrdua d’equilibri o dificultat per ajupir-se
Escudero adverteix que aquests símptomes s’han de prendre seriosament, sobretot si es repeteixen amb freqüència. “Quan el dolor interfereix amb el teu dia a dia, ja no és una molèstia puntual, és una senyal d’alerta. La intervenció precoç és clau”.
El que recomana la ciència (i una cirurgiana) per protegir la teva columna
Tot i que l’envelliment és inevitable, hi ha moltes maneres de frenar el deteriorament vertebral. La primera és senzilla: moure’s cada dia.
La cirurgiana recomana tres pilars fonamentals:
- Exercici físic moderat i constant. Caminar almenys 30 minuts al dia, practicar natació, pilates o ioga, i evitar el sedentarisme prolongat.
- Enfortiment del core. Incloure exercicis específics per als abdominals profunds i lumbars, que aportin estabilitat a la columna.
- Postura conscient. Evitar encorbar-se, utilitzar cadires ergonòmiques i fer pauses actives cada hora durant la jornada laboral.
A més, suggereix revisar l’estat de l’esquena amb un fisioterapeuta o metge rehabilitador almenys un cop l’any, especialment a partir dels 50 anys.
Una rutina de moviment pot canviar-ho tot
No cal córrer maratons ni apuntar-se a un gimnàs per millorar la salut de la columna. N’hi ha prou amb alguns canvis senzills i sostenibles:
- Estiraments suaus en despertar-se
- Pujar escales en lloc d’utilitzar l’ascensor
- Fer pauses per caminar durant la feina
- Incorporar petits exercicis isomètrics al llarg del dia
Aquestes accions, repetides diàriament, poden reduir el dolor, millorar la mobilitat i prevenir problemes greus a llarg termini.
“Sempre dic als meus pacients que moure’s no és opcional, és una forma de medicina preventiva. El cos està fet per estar en moviment”, conclou Escudero.
La teva esquena no té recanvi: comença a moure’t avui
La columna vertebral, aquest eix central que sosté el nostre cos, també envelleix. Però la manera com ho fa depèn, en gran part, de les nostres decisions quotidianes.
Passes moltes hores assegut sense adonar-te’n? Has normalitzat el dolor lumbar? És hora de replantejar-t’ho.
Cuida la teva esquena com si fos irreemplaçable, perquè ho és. I si aquest article t’ha fet pensar en algú que també hauria de començar a moure’s, comparteix-lo. Potser aquest petit gest li estalviarà molts dolors futurs.