Alexandre Olmos, sobre el magnesi: “Millora l’energia i l’estat d’ànim en setmanes”

Segons el metge epigenetista Alexandre Olmos, els seus efectes es noten en pocs dies i poden transformar l’estat general en tan sols un mes.
Dormir millor, reduir l’estrès i recuperar l’entusiasme pel dia a dia són efectes reals d’una bona suplementació amb magnesi. Aquest mineral essencial no només intervé en processos musculars, sinó també en el funcionament mental i l’estabilitat emocional.
Per què és tan important el magnesi?
El magnesi participa en més de 300 funcions biològiques. Regula des de l’activitat muscular fins al ritme cardíac, el sistema immunitari i la producció d’energia cel·lular. No obstant això, continua sent un dels nutrients més deficitaris en la població general.
Per a Alexandre Olmos, especialista en medicina epigenètica, això no és menor: “La majoria de persones no sap que se sent malament perquè no recorda com és sentir-se bé”, afirma.
Quan falta magnesi, el cos es torna més irritable, el son perd qualitat i apareix una sensació d’esgotament inexplicable. Sovint, qui ho pateix no ho associa amb un desequilibri nutricional.
“En setmanes sents més energia i claredat”
Olmos ha vist centenars de casos en què una bona suplementació amb magnesi ha produït canvis substancials.
Descriu els efectes per fases, des dels primers dies fins al primer mes:
- “Els primers dies, els músculs es relaxen, desapareixen els rampes i el son millora notablement.”
- “A les dues setmanes, es redueix l’ansietat, disminueix la tensió i la ment se sent més clara.”
- “Al cap d’un mes, et despertes amb més energia, més equilibri emocional i un cos menys reactiu a l’estrès.”
Aquests resultats, encara que no universals, es repeteixen amb freqüència. Per a l’especialista, el problema no és mental ni emocional en molts casos, sinó bioquímic i corregible.
Com saber si et falta magnesi?
Un dels grans reptes és que una deficiència de magnesi no sempre apareix en les anàlisis de sang estàndard. Això és perquè només un petit percentatge circula en el plasma; la resta s’emmagatzema en músculs i teixits.
Entre els símptomes més freqüents es troben:
- Cansament persistent
- Insomni o son lleuger
- Ansietat lleu o constant
- Tensió muscular
- Mal de cap freqüent
- Irritabilitat o estat d’ànim baix
Per obtenir una avaluació més precisa, Olmos recomana fer una prova epigenètica personalitzada, que permet detectar mancances i adaptar el tractament a les necessitats reals de cada persona.
No tots els tipus de magnesi són iguals
Al mercat existeixen múltiples formes de magnesi: citrat, glicinat, clorur, malat, entre d’altres. Cada una té propietats diferents d’absorció i efectes.
Olmos adverteix que “no totes les persones reaccionen igual al mateix tipus”, i que és clau escollir la presentació segons l’objectiu:
- El glicinat de magnesi és ideal per millorar el son i reduir l’ansietat.
- El citrat ajuda el trànsit intestinal.
- El malat pot ser útil per a la fatiga física o muscular.
Consultar amb un professional és indispensable abans de suplementar-se, especialment si es prenen medicaments o es pateixen malalties cròniques.
L’estrès: enemic invisible de l’equilibri mineral
L’estrès no només afecta la ment. També esgota les reserves internes de micronutrients, com el magnesi, el zinc i el potassi. Aquest consum accelerat contribueix al desequilibri emocional i físic.
Segons Olmos, “el cos sota estrès consumeix més magnesi del que pot reposar amb la dieta actual”. Això genera un cercle viciós: com més estrès, més pèrdua de minerals; com més dèficit, pitjor tolerància a l’estrès.
La seva proposta és clara: combinar estratègies psicològiques amb suport nutricional i estil de vida. La recuperació de l’equilibri emocional comença també des de la fisiologia.
Et falta energia o motivació? El teu cos podria estar demanant magnesi
“No és màgia, és biologia”, resumeix Olmos. Per a ell, molts trastorns lleus d’estat d’ànim, fatiga o insomni tenen causes concretes que poden corregir-se amb una intervenció nutricional.
El magnesi es presenta com un aliat silenciós, però eficaç. No substitueix un tractament mèdic o psicològic quan és necessari, però pot ser una peça oblidada del benestar.
T’has suplementat mai amb magnesi? T’has sentit identificat amb algun d’aquests símptomes? Explica’ns la teva experiència o consulta amb un professional per valorar si aquest mineral pot marcar la diferència en el teu dia a dia.