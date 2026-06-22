Nuria Roca, 54 anys: «Normalment esmorzar dues torrades integrals amb formatge desnatat i alvocat»￼

El pas del temps és inevitable per a tots, però algunes persones semblen haver firmat un pacte secret per esquivar els anys. Nuria Roca genera una curiositat constant a les xarxes socials pel seu aspecte físic. La presentadora valenciana irradia a la pantalla la mateixa frescor i energia que quan va debutar fa tres dècades.
No busquis fórmules màgiques ni dietes miracle en el seu dia a dia. El veritable secret de la seva eterna joventut no costa una fortuna i s’amaga en el primer plat del seu matí. Una rutina completament realista que tothom pot copiar fàcilment des de casa.
La combinació exacta per activar el metabolisme
El secret ha sortit a la llum i és molt més senzill del que penses. La comunicadora arrenca la seva jornada molt d’hora i gaudint d’un absolut silenci. Aquesta calma matutina és la seva meditació particular abans d’entrar a la bogeria dels platós de televisió.
En aquesta pau és on prepara el menjar més important del seu dia, una injecció directa d’energia. La seva combinació estrella consisteig en dues rostes integrals amb formatge desnatat i un aliment clau: l’advocat. Aquest ingredient aporta greixos saludables, fonamentals per a l’elasticitat de la pell i la salut cardiovascular.
El toc mestre de la presentadora consisteix a afegir unes llavors de xia per sobre de les rostes. Aquest superaliment suma fibra a l’esmorzar i aporta una gran sensació de sacietat. (Sí, nosaltres també anirem al supermercat a buscar xia ara mateix).
El menú diari contra l’envelliment celular
La rutina matutina de la valenciana no es queda aquí. El seu esmorzar es complementa sempre amb un suc de taronja natural i una bona ració de fruita fresca de temporada. Sol triar fruites plenes d’antioxidants com les gerds, les maduixes i una mandarina.
Aquesta fruita fresca carregada de vitamines es converteix en el seu millor cosmètic antiedat des de l’interior. Tot plegat ho consumeix amb molta tranquil·litat, fugint de l’estrès crònic que tant envelleix el rostre. Un hàbit saludable que qualsevol butxaca es pot permetre diàriament.
A mig matí, quan torna a aparèixer la gana, l’actriu prefereix mantenir el cos net i lliure de toxines. La seva elecció preferida per picar són els nabius, les gerds i el kiwi. Després, a l’hora de l’almorzar, opta per intentar menjar sempre verdura. Un sistema digestiu sa es nota directament a la cara.
El moviment intel·ligent que substitueix el gimnàs
Molts es pregunten com aconsegueix mantenir una silueta tan tonificada passats els 50 anys. La resposta de la comunicadora és una lliçó de realitat per als amants de les rutines esportives extremes. Roca rebutja totalment picar-se al gimnàs amb aixecaments de peses extrems.
Nuria Roca surt a caminar de pressa uns cinc dies a la setmana a molt bon ritme. Sol fer una marxa ràpida i constant d’entre 6 i 8 quilòmetres diaris al voltant del seu barri. Aquest exercici cardiovascular li permet moure el metabolisme i cremar calories sense castigar gens les articulacions.
Per complementar aquest treball diari, la presentadora recorre a una altra disciplina clau en el seu esquema setmanal. Fa pilates per estirar tot el cos i millorar la seva higiene postural. Aquesta pràctica enforteix l’abdomen, allarga la musculatura i prevé els típics dolors d’esquena associats a l’edat.
L’equilibri definitiu per sentir-se jove
A tots aquests costums diaris s’ha de sumar una regla d’or que mai es salta: la hidratació. Beure molta aigua durant el dia i optar per sopars lleugers li garanteix un descans reparador. Dormir bé és el pas definitiu que el cos necessita per a la correcta regeneració cel·lular.
La col·laboradora sol prescindir de la brenada durant la tarda. Si en algun moment necessita un extra, es pren simplement un te verd o un cafè sol. El seu estil de vida demostra que cuidar-se no té per què ser un càstig, sinó un hàbit plaent i assequible.
Al final, mantenir-se jove als 54 anys és una qüestió d’equilibri, constància i molt d’amor propi. Saber que unes llavors de xia i caminar una estona cada tarda poden frenar el rellotge biològic és la millor motivació per començar de nou. T’animes a provar l’esmorzar de la Nuria demà mateix?