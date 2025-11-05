Marta León, experta en hormones: “el cabell reflecteix desequilibris interns que pots corregir des del plat”

El nostre cos ens parla, és important aprendre a escoltar-lo, i una de les formes més visibles que té de fer-ho és a través del cabell. Això va més enllà de l’estètica, perquè el seu estat ens pot alertar que alguna cosa no va bé.
De vegades, aquesta caiguda o debilitament no es resolen amb un xampú miraculós, sinó amb una revisió profunda sobre el que mengem, com vivim i què està passant amb les nostres hormones.
El cabell és un mirall de la salut hormonal
Marta León, nutricionista i farmacèutica, experta en hormones, afirma que el cabell reflecteix desequilibris interns i aquesta és una realitat que molt poc s’ha explorat. Ella explica que cada fibra capil·lar necessita una base sòlida de nutrients i un entorn natural estable per poder créixer sa i fort.
Quan alguna cosa falla, sigui ferro, biotina, zinc o l’equilibri entre estrògens i progesterona, aleshores el cabell ho assenyala amb la seva aparença.
Així que això no va només d’estètica, que també importa, ni només de salut capil·lar. Va molt més enllà: és una finestra directa per revisar els processos clau del nostre organisme.
Per això, abans de buscar solucions externes, val la pena mirar cap a dins i preguntar-nos: com està la dieta?, estem descansant bé i prou?, vivim estressades constantment? Aquestes són variables que afecten de forma directa el cicle capil·lar.
Menja per equilibrar les hormones i cuidar la teva cabellera
El que posem al nostre plat cada dia impacta de manera directa en la nostra salut natural. És cert que a partir dels 40 anys els nivells d’estrògens i progesterona disminueixen i això genera un desequilibri que es pot veure reflectit en el cabell.
Tanmateix, el que mengem influirà en el nostre benestar general i això inclou el cabell. Marta León explica que no es tracta de comptar calories, sinó de nodrir-nos de manera eficient.
Un bon punt d’inici és revisar si amb la nostra dieta estem cobrint nutrients essencials com el ferro, el zinc, la colina, la biotina i les vitamines del grup B. El ferro, per exemple, és essencial perquè els fol·licles pilosos s’oxigenin. Sense aquest, el cabell cau abans de completar el seu cicle.
Per la seva banda, la biotina i la colina actuen en els processos de regeneració cel·lular, cosa que és clau per mantenir un cuir cabellut sa.
Altres desequilibris hormonals com la resistència a la insulina i els pics alts de cortisol també poden provocar una caiguda difusa del cabell i fins i tot desencadenar condicions i patologies com l’alopècia.
Quins són els senyals del cabell que poden indicar que ens trobem davant un desequilibri hormonal?
És comú pensar que la caiguda del cabell és sempre quelcom normal. El cert és que si notes que en perds més quantitat del que és habitual, que la seva textura ha canviat així com la seva densitat, és moment de fer una revisió més completa.
El cabell més fi, la pèrdua difusa o en zones específiques, un creixement més lent o fins i tot, picor o sensibilitat al cuir cabellut són senyals d’alerta o manifestacions que poden estar relacionades amb una baixa de ferro, amb un dèficit nutricional per dietes restrictives, o bé podries estar davant d’un síndrome d’ovari poliquístic o disfuncions tiroïdals.
En tots aquests casos, veure un especialista i fer-se una analítica completa és l’ideal.
Què poso al plat perquè el meu cabell es mantingui sa i fort
León explica que és important mantenir una dieta equilibrada, rica en proteïnes, amb la ingesta de carbohidrats de qualitat i greixos saludables. Entre els aliments que mantenen aquest equilibri trobem:
- Els ous, perquè contenen colina i biotina. És important afegir proteïnes a cada àpat. Recorda que la queratina és la proteïna del cabell, la que el manté sa. Sense aquests aminoàcids no es pot regenerar bé.
- Els mariscos, les cloïsses i els musclos són rics en ferro.
- Els fruits secs aporten zinc i vitamina E.
- També és ideal incloure de forma regular peixos grassos com les sardines o el salmó pel seu aportament d’Omega-3.
- Prioritza greixos saludables com l’alvocat, les nous i l’oli d’oliva verge extra.
- Les verdures de fulla verda són ideals per a l’equilibri hormonal i també per a la desintoxicació hepàtica.
- No oblidis mantenir una bona hidratació, que ajuda a conservar el bon aspecte de la pell i el cabell.
- A més, evita els pics de sucre o l’excés de glucosa, ja que poden afavorir la caiguda capil·lar.
Finalment, indica la professional, que a més de mantenir una dieta rica en tots aquests nutrients, és necessari completar la fórmula amb un bon descans, evitant l’estrès crònic que eleva el cortisol, el qual bloqueja el creixement del cabell i també el debilita.