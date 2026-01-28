L’avís de Harvard per als majors de 65 anys a Catalunya: l’exercici que ignorem i que és vital per no envellir￼

A Catalunya tenim una cultura molt arrelada de sortir a “fer quilòmetres”. Ja sigui caminant per la Carretera de les Aigües, passejant per la vora del mar o fent rutes per la muntanya, molts catalans de més de 65 anys creuen que amb això ja han complert el seu expedient de salut. Però els experts de la Universitat de Harvard acaben de llançar un avís que canvia les regles del joc.
Segons el prestigiós centre de recerca, caminar està bé per al cor, però és totalment insuficient per frenar el rellotge biològic de debò. Existeix una disciplina que aquí encara ens fa una mica de respecte, però que és el vertader “sant grial” per mantenir l’autonomia i la salut de ferro. (I sí, nosaltres també pensàvem que caminar 10.000 passes era el secret definitiu, però estàvem equivocats).
L’entrenament de força: La teva nova assegurança de vida
La solució que planteja Harvard és l’entrenament de força. No t’imaginis un gimnàs ple de gent jove aixecant barres pesades; estem parlant d’exercicis dissenyats per protegir la nostra massa muscular. A Catalunya, la pèrdua de múscul a partir dels 60 és un dels principals motius d’ingrés hospitalari per caigudes o fractures de maluc.
Has de tenir clar que el múscul no és només una qüestió d’estètica per anar a la platja: és un òrgan metabòlic vital. Si el perds, perds el control sobre el teu sucre i la teva agilitat quotidiana. La bona notícia? Harvard diu que mai és tard per començar a recuperar-lo.
El Tai-txi i les bandes elàstiques: El secret dels parcs catalans
Dins d’aquestes recomanacions, la Harvard Medical School posa el focus en disciplines com el Tai-txi. Tot i que a ciutats com Barcelona cada vegada es veuen més grups practicant-lo en parcs com el de la Ciutadella, la gran majoria de la població encara ho ignora. Aquest art marcial combina equilibri i força funcional sense que les teves articulacions pateixin gens ni mica.
L’error que cometem a casa nostra és pensar que aquest tipus d’exercici és “exòtic” o que no crema prou calories. Error majúscul: Harvard confirma que el Tai-txi millora la qualitat de la son de forma espectacular i combat l’estrès d’una manera molt més eficaç que qualsevol passeig pel carrer Major.
Només dues sessions per notar el canvi
No cal que t’hi passis hores. Les dades són contundents: amb només dues sessions setmanals de 30 a 45 minuts, el teu cos començarà a regenerar-se. No et calen màquines de darrera generació; en tens prou amb el teu propi pes corporal, unes bandes elàstiques o fins i tot ampolles d’aigua de casa per fer resistència.
Els beneficis estrella són directes al gra: millora de la densitat òssia (per evitar l’osteoporosi), més agilitat per pujar les escales del metro o de casa, i una protecció extra contra la diabetis i les malalties del cor.
Atenció al sedentarisme disfressat d’exercici
Molts catalans cauen en la trampa del “sedentarisme disfressat”. Camines 45 minuts i després passes la resta del dia assegut al sofà o en una terrassa. Això no evita la sarcopènia (la pèrdua de múscul). Si només camines, el teu motor funciona però el xassís s’està oxidant. La llei biològica és implacable i el canvi ha de ser ara.
És vital recordar que quedar-se assegut esperant que passin els anys sense fer res és l’error més car per a la teva salut i per al sistema sanitari català. Consultar amb un professional del teu CAP o del teu centre esportiu és una decisió intel·ligent per començar a poc a poc.
Sabies que enfortir els músculs també ajuda a prevenir el deteriorament cognitiu? La connexió entre el cos i el cervell és total. Invertir en els teus músculs avui és la millor garantia per gaudir de Catalunya, de la nostra gastronomia i de la nostra terra durant molts més anys.
Al final, fer-se gran és inevitable, però fer-ho amb la força d’un jove és una elecció que depèn de tu. Continuaràs fent només el tomb de cada dia o començaràs a entrenar per al teu futur?