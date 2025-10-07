Van reservar per a 30, ho van menjar tot… i van marxar sense pagar: el cas insòlit que indigna Masia Can Sous, restaurant amb 50 anys d’història

Trenta persones van dinar a la Masia Can Sous i van marxar sense pagar un compte de més de 1.000 euros.
El cas, ocorregut el 21 de febrer de 2022 a L’Ametlla del Vallès, encara genera indignació.
El restaurant Masia Can Sous, un establiment amb més de 50 anys d’història al cor de Catalunya, havia preparat tot per a una celebració aparentment tradicional. Un grup nombrós, suposadament familiar, es va reunir per fer un dinar abundant, amb plats i begudes de qualitat. Però ningú no s’imaginava que, després de dues hores de banquet, els comensals desapareixerien un a un… sense deixar rastre ni pagar.
El banquet perfecte… fins que va arribar el buit
Tot transcorria amb normalitat al local, una antiga masia reconvertida en restaurant i especialitzada en cuina catalana tradicional. Segons van explicar els treballadors, el grup de 30 persones va fer la reserva amb antelació i va optar per un menú tancat, amb carns a la brasa, embotits, marisc, vi i postres.
Durant l’àpat, es mostraven alegres, brindant contínuament. Fins i tot van demanar diversos extres fora del menú pactat, cosa que no va aixecar sospites. “No era estrany; a vegades els grups familiars s’animen. Ho vam veure com una cosa normal”, explicava un cambrer.
Va ser al final del servei quan va començar la maniobra: alguns es van aixecar amb l’excusa d’anar a fumar o al lavabo. Ho van fer de manera tan esglaonada i dissimulada que el personal gairebé no se’n va adonar. Quan l’últim cambrer va mirar al seu voltant, les taules estaven buides.
Càmeres, cambrers i desconcert: així va passar tot
La confusió va ser immediata. Els cambrers es van mirar entre ells sense entendre què havia passat. Van sortir a la terrassa, al pàrquing, van buscar als lavabos. Ningú. Només tres persones s’havien quedat atrapades als serveis enmig de la maniobra. La resta havia marxat sense deixar rastre.
El compte pujava a més de 1.100 euros. El personal no s’ho podia creure. El restaurant disposava de càmeres de seguretat que van enregistrar com els comensals s’aixecaven un a un. L’escena, gravada com si fos una pel·lícula, va ser clau per a la denúncia posterior.
Un dels implicats finalment va fer un Bizum per saldar el deute després que el restaurant l’hi reclamés per telèfon. Però el mal ja estava fet: la història es va viralitzar i el “simpa” va passar a la història recent com un dels més cridaners de Catalunya.
Una pràctica en augment: el “simpa” col·lectiu
El cas de la Masia Can Sous no és un fet aïllat. En els darrers anys, s’han denunciat múltiples casos similars a diferents punts del país. A Galícia, per exemple, més de 200 convidats van abandonar un banquet de bateig sense pagar una factura de més de 5.000 euros. En altres llocs, grups més petits han fet el mateix, deixant comptes impagats d’entre 300 i 500 euros.
Aquest tipus d’actes, encara que a alguns els pugui semblar anecdòtics o fins i tot graciosos, representen una estafa i una agressió econòmica contra els petits negocis. Molts restaurants treballen amb marges molt ajustats, i una pèrdua d’aquest tipus pot afectar greument la seva viabilitat.
El valor de la confiança i la reputació
Per als propietaris de la Masia Can Sous, el cop no va ser només econòmic, sinó també moral. “Fa més de mig segle que treballem amb esforç, cuidant cada client. Mai ens hauríem imaginat que ens farien una cosa així”, van dir a mitjans locals. El restaurant és un referent a la zona i ha sobreviscut a crisis, pandèmies i canvis generacionals.
Els clients habituals es van bolcar per donar suport al negoci. Molts van compartir missatges de solidaritat a les xarxes i van acudir en els dies següents per fer costat al local. “No és just que a aquesta gent bona li passi una cosa així”, escrivia una clienta a una ressenya.
Què diu la llei i què pot fer un restaurant?
Legalment, aquest tipus de fets pot ser considerat una estafa, sempre que es pugui demostrar que hi havia intenció de no pagar des del principi. En el cas de la Masia Can Sous, les càmeres i els testimonis van servir com a prova clau per exigir el pagament. No obstant això, en molts altres casos, les denúncies s’arxiven per manca de proves o per la dificultat d’identificar els responsables.
Les autoritats recomanen als locals que siguin prudents amb les reserves grans, especialment si no són clients habituals. Alguns establiments han començat a demanar pagaments per avançat o fiances en celebracions nombroses.
Una broma pesada o un delicte organitzat?
Més enllà dels diners, el que més cou és la pèrdua de confiança. “Ens sentim vulnerables”, van reconèixer des del restaurant. “Ho fem tot amb estima i professionalitat, i tot i així ens van enganyar”.
El cas de la Masia Can Sous va obrir un debat més ampli: fins a quin punt aquests “simpas” col·lectius estan planificats? Són bromes pesades o delictes organitzats? En qualsevol cas, el sector de la restauració, un dels més castigats per la pandèmia, no es pot permetre més pèrdues.
Si mai has viscut una situació similar o creus que aquestes pràctiques haurien de tenir conseqüències més clares, comparteix la teva opinió. L’hostaleria ens necessita a tots per continuar endavant.