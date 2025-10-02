Si tens Amazon Prime, podries rebre diners: Amazon pagarà 1.500 milions en reemborsaments després d’un acord legal als EUA

El gegant va ser acusat de pràctiques enganyoses en les subscripcions al servei. Encara que per ara el reemborsament no s’aplica fora dels EUA, el cas podria tenir repercussions globals.
Els usuaris afectats podrien rebre fins a 51 dòlars automàticament o després de presentar una reclamació.
L’acord respon a acusacions que Amazon va dificultar deliberadament la cancel·lació de Prime.
La FTC ho qualifica com un punt d’inflexió en la protecció del consumidor digital.
Per què Amazon haurà de pagar 2.500 milions?
La Comissió Federal de Comerç dels Estats Units (FTC, per les seves sigles en anglès) va acusar formalment Amazon d’haver utilitzat tàctiques enganyoses per inscriure usuaris al seu programa Prime. Segons la demanda, moltes persones es van subscriure sense entendre-ho completament o sense haver-ho sol·licitat directament, i després van trobar serioses dificultats per cancel·lar el servei.
Aquestes estratègies, conegudes com a “dark patterns” o “patrons foscos”, manipulen l’experiència de l’usuari perquè accepti termes no desitjats. En el cas d’Amazon, el procés de cancel·lació era intencionadament confús, amb múltiples pantalles i botons amagats que desanimaven el consumidor a continuar.
Davant la pressió legal, Amazon va acordar pagar un total de 2.500 milions de dòlars. D’aquesta suma, 1.000 milions es destinen a una sanció civil, i 1.500 milions es repartiran entre consumidors afectats per aquestes pràctiques.
Amazon, en el seu comunicat oficial, va negar haver actuat de manera il·lícita, però va admetre que preferia resoldre el cas abans que prolongar un litigi que podria durar anys. “Volem mirar cap al futur i continuar millorant l’experiència del client”, va assenyalar la companyia.
Quina part d’aquests diners va als usuaris?
La part més significativa de l’acord és la destinada a compensar els consumidors. 1.500 milions de dòlars seran distribuïts com a reemborsaments a aquells que van ser inscrits a Amazon Prime mitjançant els fluxos d’inscripció qualificats com a enganyosos per la FTC.
Els usuaris que compleixin amb certs criteris rebran el reemborsament de manera automàtica, sense necessitat d’iniciar cap acció. Altres hauran de presentar una reclamació, per a la qual la FTC habilitarà un lloc web oficial abans de finals de 2025.
L’import estimat que rebrà cada consumidor elegible es calcula en fins a 51 dòlars per persona, encara que aquesta quantitat podria variar segons el nombre total de beneficiaris i l’historial d’ús del servei.
Aquest procés es considera un dels majors programes de reemborsament impulsats per la FTC en els últims anys i es presenta com una advertència directa a altres plataformes digitals que apliquen mètodes similars.
Qui pot rebre els diners?
L’acord està limitat exclusivament a consumidors d’Amazon Prime als Estats Units, cosa que exclou els usuaris d’Europa, Amèrica Llatina o altres regions. Per ser elegible, s’ha d’haver creat una subscripció a Prime entre el 23 de juny de 2019 i el 23 de juny de 2025, utilitzant certs processos d’inscripció que la FTC va qualificar de “desafiats”.
A més, un altre dels requisits clau és haver fet poc ús del servei Prime després de la subscripció. És a dir, aquells que es van subscriure sense saber-ho i gairebé no van utilitzar els beneficis de Prime (com enviaments gratuïts, Prime Video o altres) tenen més probabilitats de rebre el reemborsament complet.
La FTC utilitzarà registres interns d’Amazon per determinar quins comptes compleixen amb aquests criteris. Les primeres notificacions als usuaris s’haurien d’enviar en els pròxims mesos.
Què passa amb els usuaris fora dels EUA?
Per ara, l’acord legal només s’aplica als Estats Units i no hi ha indicis que Amazon estengui aquest programa de reemborsaments a altres països. Això inclou als milions d’usuaris d’Amazon Espanya i Amazon a la Unió Europea, que no estan coberts per l’acord actual.
Tot i això, el cas podria tenir conseqüències indirectes. Associacions de consumidors europees ja han assenyalat que podrien analitzar si les pràctiques d’Amazon també violen normatives locals sobre protecció del consumidor. En alguns països, com França o Alemanya, Amazon ja ha afrontat investigacions per altres qüestions relacionades.
De moment, si ets usuari a Espanya o en un altre país fora dels EUA, no tens accés a aquest reemborsament, tret que el teu compte d’Amazon estigui registrat oficialment en territori nord-americà. Tot i així, convé estar atent als comunicats d’Amazon a la teva regió, ja que la pressió pública podria motivar accions similars en el futur.
I ara què?
Amazon haurà de complir amb una sèrie d’obligacions imposades per la FTC. Entre elles, es troba la necessitat de notificar directament els usuaris elegibles, simplificar els processos de cancel·lació de Prime, i establir una plataforma per gestionar reclamacions abans que finalitzi l’any.
Aquest cas s’ha convertit en un exemple emblemàtic de l’escrutini creixent sobre com les grans tecnològiques gestionen l’experiència de l’usuari. La FTC ha advertit que continuarà investigant aquest tipus de pràctiques, que moltes vegades s’oculten sota interfícies aparentment inofensives.
També és un senyal per a altres gegants del sector: els patrons foscos, encara que efectius per retenir clients, poden tenir greus conseqüències legals i reputacionals.