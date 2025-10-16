L’OCU posa a prova més de 90 aigües embotellades i sorprèn amb la millor marca: costa només 0,13 € el litre

Realitzar estudis comparatius i analítics sobre la qualitat de l’aigua és una acció governamental i no governamental de gran importància i necessària per oferir informació a la població sobre el producte que ingereix; alhora, permet protegir la salut pública, garantint que sigui segura per al consum i també per vigilar l’estat del medi ambient.
Avui, amb tantes marques i tipus d’aigua embotellada al mercat, escollir pot ser tota una odissea. Per això, la idea és prendre decisions informades que no només responguin a les necessitats d’hidratació, sinó que també estiguin alineades a un consum més responsable i conscient.
D’on neix la iniciativa de l’OCU d’analitzar diferents marques d’aigua embotellada?
Existeix una percepció negativa en un nombre significatiu d’espanyols sobre la qualitat de l’aigua de l’aixeta, cosa que ha incrementat el consum d’aigua embotellada, valorant-la com de major qualitat i com una manera més pràctica i còmoda de consumir aquest recurs vital.
Tenint en compte això, l’OCU (Organització de Consumidors i Usuaris) ha realitzat un estudi de mercat per determinar quines són les millors presentacions d’aigües embotellades disponibles a la venda, i els resultats et sorprendran.
L’anàlisi recull més de 90 tipus d’aigua embotellada que circulen per tot el país, una xifra que reflecteix com està de saturat el mercat i la importància d’orientar el consumidor cap a millors eleccions a l’hora d’adquirir aquest producte.
Xifres que no podem passar per alt
Els números són fonamentals per a qualsevol estudi o anàlisi. Per això, l’OCU va realitzar una enquesta que va revelar que el 41% dels espanyols prefereixen no beure aigua de l’aixeta, i opten per comprar aigua embotellada.
A les regions costaneres del país, aquest comportament és especialment rellevant: el 70% dels enquestats opten per comprar aigua embotellada, mentre que el 30% prefereix consumir-la de l’aixeta.
Es pot mesurar la qualitat de l’aigua embotellada pel preu?
El preu és només un factor més a l’hora d’escollir quina aigua embotellada comprar, però els consumidors prioritzen les opcions més econòmiques per sobre d’altres aspectes potser més importants, com la qualitat del manantial, la marca o el compliment dels paràmetres per ser considerada potable.
En aquest sentit, l’anàlisi també va servir per informar sobre la gran varietat de preus i marques disponibles; a més, va destacar un punt molt rellevant: les diferències existents en la composició química de diverses presentacions i els costos associats.
Aleshores, segons l’estudi realitzat per l’OCU, quines són les millors aigües embotellades?
Cal destacar en primera instància que l’aigua amb gas és molt més cara que l’aigua sense gas. Això es deu al fet que el procés de producció inclou la incorporació de diòxid de carboni, requerint equips especialitzats i despeses addicionals en altres materials. És a dir, l’aigua amb gas no és la millor opció, però què hi farem, a molts els agrada.
Pel que fa a les marques blanques d’aigua mineral sense gas, van destacar pel seu preu, sent fins a un 52% més econòmiques que les marques més comercials.
Per exemple, la marca Fontecabras de La Majuela es pot trobar a només 0,13 euros per litre, convertint-se en una de les opcions més atractives del mercat.
D’altra banda, l’OCU també ha assenyalat la importància de consumir aigua de l’aixeta en la mesura del possible, per fomentar l’estalvi i la sostenibilitat.
Quan decideixis comprar una ampolla d’aigua, fixa’t en les condicions d’emmagatzematge, prioritza envasos de major capacitat i, si és possible, investiga si prové d’un manantial proper.