Deixar la porta de la rentadora oberta per evitar el floridura podria ser un error, segons els experts

Tanmateix, estudis recents i anàlisis tècniques alerten que aquesta pràctica no sempre és eficaç i, en alguns casos, pot empitjorar la situació.
Estem aplicant malament un consell popular?
La humitat, els residus de detergent i la manca de ventilació converteixen les rentadores en un entorn ideal per al desenvolupament de floridura i bacteris. Tot i que obrir la porta després de cada ús ha estat considerat un gest higiènic, experts adverteixen que no n’hi ha prou amb ventilar i, encara pitjor, que en alguns contextos podria ser contraproduent.
La floridura a les rentadores és més freqüent del que sembla, i deixar la porta oberta no és una solució màgica.
Per què deixem la porta oberta?
Aquest costum va sorgir com una mesura pràctica per assecar l’interior del tambor, especialment després de cicles amb aigua freda o programes curts. Les zones que més retenen humitat —la junta de goma, la porta interior, el dispensador de detergent— poden acumular residus i males olors si no es ventilen correctament.
Molts manuals d’usuari i guies domèstiques inclouen entre els seus consells bàsics: “deixeu la porta entreoberta després de cada ús per evitar la proliferació de floridura”. Per a moltes persones, això s’ha convertit en un hàbit tan natural com treure la roba mullada.
A més, aquesta pràctica no té cap cost addicional, no requereix eines ni productes, i sembla senzilla i lògica: més aire, menys humitat.
Els riscos invisibles d’aquest costum
El que poques persones consideren és l’entorn on es troba la rentadora. Si la bugaderia està mal ventilada o es troba en una zona amb alta humitat ambiental, obrir la porta pot permetre que aquesta mateixa humitat entri al tambor, allargant la humitat interna en comptes d’eliminar-la.
També existeix el risc d’exposició a pols, espores ambientals o insectes, especialment si la rentadora està en un espai obert o compartit. Deixar la porta oberta durant moltes hores o fins i tot dies pot fer que el tambor es converteixi en una mena de receptor de contaminants externs.
A les llars amb infants petits o mascotes, una porta de rentadora oberta pot representar un risc físic. A més, certs materials de les juntes i segells poden deteriorar-se més ràpidament si estan constantment exposats a l’aire humit de l’ambient.
Finalment, moltes rentadores modernes ja no requereixen aquesta mesura. Alguns models inclouen ventiladors interns o sistemes automàtics d’assecat que eliminen la humitat sense necessitat d’obrir la porta. Whirlpool, per exemple, ha llançat models amb tecnologia FreshFlow Vent que assequen el tambor, les juntes i la porta automàticament després de cada rentada.
Què diuen els estudis científics?
Diversos estudis han confirmat que les rentadores domèstiques alberguen una gran quantitat de microorganismes, especialment fongs. Una investigació recent en edificis residencials va trobar que més del 80 % de les rentadores examinades contenien espècies com Aspergillus i Cladosporium, conegudes per causar al·lèrgies i problemes respiratoris.
Un altre estudi publicat per la Societat Americana de Microbiologia va examinar 70 rentadores domèstiques i va descobrir que el 79 % presentava presència de fongs. Aquests organismes solen proliferar en zones de difícil accés, com la part interna del segell de goma o les ranures del dispensador.
El més revelador és que la ventilació passiva —és a dir, simplement obrir la porta— no impedeix la seva aparició. En alguns casos, si no s’acompanya d’una neteja freqüent, la floridura continua creixent en zones on l’aire no circula bé.
A més, investigacions sobre rentadores compartides o públiques indiquen que hi ha transferència microbiana fins i tot durant la rentada, cosa que confirma que l’aparell pot convertir-se en un focus de contaminació si no es manté adequadament.
Consells experts per mantenir la rentadora neta
Els especialistes coincideixen que obrir la porta pot ser útil, però només com a part d’un conjunt d’accions preventives. Deixar-la oberta per si sola no és suficient per evitar la floridura. A continuació, algunes pràctiques recomanades:
- Eixugar manualment la junta de goma i la porta després de cada ús amb un drap net.
- Obrir també el compartiment del detergent, que sol retenir més humitat que el tambor.
- Fer cicles de neteja mensuals amb aigua calenta o amb productes específics per eliminar residus.
- Evitar l’excés de detergent, ja que els residus sabonosos alimenten la formació de biofilm.
- Ventilar la bugaderia, fent servir extractors o obrint finestres, especialment en climes humits.
- Revisar el manual del fabricant per saber si el model té sistema d’assecat intern.
Una solució més completa que obrir la porta
En resum, obrir la porta de la rentadora després del seu ús pot ser un bon començament, però no ha de substituir una rutina completa de neteja i manteniment. Confiar únicament en la ventilació pot donar una falsa sensació de seguretat.
Cada llar té condicions diferents. El que funciona en un pis sec pot no ser útil en una casa a la costa. A més, amb l’avenç de la tecnologia en electrodomèstics, cal adaptar els cures a les funcions del model que fem servir.
Mantenir la rentadora neta no és qüestió d’un sol gest, sinó d’observar, netejar i prevenir.
Oberta o tancada? La resposta depèn de l’entorn
Més que assumir que una porta oberta resol tot, és important observar les condicions reals de l’entorn, la humitat ambiental i l’estat de l’aparell. L’essencial no és només ventilar, sinó entendre com prevenir la floridura de forma integral.
I tu? Deixes la teva rentadora oberta?
Comparteix la teva experiència i explica’ns quines estratègies t’han funcionat per mantenir-la lliure de floridura.