Confirmat per experts: recicla els teus texans com a barrera davant d’oli i greix

No llencis els teus pantalons, perquè t’expliquem com reutilitzar-los de formes creatives i sent responsables amb el medi ambient.
Més enllà de transformar-los en draps, fundes de quaderns o davantals, les opcions científiques i sostenibles estan creixent, i tu hi pots contribuir disminuint la teva petjada de carboni i apostant per una economia circular real.
Per què és tan important reciclar els teus texans?
Darrere la producció de denim hi ha una història de gran consum de recursos. Des del cultiu del cotó fins al tenyit amb índigo sintètic, la fabricació d’un sol parell de texans requereix molta aigua, energia i químics.
De fet, el portal especialista en temes mediambientals phys.org ha donat a conèixer que, quan rentem texans, es desprenen microfibres d’índigo que poden anar a parar a masses d’aigua com mars, rius i llacs, causant contaminació.
Per això, reutilitzar els texans en lloc de llençar-los redueix no només la demanda de matèria primera verge i minimitza residus tèxtils, sinó que també estàs evitant que partícules indesitjades arribin a les aigües i les afectin.
A més, altres estudis demostren que el reciclatge del denim contribueix a una economia més circular.
Segons un informe de l’organització britànica Ellen MacArthur Foundation sobre el redisseny de texans, s’ha avançat en la incorporació de més contingut reciclat en la confecció de peces noves.
Això ha beneficiat zones verges que no han de ser devastades per sembrar més plantes de cotó necessàries per fabricar noves peces.
Alternatives científiques per reciclar el denim
No tot el que té a veure amb el reciclatge de texans implica manualitats. Hi ha altres processos tecnològics amb base científica que converteixen el denim en materials molt útils per donar-li una segona oportunitat. Vegem-ne alguns:
Fibres regenerades per a nous teixits
El portal EurekAlert!, un servei de notícies científiques en línia gestionat per la American Association for the Advancement of Science (AAAS), la mateixa organització que publica la revista Science, va publicar un informe sobre investigacions destinades a dissoldre denim vell i transformar-lo en fibres tipus viscosa utilitzant “líquids iònics” i dissolvents més econòmics.
Amb aquests processos és possible crear nous fils sense necessitat de cultivar més cotó, cosa que ajuda a tancar el cicle de vida del denim sense conseqüències per als ecosistemes.
Aïllament tèrmic i acústic
El denim reciclat també pot emprar-se per fabricar panells no teixits o non-woven amb propietats acústiques, tèrmiques o fins i tot ignífugues.
La plataforma SpringerLink, que fa publicacions acadèmiques i científiques gestionades per l’editorial Springer, va donar a conèixer una d’aquestes investigacions per convertir texans vells en peces d’aïllament per a cases o oficines i reduir residus tèxtils.
Reforç en construcció
Un estudi experimental compartit a Preprints mostra que les fibres de denim reciclat milloren la resistència a la flexió i la durabilitat del formigó.
En aquest cas, aquests teixits es processen i s’afegeixen a les mescles de ciment. Això implica no només reutilització de residus, sinó també una construcció més sostenible.
Compostatge controlat amb texans
Si els teus texans són principalment de cotó, també existeix l’opció d’usar-los per al compostatge casolà o en micro finques. En condicions adequades, si aquestes fibres es barregen amb residus orgànics, la part de cotó del denim es biodegrada en poques setmanes i es pot utilitzar per a cultius.
Així ho demostra un text publicat per BioResources, una revista científica revisada per parells centrada en la investigació sobre materials renovables, bioprocessos i productes sostenibles.
En aquest mateix article, es fa referència al fet que aquesta tècnica pot usar-se a gran escala, i que els resultats de la descomposició de les fibres dependran del percentatge de materials sintètics com el polièster, que es degraden més lentament.
Com reutilitzar els teus texans a casa de manera efectiva
A més dels mètodes científics que hem esmentat, també pots reciclar els teus texans tu mateixa amb idees pràctiques i ecològiques:
Draps i guants resistents i absorbents
Talla parts del pantaló vell i utilitza-les com a draps resistents. Aquests són aptes per pintar o netejar la casa. A més, la denim és duradora i aguanta bé la greix i els netejadors.
Així mateix, és possible fer guants de neteja amb un tros de tela tallat i cosit segons la mida de la teva mà.
Davantals funcionals
Si els talles i coses amb patrons que pots trobar a internet, pots transformar-los en davantals reutilitzant les butxaques per guardar tot tipus d’eines o utensilis.
Mopes per al terra
Tallant la tela en tires pots fabricar mopes casolanes aprofitant la capacitat d’absorció del teixit. Adapta-les a les bases per netejar el terra.