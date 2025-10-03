¿Tu aspiradora ha perdido potencia? Estas prácticas habituales podrían ser la causa

Quizás no esté averiada, pero sí necesita una revisión. Muchos usuarios desconocen que hábitos cotidianos y pequeños descuidos pueden afectar seriamente el rendimiento de su aspiradora.

Antes de pensar en sustituirla, merece la pena revisar algunos puntos clave que podrían estar impidiendo su funcionamiento óptimo.

Síntomas claros: cómo saber si tu aspiradora ha perdido potencia

Una de las primeras señales es evidente: la aspiradora parece “encendida” pero no recoge la suciedad. En otros casos, el ruido del motor cambia y se vuelve más agudo, como si trabajara con esfuerzo. También es común que las superficies queden sucias a pesar de pasar varias veces.

Si tu aspiradora emite un olor extraño, se calienta en exceso o se apaga sola, puede ser que esté trabajando forzada debido a obstrucciones o filtros sucios. Estos síntomas son señales de alerta que no deben ignorarse.

Cinco prácticas habituales que afectan el rendimiento

Aunque cada modelo tiene sus particularidades, hay cinco errores frecuentes que explican la pérdida de potencia en la mayoría de las aspiradoras:

1. No vaciar el depósito o la bolsa con regularidad

Cuando el depósito o la bolsa están llenos, el flujo de aire se reduce y, con él, la potencia de aspiración. Algunos usuarios esperan que estén completamente llenos, pero lo más recomendable es vaciarlos cuando lleguen al 70-80% de capacidad.

2. Filtros sin mantenimiento

Los filtros (HEPA o de espuma) capturan partículas muy pequeñas. Si no se limpian o sustituyen con frecuencia, se saturan y bloquean el paso del aire. Es aconsejable revisarlos al menos una vez al mes y seguir las instrucciones del fabricante para su limpieza o cambio.

3. Mangueras o cepillos obstruidos

Es habitual que pelos, hilos o pequeños objetos se acumulen en el tubo o en el rodillo del cepillo. Una simple inspección visual puede revelar una obstrucción. Si no puedes ver a través del tubo cuando lo miras contra la luz, probablemente está tapado.

4. Grietas o fugas de aire

Con el tiempo, algunas conexiones pueden aflojarse o las mangueras pueden presentar pequeñas fisuras. Estas fugas hacen que el aire “se escape” antes de llegar al motor, reduciendo así la eficacia de la aspiración.

5. Uso en superficies inadecuadas o con accesorios incorrectos

Cada cabezal está diseñado para un tipo de suelo. Utilizar el cepillo equivocado en una alfombra, por ejemplo, reduce la fricción necesaria para levantar la suciedad. Además, algunos usuarios fuerzan el aparato en superficies húmedas o con residuos que no están pensados para ser aspirados.

Consejos para recuperar la potencia de aspiración

Antes de pensar en sustituir tu aspiradora, prueba estas acciones:

Limpia todos los filtros con agua tibia (si son lavables) y déjalos secar al menos 24 horas.

Revisa y limpia el tubo y el cepillo con una varilla o un alambre flexible.

Asegúrate de que el depósito esté vacío y bien colocado.

Comprueba que no haya fugas o grietas, especialmente en la zona de la manguera.

Consulta el manual de usuario para saber si tu modelo necesita aceite, cambio de correa o limpieza interna del motor.

Una aspiradora bien mantenida no solo aspira mejor: también dura más años.

¿Cuándo llevarla al servicio técnico?

Si después de realizar las limpiezas básicas tu aspiradora continúa sin responder, puede ser que el motor esté dañado o que haya fallas eléctricas. En estos casos, lo mejor es llevarla a un servicio técnico oficial o especializado.

También vale la pena repararla si:

Es un modelo costoso y reciente.

Tiene repuestos disponibles en el mercado.

La avería no implica sustituir completamente el motor.

En cambio, si la reparación cuesta más que un aparato nuevo de características similares, quizás es momento de plantearse el cambio.

Una limpieza más eficaz comienza por cuidar la aspiradora

La aspiradora es uno de esos electrodomésticos que usamos a menudo pero mantenemos poco. Sin embargo, tenerla en buen estado es clave para mantener el hogar limpio y libre de polvo.

Una limpieza eficaz comienza por el mantenimiento del propio aparato.

¿Hace cuánto tiempo que no revisas el estado de los filtros o del tubo? ¿Y el cabezal que utilizas, es el adecuado para tu suelo?

Hoy puede ser un buen día para vaciar el depósito, limpiar los filtros y revisar las mangueras. Tu aspiradora —y tu hogar— te lo agradecerán.

¿Tienes algún otro consejo que te haya funcionado?

Compártelo con quien también lucha con una aspiradora sin fuerza.