Si tienes Amazon Prime, podrías recibir dinero: Amazon pagará 1.500 millones en reembolsos tras un acuerdo legal en EE. UU.

El gigante fue acusado de prácticas engañosas en las suscripciones al servicio. Aunque por ahora el reembolso no se aplica fuera de EE. UU., el caso podría tener repercusiones globales.

Los usuarios afectados podrían recibir hasta 51 dólares automáticamente o después de presentar una reclamación.

El acuerdo responde a acusaciones de que Amazon dificultó deliberadamente la cancelación de Prime.

La FTC lo califica como un punto de inflexión en la protección del consumidor digital.

¿Por qué Amazon tendrá que pagar 2.500 millones?

La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) acusó formalmente a Amazon de haber utilizado tácticas engañosas para inscribir usuarios a su programa Prime. Según la demanda, muchas personas se suscribieron sin entenderlo completamente o sin haberlo solicitado directamente, y luego encontraron serias dificultades para cancelar el servicio.

Estas estrategias, conocidas como “dark patterns” o “patrones oscuros”, manipulan la experiencia del usuario para que acepte términos no deseados. En el caso de Amazon, el proceso de cancelación era intencionadamente confuso, con múltiples pantallas y botones ocultos que desanimaban al consumidor a continuar.

Ante la presión legal, Amazon acordó pagar un total de 2.500 millones de dólares. De esta suma, 1.000 millones se destinan a una sanción civil, y 1.500 millones se repartirán entre consumidores afectados por estas prácticas.

Amazon, en su comunicado oficial, negó haber actuado de manera ilícita, pero admitió que prefería resolver el caso antes que prolongar un litigio que podría durar años. “Queremos mirar hacia el futuro y continuar mejorando la experiencia del cliente”, señaló la compañía.

¿Qué parte de ese dinero va a los usuarios?

La parte más significativa del acuerdo es la destinada a compensar a los consumidores. 1.500 millones de dólares serán distribuidos como reembolsos a aquellos que fueron inscritos en Amazon Prime mediante los flujos de inscripción calificados como engañosos por la FTC.

Los usuarios que cumplan con ciertos criterios recibirán el reembolso de manera automática, sin necesidad de iniciar ninguna acción. Otros deberán presentar una reclamación, para lo cual la FTC habilitará un sitio web oficial antes de finales de 2025.

El importe estimado que recibirá cada consumidor elegible se calcula en hasta 51 dólares por persona, aunque esta cantidad podría variar según el número total de beneficiarios y el historial de uso del servicio.

Este proceso se considera uno de los mayores programas de reembolso impulsados por la FTC en los últimos años y se presenta como una advertencia directa a otras plataformas digitales que aplican métodos similares.

¿Quién puede recibir el dinero?

El acuerdo está limitado exclusivamente a consumidores de Amazon Prime en los Estados Unidos, lo que excluye a los usuarios de Europa, América Latina u otras regiones. Para ser elegible, se debe haber creado una suscripción a Prime entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025, utilizando ciertos procesos de inscripción que la FTC calificó de “desafiados”.

Además, otro de los requisitos clave es haber hecho poco uso del servicio Prime después de la suscripción. Es decir, aquellos que se suscribieron sin saberlo y casi no utilizaron los beneficios de Prime (como envíos gratuitos, Prime Video u otros) tienen más probabilidades de recibir el reembolso completo.

La FTC utilizará registros internos de Amazon para determinar qué cuentas cumplen con estos criterios. Las primeras notificaciones a los usuarios deberían enviarse en los próximos meses.

¿Qué pasa con los usuarios fuera de EE. UU.?

Por ahora, el acuerdo legal solo se aplica a los Estados Unidos y no hay indicios de que Amazon extienda este programa de reembolsos a otros países. Esto incluye a los millones de usuarios de Amazon España y Amazon en la Unión Europea, que no están cubiertos por el acuerdo actual.

No obstante, el caso podría tener consecuencias indirectas. Asociaciones de consumidores europeas ya han señalado que podrían analizar si las prácticas de Amazon también violan normativas locales sobre protección del consumidor. En algunos países, como Francia o Alemania, Amazon ya ha afrontado investigaciones por otras cuestiones relacionadas.

De momento, si eres usuario en España o en otro país fuera de EE. UU., no tienes acceso a este reembolso, a menos que tu cuenta de Amazon esté registrada oficialmente en territorio estadounidense. Aun así, conviene estar atento a los comunicados de Amazon en tu región, ya que la presión pública podría motivar acciones similares en el futuro.

¿Y ahora qué?

Amazon deberá cumplir con una serie de obligaciones impuestas por la FTC. Entre ellas, se encuentra la necesidad de notificar directamente a los usuarios elegibles, simplificar los procesos de cancelación de Prime, y establecer una plataforma para gestionar reclamaciones antes de que finalice el año.

Este caso se ha convertido en un ejemplo emblemático del escrutinio creciente sobre cómo las grandes tecnológicas gestionan la experiencia del usuario. La FTC ha advertido que continuará investigando este tipo de prácticas, que muchas veces se ocultan bajo interfaces aparentemente inofensivas.

También es una señal para otros gigantes del sector: los patrones oscuros, aunque efectivos para retener clientes, pueden tener graves consecuencias legales y reputacionales.