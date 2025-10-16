L’OCU pone a prueba más de 90 aguas embotelladas y sorprende con la mejor marca: cuesta solo 0,13 € el litro

Realizar estudios comparativos y analíticos sobre la calidad del agua es una acción gubernamental y no gubernamental de gran importancia y necesaria para ofrecer información a la población sobre el producto que ingiere; al mismo tiempo, permite proteger la salud pública, garantizando que sea segura para el consumo y también para vigilar el estado del medio ambiente.

Hoy, con tantas marcas y tipos de agua embotellada en el mercado, elegir puede ser toda una odisea. Por eso, la idea es tomar decisiones informadas que no solo respondan a las necesidades de hidratación, sino que también estén alineadas a un consumo más responsable y consciente.

¿De dónde nace la iniciativa de la OCU de analizar diferentes marcas de agua embotellada?

Existe una percepción negativa en un número significativo de españoles sobre la calidad del agua del grifo, lo que ha incrementado el consumo de agua embotellada, valorándola como de mayor calidad y como una manera más práctica y cómoda de consumir este recurso vital.

Teniendo en cuenta esto, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha realizado un estudio de mercado para determinar cuáles son las mejores presentaciones de aguas embotelladas disponibles a la venta, y los resultados te sorprenderán.

El análisis recoge más de 90 tipos de agua embotellada que circulan por todo el país, una cifra que refleja cómo está de saturado el mercado y la importancia de orientar al consumidor hacia mejores elecciones a la hora de adquirir este producto.

Cifras que no podemos pasar por alto

Los números son fundamentales para cualquier estudio o análisis. Por eso, la OCU realizó una encuesta que reveló que el 41% de los españoles prefieren no beber agua del grifo, y optan por comprar agua embotellada.

En las regiones costeras del país, este comportamiento es especialmente relevante: el 70% de los encuestados optan por comprar agua embotellada, mientras que el 30% prefiere consumirla del grifo.

Fuente del gráfico: OCU

¿Se puede medir la calidad del agua embotellada por el precio?

El precio es solo un factor más a la hora de elegir qué agua embotellada comprar, pero los consumidores priorizan las opciones más económicas por encima de otros aspectos quizás más importantes, como la calidad del manantial, la marca o el cumplimiento de los parámetros para ser considerada potable.

En este sentido, el análisis también sirvió para informar sobre la gran variedad de precios y marcas disponibles; además, destacó un punto muy relevante: las diferencias existentes en la composición química de varias presentaciones y los costos asociados.

Entonces, según el estudio realizado por la OCU, ¿cuáles son las mejores aguas embotelladas?

Cabe destacar en primera instancia que el agua con gas es mucho más cara que el agua sin gas. Esto se debe a que el proceso de producción incluye la incorporación de dióxido de carbono, requiriendo equipos especializados y gastos adicionales en otros materiales. Es decir, el agua con gas no es la mejor opción, pero qué le haremos, a muchos les gusta.

En cuanto a las marcas blancas de agua mineral sin gas, destacaron por su precio, siendo hasta un 52% más económicas que las marcas más comerciales.

Por ejemplo, la marca Fontecabras de La Majuela se puede encontrar a solo 0,13 euros por litro, convirtiéndose en una de las opciones más atractivas del mercado.

Por otro lado, la OCU también ha señalado la importancia de consumir agua del grifo en la medida de lo posible, para fomentar el ahorro y la sostenibilidad.

Cuando decidas comprar una botella de agua, fíjate en las condiciones de almacenamiento, prioriza envases de mayor capacidad y, si es posible, investiga si proviene de un manantial cercano.