Confirmado por expertos: recicla tus jeans como barrera ante aceite y grasa

No tires tus pantalones, porque te explicamos cómo reutilizarlos de formas creativas y siendo responsables con el medio ambiente.

Más allá de transformarlos en trapos, fundas de cuadernos o delantales, las opciones científicas y sostenibles están creciendo, y tú puedes contribuir disminuyendo tu huella de carbono y apostando por una economía circular real.

¿Por qué es tan importante reciclar tus jeans?

Detrás de la producción de denim hay una historia de gran consumo de recursos. Desde el cultivo del algodón hasta el teñido con índigo sintético, la fabricación de un solo par de jeans requiere mucha agua, energía y químicos.

De hecho, el portal especialista en temas medioambientales phys.org ha dado a conocer que, cuando lavamos jeans, se desprenden microfibras de índigo que pueden llegar a masas de agua como mares, ríos y lagos, causando contaminación.

Por eso, reutilizar los jeans en lugar de tirarlos reduce no solo la demanda de materia prima virgen y minimiza residuos textiles, sino que también estás evitando que partículas indeseadas lleguen a las aguas y las afecten.

Además, otros estudios demuestran que el reciclaje del denim contribuye a una economía más circular.

Según un informe de la organización británica Ellen MacArthur Foundation sobre el rediseño de jeans, se ha avanzado en la incorporación de más contenido reciclado en la confección de nuevas prendas.

Esto ha beneficiado a zonas vírgenes que no tienen que ser devastadas para sembrar más plantas de algodón necesarias para fabricar nuevas prendas.

Alternativas científicas para reciclar el denim

No todo lo relacionado con el reciclaje de jeans implica manualidades. Hay otros procesos tecnológicos con base científica que convierten el denim en materiales muy útiles para darle una segunda oportunidad. Veamos algunos:

Fibras regeneradas para nuevos tejidos

El portal EurekAlert!, un servicio de noticias científicas en línea gestionado por la American Association for the Advancement of Science (AAAS), la misma organización que publica la revista Science, publicó un informe sobre investigaciones destinadas a disolver denim viejo y transformarlo en fibras tipo viscosa utilizando “líquidos iónicos” y disolventes más económicos.

Con estos procesos es posible crear nuevos hilos sin necesidad de cultivar más algodón, lo que ayuda a cerrar el ciclo de vida del denim sin consecuencias para los ecosistemas.

Aislamiento térmico y acústico

El denim reciclado también puede emplearse para fabricar paneles no tejidos o non-woven con propiedades acústicas, térmicas o incluso ignífugas.

La plataforma SpringerLink, que hace publicaciones académicas y científicas gestionadas por la editorial Springer, dio a conocer una de estas investigaciones para convertir jeans viejos en piezas de aislamiento para casas u oficinas y reducir residuos textiles.

Refuerzo en construcción

Un estudio experimental compartido en Preprints muestra que las fibras de denim reciclado mejoran la resistencia a la flexión y la durabilidad del concreto.

En este caso, estos tejidos se procesan y se añaden a las mezclas de cemento. Esto implica no solo reutilización de residuos, sino también una construcción más sostenible.

Compostaje controlado con jeans

Si tus jeans son principalmente de algodón, también existe la opción de usarlos para el compostaje casero o en micro fincas. En condiciones adecuadas, si estas fibras se mezclan con residuos orgánicos, la parte de algodón del denim se biodegrada en pocas semanas y se puede utilizar para cultivos.

Así lo demuestra un texto publicado por BioResources, una revista científica revisada por pares centrada en la investigación sobre materiales renovables, bioprocesos y productos sostenibles.

En este mismo artículo, se hace referencia al hecho de que esta técnica puede usarse a gran escala, y que los resultados de la descomposición de las fibras dependerán del porcentaje de materiales sintéticos como el poliéster, que se degradan más lentamente.

Cómo reutilizar tus jeans en casa de manera efectiva

Además de los métodos científicos que hemos mencionado, también puedes reciclar tus jeans tú misma con ideas prácticas y ecológicas:

Trapos y guantes resistentes y absorbentes

Corta partes del pantalón viejo y úsalas como trapos resistentes. Estos son aptos para pintar o limpiar la casa. Además, el denim es duradero y aguanta bien la grasa y los limpiadores.

Asimismo, es posible hacer guantes de limpieza con un trozo de tela cortado y cosido según el tamaño de tu mano.

Delantales funcionales

Si los cortas y coses con patrones que puedes encontrar en internet, puedes transformarlos en delantales reutilizando los bolsillos para guardar todo tipo de herramientas o utensilios.

Mopas para el suelo

Cortando la tela en tiras puedes fabricar mopas caseras aprovechando la capacidad de absorción del tejido. Adáptalas a las bases para limpiar el suelo.