Vuelve el cofre más deseado de Mercadona: 12 mini fragancias por tiempo limitado

Aunque aún faltan semanas para que Papá Noel o los Reyes Magos hagan su aparición con maravillosos obsequios, las estanterías de Mercadona ya respiran este espíritu festivo.

La cadena valenciana, siempre hábil para anticiparse a las tendencias, ha relanzado uno de sus productos estrella, que no es otro que el cofre de 12 mini fragancias Deliplus, un éxito rotundo el año pasado y que promete volver a agotarse antes del Black Friday.

¿Por qué es un regalo versátil y perfecto para todos los gustos?

Mercadona ha sabido posicionar su marca Deliplus como sinónimo de calidad y sofisticación al alcance de todos.

Es así como reúne en un solo cofre (en edición regalo) 12 mini perfumes con fragancias variadas que representan lo mejor de los extractos de esta marca.

Cada uno ha sido concebido y elaborado pensando en que puedas cambiar de aroma según la ocasión o el estado de ánimo.

En este cofre se combinan variedad, elegancia y un precio asequible. Por eso se ha consolidado como una de las opciones preferidas para regalar (o autorregalarse) en estas fiestas.

Su color rojo intenso y su diseño cuidado lo convierten en un detalle perfecto para colocar bajo el árbol con una tarjeta. Está pensado para sorprender a un amigo invisible o a esa persona especial a quien quieres agradecer.

Un regalo para ti misma

Si lo que quieres es consentirte, tienes fragancias para cada día y para todas las ocasiones. Puedes acompañar una cena especial con un toque de perfume nuevo o ir a trabajar con notas suaves y energéticas.

Cada botellita incluye esencias con notas dulces y afrutadas como Extra Time (grosella, gardenia y miel), y también aquellas que te dan la elegancia atemporal de Blue Shine (bergamota, iris y sándalo).

Son pequeñas joyas olfativas. También destacan Como Tú Amor (jazmín y vainilla), Soirée My Soul (iris y haba tonka) o Bright Verissime (flor de naranjo y ámbar gris), fragancias que no tienen nada que envidiar a marcas mucho más caras.

Un precio simbólico

Por solo 26 euros, este cofre es una oportunidad difícil de ignorar. No solo te ofrece variedad y calidad, sino también la posibilidad de descubrir aromas nuevos para cada día y sin necesidad de invertir en un frasco de gran tamaño.

Es ideal si buscas el perfume perfecto para cada ocasión o simplemente quieres tener varios en el bolso, en el coche o en la maleta de viaje.

Fragancias para él con elegancia y funcionalidad

Mercadona no se ha olvidado del público masculino y este año también vuelve su cofre con 6 fragancias mini para hombre.

Es un regalo que recoge los perfumes más icónicos de su línea masculina. Entre ellos destacan fragancias como My Soul Él (pimienta rosa y madera de cade), Como Tú Rebel (hoja de violeta y cedro) y Como Tú Viento (bergamota y musgo de roble). Todos ellos combinan frescura, carácter, elegancia y personalidad.

Además, el diseño del estuche añade un toque de ingenio, ya que puede reutilizarse como organizador o base para relojes.

Esta característica lo convierte en un regalo funcional y elegante. Con este detalle, Mercadona refuerza su compromiso con la sostenibilidad, el respeto por el medio ambiente y los envases diseñados con gusto para reutilizar.

Magia de aromas en formato mini

El encanto de estos cofres no radica solo en la estética, la variedad o el precio, sino en la posibilidad de disfrutar de un perfume diferente cada día.

Su formato mini te permite explorar fragancias diferentes según el momento. Es decir, puedes jugar con tu identidad olfativa de acuerdo con la ocasión y el estado de ánimo.

Así, Mercadona consigue convertir un gesto cotidiano en algo especial, y es que elegir qué perfume llevar se convierte en una experiencia sensorial y accesible.

No podemos olvidar que, en tiempos de regalos conscientes, respetuosos con el medio ambiente y presupuestos ajustados, este equilibrio entre placer, practicidad, variedad y precio hace de este cofre una apuesta ganadora para cualquier regalo.