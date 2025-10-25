Vuelve a Lidl el tendedero plegable de Vileda que cabe en cualquier rincón y está rebajado justo a tiempo para la lluvia

Pero no puede ser un tendedero cualquiera, debe ser uno hecho para durar, y lo que marca la diferencia es lo que Lidl trae este año como una solución práctica y versátil.

Esta herramienta debe ser un aliado en casa, y lo es: el tendedero plegable de Vileda, el más vendido temporada tras temporada. Veamos por qué debes tener uno.

Diseño ideal para espacios pequeños

Una de las principales ventajas de este modelo es su diseño plegable y compacto. Gracias a estas características se puede guardar fácilmente y sin ocupar mucho espacio cuando no se utiliza.

Además, a pesar de tener un tamaño reducido, es sorprendentemente estable, robusto y capaz de soportar prendas voluminosas y pesadas, propias de estas temporadas como jerseys, toallas o jeans, y sin ningún problema.

Su color negro, además, aporta un toque moderno, minimalista y discreto que se integra bien en cualquier espacio: lo puedes usar tanto en la zona de lavado como en el comedor.

Prendas pequeñas y más espacio

Este tendedero versátil incluye ganchos especiales para calcetines. Esto optimiza el espacio y evita que las prendas pequeñas se pierdan entre la ropa.

¡Ya no más calcetines desparejados! Gracias a estas prestaciones, podemos aprovechar al máximo los 18 metros de cuerda que ofrece, y nos permite tender hasta dos coladas a la vez. Obviamente, esto dependerá del tipo y la cantidad de ropa.

Cuida tu suelo sin perder movilidad

Otro punto fuerte de este imprescindible en casa son las ruedas y protectores para el suelo. Estos detalles facilitan desplazarlo de una estancia a otra sin riesgo de rayar los revestimientos delicados.

Esto lo convierte en una opción ideal tanto para interiores como para exteriores. En otras palabras, lo puedes usar dentro de casa y también fuera para aprovechar el sol si este brilla.

Ahorro de energía

Tener un tendedero funcional hace posible ahorrar energía incluso en pisos pequeños, porque, aunque los días no sean soleados, permite que la ropa se seque rápidamente y evita el uso excesivo de la secadora, con lo cual ahorrarás en la factura eléctrica.

Precio asequible

El tendedero plegable de Vileda en Lidl tiene un precio de 24,99 euros. Pero, debes apresurarte porque es una oferta limitada, ya que su precio habitual es de 31,99 euros.

En realidad, es una inversión económica que te asegura comodidad, funcionalidad y un espacio ordenado para secar la ropa durante toda la temporada.

Cómo secar la ropa en interiores sin malos olores

El tendedero plegable de Vileda que puedes comprar en Lidl te garantiza que la ropa se seque aunque los días sean húmedos y lluviosos.

Aún así, dependiendo de la zona donde vivas, cuando llueve o hace frío, tender la ropa dentro de casa puede ser todo un desafío.

Si no lo haces correctamente, la humedad se acumula y la ropa puede quedar con mal olor o, como mínimo, perder la frescura y tomar un olor desagradable.

Por eso te daremos 4 consejos sencillos para secar la ropa dentro de casa sin que esto ocurra:

1. Elige el lugar adecuado

La ubicación del tendedero es clave. Debes buscar el espacio más ventilado posible, y si tiene luz natural, mucho mejor.

Intenta colocarlo cerca de una ventana o puerta que permita la circulación de aire y evita las habitaciones cerradas, con poca o nula ventilación. La ropa no solo tardará más en secarse, sino que aumentarán las posibilidades de que adquiera mal olor.

2. Evita la humedad estancada

El aire en movimiento, como ya hemos visto, es fundamental para un secado rápido y sin mal olor. Si el clima interior es húmedo, incluso con ventilación externa, debes considerar usar un ventilador o un deshumidificador. Esto acelera el proceso y evita que las fibras de la ropa absorban malos olores.

3. Tiende la ropa justo después de lavarla

Dejar la ropa mojada dentro de la lavadora demasiado tiempo es un error común. Todo el tiempo que pasa en contacto con el tambor hace que aumenten las posibilidades de olores de humedad.

Si estás muy ocupado con otras cosas, pon una alarma para sacar la colada inmediatamente porque esto ayuda a mantener la frescura.

4. Planifica la colada y el secado según el tipo de prenda

Este punto es muy importante. Las prendas gruesas como jerseys o toallas tardan más en secarse, por eso debes lavarlas teniéndolo en cuenta. Ponlas siempre separadas de la ropa ligera y tiéndelas bien.

¡Ahora ya sabes cómo sacar el máximo provecho al tendedero plegable de Vileda que puedes comprar en Lidl!