Si la ves, no la dejes escapar: la manta térmica de Lidl por 34,99 € se activa a partir del 27 de octubre

Una manta suave y cálida no siempre es adecuada para días y noches muy frías, y los sistemas de calefacción tradicionales pueden resultar caros, sobre todo si se quiere aumentar el calor solo en una habitación de la casa.

Por eso, los plaids térmicos se han convertido en una opción atractiva e imprescindible, y la mejor la trae Lidl: la manta eléctrica Sensiplast por solo 34,99 euros.

Calor ajustable, seguridad garantizada y diseño funcional

Esta manta disponible en Lidl se ha hecho viral y todo el mundo quiere una. La razón es la combinación perfecta de diseño funcional y atractivo, materiales transpirables y un sistema de control térmico inteligente.

Esto la convierte en una solución eficaz si quieres mantener una temperatura agradable en alguna habitación de la casa y sin disparar el consumo eléctrico.

Además, dispone de seis niveles de temperatura, que oscilan entre los 38 y 46 grados, lo que permite regular el calor de forma personalizada según la zona geográfica, a través de una pantalla digital.

Las características mencionadas la hacen ideal para personas mayores, para los más frioleros e incluso para quienes trabajan desde casa y pasan largas horas en el trabajo.

Materiales suaves al tacto

Esta colcha eléctrica está fabricada en poliéster, que permite atrapar y difundir bien el calor, pero con una cubierta externa aterciopelada que la hace muy agradable al tacto.

Por estos motivos, ofrece una experiencia de confort inmediato gracias al sistema de calentamiento rápido, que la hace perfecta incluso en temperaturas muy bajas.

Otro de sus puntos fuertes es la seguridad que nos proporciona, ya que incorpora un sistema de apagado automático, que previene el sobrecalentamiento.

Esto es sumamente importante porque podemos quedarnos dormidos sin problema y no habrá consecuencias que lamentar.

Todo esto, unido al bajo consumo energético, la convierte en una opción más eficiente y práctica que los calefactores o radiadores eléctricos.

Una marca hecha para durar

La marca Sensiplast es reconocida en el mercado por sus productos de calidad y, en este caso, nos ofrece una manta que destaca por la facilidad de mantenimiento.

Podemos ponerla en la lavadora a 30 °C con detergentes convencionales, pero antes hay que retirar el cable de conexión. No importa la frecuencia de lavado, ya que siempre conservará su suavidad y eficacia a pesar de un uso frecuente.

En cuanto a sus dimensiones, son estándar: 180 x 130 cm. Es decir, ofrece suficiente cobertura para una o dos personas.

Las mantas térmicas han dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad, y la de Lidl es una inversión inteligente porque son cómodas, seguras y sostenibles. Todas estas particularidades las hacen perfectas para disfrutar del invierno con calidez, comodidad y control de gastos.

¿Por qué debes tener la manta eléctrica Sensiplast de Lidl?

Si aún dudas si comprar o no la manta eléctrica Sensiplast en Lidl, te decimos las ventajas que te ofrece y verás que correrás a buscar la tuya: