No es Black Friday ni Prime Day: esta es la fecha que esconde los mayores descuentos en Amazon

Se trata de la Fiesta de Ofertas Prime, una campaña exclusiva para miembros Prime que se celebra en otoño. Durante solo 48 horas, Amazon lanza promociones agresivas en miles de productos. Muchos usuarios afirman haber conseguido precios más bajos que en noviembre.

La Fiesta de Ofertas Prime: qué es y cómo funciona

La Fiesta de Ofertas Prime nació como una extensión del Prime Day, pero con una diferencia clave: se sitúa estratégicamente en el calendario, justo antes de la temporada de compras navideñas. En 2025, se celebrará los días 7 y 8 de octubre, y estará disponible únicamente para los suscriptores de Amazon Prime.

Durante estas 48 horas, Amazon activa miles de descuentos en todas las categorías: desde tecnología y moda hasta productos para el hogar, belleza o juguetes. El acceso es completamente en línea, aunque muchas ofertas tienen unidades limitadas, por lo que el factor tiempo juega un papel fundamental.

A diferencia de eventos más mediáticos como el Black Friday, este no suele tener una campaña publicitaria masiva fuera del entorno de Amazon. Por eso muchos usuarios lo descubren casi por casualidad. Aun así, quienes han comprado en ediciones anteriores suelen marcar estas fechas en el calendario.

Además de las ofertas estándar, Amazon también lanza promociones cruzadas, como cupones temporales, descuentos por compras acumuladas o envíos gratuitos más rápidos. Esto convierte la experiencia de compra en un evento dinámico, donde hay que estar atento y tener una estrategia.

¿Realmente hay más descuentos que en el Black Friday?

Es una pregunta lógica: ¿cómo puede un evento menos conocido superar al omnipresente Black Friday? La respuesta está en la segmentación y la intención. Mientras que el Black Friday busca atraer a todos los consumidores, la Fiesta de Ofertas Prime se centra en fidelizar a los miembros Prime, premiándolos con precios muy agresivos en productos concretos.

En ediciones pasadas se han registrado descuentos sorprendentes. En 2024, por ejemplo, unos auriculares premium llegaron a estar rebajados en un 88 %, algo poco habitual incluso en noviembre. También hubo ofertas en televisores, pequeños electrodomésticos y dispositivos inteligentes con reducciones superiores al 50 %.

Otra ventaja es que en octubre suele haber más stock disponible. En el Black Friday, muchos productos estrella se agotan en cuestión de minutos. Pero en octubre, al haber menos tráfico masivo, es más probable que los usuarios consigan lo que buscan.

Además, Amazon ha perfeccionado sus sistemas de recomendación y seguimiento de precios. Muchos usuarios reciben alertas personalizadas según su historial de búsqueda o compras anteriores, lo que les permite acceder más rápidamente a ofertas relevantes.

Por supuesto, no todos los productos tienen mejores precios en octubre. Algunos dispositivos tecnológicos lanzados a finales de año suelen esperar hasta el Black Friday para su primera gran rebaja. Pero si se busca renovar el hogar, adelantar regalos o aprovechar para compras cotidianas, octubre puede ser una opción ganadora.

Ejemplos reales de descuentos destacados

Para entender mejor la magnitud de la Fiesta de Ofertas Prime, nada mejor que observar casos concretos. Estos ejemplos muestran cómo las rebajas llegan a diferentes categorías, desde tecnología hasta alimentación.

Robot aspirador Lefant M210 Pro

El Lefant M210 Pro, un robot aspirador con 2200 Pa de succión y 120 minutos de autonomía, ha pasado de 239,99 € a 99,99 €, con un descuento del 58 %. Un claro ejemplo de cómo los productos para el hogar suelen recibir rebajas muy agresivas durante esta campaña.

Jamón ibérico cortado Finca Jarallana

El jamón ibérico cortado Finca Jarallana, presentado en sobres envasados al vacío de 70 gramos, bajó de 31,20 € a 24,70 €, con un –21 %. La Fiesta de Ofertas Prime no solo apunta a la tecnología, también incluye productos gourmet y de alimentación.

Secador de cabello Dekuri profesional

El secador Dekuri, con tecnología iónica, difusor, 3 temperaturas y 2 velocidades, ha llegado a rebajarse de 131,99 € a 39,98 €, es decir, un descuento del 70 %. Las categorías de belleza y cuidado personal suelen sorprender con descuentos extremos.

Cafetera Philips Serie 2300 superautomática

La cafetera espresso superautomática Philips Serie 2300, con sistema LatteGo, pantalla táctil y cuatro tipos de café personalizables, pasó de 529,99 € a 440 €, con un descuento del 17 %. Un ejemplo de cómo los electrodomésticos premium también entran en la campaña.

Plancha de cabello Philips Serie 5000

La plancha de cabello Philips Serie 5000, con tecnología ThermoShield, placas flotantes de 105 mm y recubrimiento con aceite de argán, pasó de 69,99 € a 48,99 €, con un descuento del 30 %. Un producto cotidiano que demuestra que el evento también es atractivo para quien busca renovar accesorios personales.

Mucho más que un simple adelanto

La Fiesta de Ofertas Prime es una de esas fechas que conviene conocer si se quiere sacar el máximo partido a las compras en línea. Quizás no tiene la fama del Black Friday ni la tradición del Prime Day, pero cada vez más usuarios descubren su potencial.

Adelantarse al calendario navideño, comprar con inteligencia y aprovechar la exclusividad puede marcar la diferencia. Especialmente en tiempos en los que cada euro cuenta.

¿Y tú? ¿Ya tienes una lista de deseos preparada para octubre? Comparte tus estrategias o experiencias con esta fecha “oculta” de Amazon. Podría convertirse en tu mejor secreto de ahorro del año.