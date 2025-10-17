Mercadona responde a una de las dudas más comunes sobre el aceite de coco: estos son sus usos reales

No podemos decir solo que está de moda, pero sí es cierto que gracias a las redes sociales se han difundido con fuerza todos los beneficios de este aceite. Es versátil porque tiene beneficios de consumo y también es bueno para el uso cosmético. Sirve para cocinar, pero también es un gran aliado del cuidado personal.

Una de las dudas más recurrentes por parte de los consumidores de esta cadena de supermercados valenciana es: ¿para qué sirve el aceite de coco de Mercadona? Los responsables de los canales de comunicación se apresuraron a brindarnos información.

Mercadona: “nuestro aceite solo tiene coco”

El aceite de coco se encuentra en la sección de aceites de cocina. Esto te puede dar una pista de dónde debes almacenarlo, aunque esto no limita que, de vez en cuando, lo lleves al baño y lo incluyas en tu rutina de belleza.

A través de su sitio web, Mercadona explica que su aceite está elaborado de manera única y exclusiva con coco. No tiene ningún proceso de refinamiento y se obtiene de cocos recién recogidos, mediante un proceso de extracción mecánica de hidrogenación.

Es un aceite virgen que viene en una presentación de 450 mililitros y cuesta 5,45 €. Puede ser usado como alioli, para hornear o freír; pero también es válido para hidratar la piel y el cabello.

Debido a sus propias características y a la temperatura del lugar de almacenamiento, este puede encontrarse en estado líquido o sólido y no altera sus propiedades. Es decir, tanto si se ha convertido en una pasta como si parece un poco de agua espesa, lo puedes usar con seguridad.

¡Mira de todo lo que te pierdes si no tienes aceite de coco en tu cocina!

No estamos diciendo que lo sustituyas por el aceite de oliva, que es el consentido de todos los españoles. Pero vamos, que también lo puedes incluir en tus recetas. Sus beneficios de consumo son especiales y vale la pena echarle un vistazo a todo lo que nos aporta.

Es una fuente rápida de energía porque el cuerpo lo absorbe más fácilmente que otros tipos de grasas. Por eso se utiliza en dietas cetogénicas y también lo usan deportistas que buscan tener una energía sostenida.

Su efecto saciante ayuda a reducir el hambre. Al ser una grasa saludable genera este efecto… Eso sí, consúmelo con moderación porque es alto en calorías.

El milagro del ácido láurico

El aceite de coco contiene este ácido que tiene efecto antibacteriano, antiviral y antifúngico, lo que ayuda a mantener una flora intestinal equilibrada. Además, una cucharada al día puede ayudar a mantener una correcta higiene bucal. ¡Maravilloso!

Recetas que tienes que hacer con aceite de coco

TikTok es la cuna de los trucos y la información divertida y este aceite se ha convertido en un gran apoyo para muchos influencers que no dudan en hablar de sus beneficios, brindar trucos, recetas y más, con su uso. Aquí te dejamos un ejemplo que nos resulta genial.

¿Piel seca y cabello opaco? ¿Qué estás esperando para usarlo?

En la cocina es muy sabroso y en el baño eficiente. Los beneficios de este aceite para el cuidado personal no son ningún secreto. Muchos productos cosméticos lo incorporan en sus ingredientes, pero usarlo en su versión más pura es ideal.

Aporta una hidratación intensa porque es un emoliente natural. Si tu piel está seca, escamada o deshidratada, aplicarlo te ayudará a retener más la humedad y la deja suave.

En cuanto al cabello, este penetra en la fibra capilar mejor que otros aceites, así que es un gran portador de brillo y ayuda a reducir la pérdida de proteínas. Lo puedes usar como mascarilla previa al lavado o como sellador de puntas.

Otros usos que le puedes dar y seguro que no conocías:

Como desmaquillante natural (incluso para los resistentes al agua)

(incluso para los resistentes al agua) Funciona genial como enjuague bucal para reducir bacterias orales y mejorar el aliento

para reducir bacterias orales y mejorar el aliento Un after sun perfecto o, incluso, ideal como aceite de masajes

Un todo en uno que funciona

Siempre estamos en la búsqueda de productos que nos ayuden a resolver más de un problema a la vez y el aceite de coco es un gran ejemplo de multifuncionalidad.

Si lo tenías olvidado en la cocina, posiblemente te convenga llevarlo al baño, o viceversa. Comparte estos datos con quien tenga dudas sobre su uso. Y queremos que nos cuentes cómo lo usas tú.