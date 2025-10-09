Mercadona lanza un ambientador de 2 euros que hace que tu casa huela a hotel de lujo

Muchos aseguran que huele “como un hotel de cinco estrellas”. Y, además, dura semanas.

Con un diseño discreto y un aroma sofisticado, este difusor de varillas de Bosque Verde se ha convertido en un imprescindible para quien busca elegancia sin gastar mucho. Su fragancia de pistacho y su precio asequible lo han catapultado al estrellato en las tiendas y en TikTok.

¿Qué tiene este ambientador que lo hace tan especial?

El nuevo producto estrella de Mercadona es un ambientador en formato difusor con varillas, de la conocida gama Bosque Verde. Viene en un frasco de vidrio de 40 ml con un diseño sencillo pero elegante, acompañado de varias varillas que absorben y dispersan la fragancia por el ambiente.

Su aroma principal es el pistacho, una fragancia poco común en el mundo de los ambientadores, que sorprende por su toque cálido y sofisticado. La combinación olfativa recuerda los olores que suelen ambientar los hoteles de lujo o tiendas exclusivas, lo que ha generado una fuerte conexión emocional con el consumidor.

Este ambientador ha sido comparado por muchos con productos de gama alta de marcas como Rituals, pero por una fracción del precio. La clave, según los usuarios, es el equilibrio entre intensidad y elegancia del aroma, que logra ambientar sin empalagar.

Una experiencia sensorial como la de un hotel de cinco estrellas

En redes sociales como TikTok e Instagram, cientos de usuarios han compartido su experiencia con este ambientador, presentándolo como el secreto para dar a su hogar un toque de lujo asequible. “Huele como si abrieras la puerta de una suite recién limpiada”, comenta una usuaria, mientras otra asegura que le recuerda las zonas comunes de un hotel de diseño.

El producto funciona mediante la inmersión de las varillas en el líquido aromático, lo que permite regular la intensidad según el número de palitos utilizados. Cuantas más varillas, más difusión. Con menos, un aroma más suave pero persistente.

Además, su envase discreto permite colocarlo en cualquier estancia de la casa: baños, recibidores, salones o incluso armarios, sin romper la estética decorativa.

Precio, duración y disponibilidad

Uno de los aspectos más valorados es su precio: solo 2,10 €, lo que lo convierte en una alternativa ideal para quien busca productos eficaces sin grandes gastos. Este costo, sumado a su rendimiento, ha sido clave en su éxito comercial.

En cuanto a la duración, Mercadona estima que el ambientador puede mantener su eficacia entre 3 y 5 semanas, según el entorno y el número de varillas utilizadas. Esto lo hace una opción rentable frente a otros ambientadores más caros o de menor duración.

Sin embargo, la popularidad del producto ha hecho que se agote con frecuencia en algunas tiendas, generando incluso listas de espera o consultas constantes por parte de los clientes. Muchos lo consideran un “producto viral”, y algunos lo compran en cantidad por miedo a no encontrarlo después.

Otros ambientadores ‘low cost’ que también triunfan

Este no es el único ambientador de bajo costo que ha triunfado en las estanterías de Mercadona. Otro caso muy comentado es el Foresan Deluxe, un concentrado líquido de 125 ml ideal para aplicar en tejidos, baños o suelos, con un aroma floral dulce muy característico. Su precio ronda el 1,75 € y es especialmente apreciado para quien quiere que la ropa o las sábanas huelan bien durante días.

Además, Mercadona cuenta con una amplia gama de ambientadores: eléctricos, en spray, con perlas o automáticos, pero este nuevo modelo con aroma de pistacho destaca precisamente por su toque diferente, elegante y natural, que lo hace competir incluso con opciones de marcas premium.

La tendencia actual apunta a convertir el olor del hogar en una extensión del estilo personal. Ya no basta con que huela bien: debe transmitir una experiencia. Por eso, ambientadores como este se convierten en objetos de culto entre quienes disfrutan del detalle y del bienestar sensorial.

@becauty.beauty 💚 Ambientador Pistacho de Mercadona 🧐 Ayer descubrí de casualidad este ambientador y no me lo pensé dos veces en cogerlo y probar 😯 Huele realmente a pistacho rico rico, es pequeño (trae 40 ml) y cuesta menos de 3€ 🤔 En verdad, ningún ambientador había conseguido que solo al entrar a casa oliera al propio ambientador… hasta ahora 😍 Es cierto que huele poquito y mi casa es pequeñita, pero algo se aprecia y no siempre, ojo… 🥰 Voy removiendo y cambiando de posición los palillos y algo hace, pero no esperéis una gran intensidad, aún así miraré el resto de olores por curiosidad, pero este me ha encantado por el momento 💬 Déjame en comentarios si has probado alguno de esta línea o tu ambientador fav! #mercadona #pistacho #mercadonanovedades #ambientador ♬ Natural Emotions – Muspace Lofi

Una casa con olor de lujo por solo 2 euros

En un momento en que el detalle marca la diferencia, este pequeño gesto convierte tu casa en un espacio más acogedor y sofisticado. El ambientador de pistacho de Mercadona demuestra que el lujo no siempre tiene que ser caro: solo hay que saber elegir.

¿Ya lo has probado? Comparte tu experiencia o cuéntanos cuál es tu ambientador favorito de Mercadona. Porque a veces, un buen aroma es todo lo que necesitas para sentirte como en casa… o en una suite de hotel.