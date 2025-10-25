Mercadona duplica su apuesta por la patata nacional y vende más de 5.000 toneladas de origen vasco

Esta enorme cantidad proviene de Álava, una zona vasca conocida por su producción de patatas, y el tonelaje supone un incremento del 92% respecto al mismo período del año pasado.

Con este movimiento económico y comercial, la cadena de supermercados muestra claramente que la empresa apuesta por la calidad y la proximidad y ofrece un fuerte apoyo a los agricultores españoles.

Patata de las dobles cosechas

El objetivo de comprar 5.000 toneladas de patatas vascas es mantener los lineales llenos durante los próximos ocho meses. Es decir, Mercadona ha recurrido a las dobles cosechas y ha comprado la campaña de invierno y la de verano. Esta estrategia no solo garantiza la disponibilidad para el consumidor, sino también la frescura y calidad.



Según Laura Merino, especialista en patatas de la cadena, quien hizo declaraciones a los medios locales, la buena climatología y la recuperación de los cultivos en zonas más cálidas han hecho que la campaña de verano haya sido inmejorable en producción y calidad.

Colaboración y apoyo a los agricultores españoles

El éxito de esta estrategia en el comercio de la patata de Mercadona se basa en la estrecha colaboración con proveedores locales.

La cadena de comercios ha tenido como socios estratégicos a Patatas Hijolusa, Mr. Chippy, Patatas Meléndez, Udapa, Cadimisa, Illacamp, Patatas Gómez, Papacan y Legufrut.

Gracias a los acuerdos cerrados con estos productores, Mercadona puede ofrecer patatas frescas de diferentes comunidades autónomas.

Esto implica que Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Euskadi, Canarias, Islas Baleares, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía tienen garantizado el producto hasta la próxima campaña del 2026.

Patatas francesas todo el año

Es un hecho que, durante los meses fríos, la producción nacional de este tubérculo se reduce. No obstante, Mercadona garantiza a sus clientes que no se quedarán sin patata en los meses venideros.

Por eso, ha recurrido a importaciones desde Francia y mantiene algunas referencias locales seleccionadas. Es el caso de la patata especial para freír en la Península y en las Islas Baleares o de la patata de carne blanca en Galicia y Asturias.

La verdeta y el regreso de la patata de invierno

La gran noticia que trae Mercadona para los amantes de este producto es que, para el 2026, la verdeta, la patata de la campaña de invierno, volverá a llenar los lineales de todas las tiendas, y se espera que llegue entre enero y febrero.

A propósito de la patata…

Como tendremos patatas todo el año, ¿qué te parece si cocinamos un par de recetas sencillas? Te dejamos dos maneras de convertir este peculiar tubérculo en dos delicias.

Patatas con romero

Esta receta es extremadamente fácil porque ni siquiera hace falta pelar las patatas. Debes, eso sí, lavarlas muy bien y secarlas.

Necesitaremos un kilo de patatas. Después, córtalas en dados de unos dos centímetros de lado y colócalas en una bandeja para el horno. Aparte, prepara una mezcla de aceite de oliva, ajo picado y romero. Lo recomendable es dejar el romero en ramas grandes para poder retirarlas fácilmente después.

En la bandeja, pon sal y pimienta a las patatas y báñalas con el aceite perfumado. Cúbrelas con papel de aluminio y hornéalas media hora a unos 180 grados. Una vez pasado este tiempo, quita el papel y déjalas dorar. El tiempo de dorado dependerá de tu horno y su potencia. Estas patatas son ideales para acompañar carnes, pescados o pollo.

Crema de patatas y queso cheddar

Esta receta es ideal para los pequeños y perfecta para los días fríos de otoño. Con un kilo tendrás sopa para cuatro personas.

Necesitaremos un litro y medio de caldo de pollo, carne o verduras. Pondremos a cocer las patatas hasta que se ablanden. Hecho esto, comprobaremos la sal y añadiremos un toque de pimienta negra y unas ramitas de cilantro.

Toma una batidora de mano o minipimer y tritúralo todo muy bien. Sirve en platos hondos y añade trozos de picatostes y de queso cheddar.

¡Buen provecho!