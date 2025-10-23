Mercadona desata la locura con su nuevo estuche de mini perfumes Deliplus

Aunque faltan unas semanas para que Papá Noel baje por la chimenea, los comercios comienzan a adornar los escaparates con ideas y detalles que prometen un regalo para cada gusto.

En esta ocasión, Mercadona ha lanzado un gran detalle para la temporada festiva, y no es otro que la propuesta irresistible firmada por su reconocida marca de belleza Deliplus, que nos trae un conjunto de perfumes bellamente presentado.

La propuesta que no fallará

La cadena valenciana de supermercados, dirigida por Juan Roig, ha vuelto a apostar por una de sus ediciones más exitosas. Se trata de el estuche de mini perfumes en colección limitada, que el año pasado se agotó nada más salir al mercado.

Por eso, este 2025 tienes la oportunidad de comprar el tuyo, ya que Mercadona promete repetir el éxito del año pasado.

Esta colección se presenta en un vistoso estuche rojo muy coqueto que incluye sus 12 fragancias femeninas en formato mini.

Son perfectas para las mujeres de hoy, que disfrutan variando de aroma según el día, el look, el lugar al que irán o el estado de ánimo.

Una presentación de fragancias primorosas

El atractivo principal de este estuche es su diversidad, ya que cada perfume encapsula un estilo diferente que va desde la dulzura de Extra Time, con toques de frambuesa, gardenia y miel, pasando por la elegancia de Blue Shine, que combina bergamota, iris y sándalo, llegando a Soirée My Soul, con destellos de iris y haba tonka.

Si te gustan los aromas más tradicionales, tienes los clásicos Como Tú Amor, Atracción y Gold, que entrelazan flores exóticas con toques cálidos y dulces de vainilla.

En conjunto, esta selección te brinda un recorrido por los aromas más icónicos de la marca Deliplus, que ha conquistado a miles de consumidoras por su equilibrio perfecto entre calidad, diseño primoroso y precio asequible.

Mercadona y sus perfumes

Durante los últimos años, los perfumes de Mercadona han dejado de ser un simple complemento de la zona de parafarmacia de los supermercados para convertirse en una opción real y necesaria de perfumería cotidiana.

Su éxito se debe a haber conseguido composiciones que son “dupes” de perfumes de alta gama, mucho más caros, y que puedes comprar en este supermercado por mucho menos.

Además, son fórmulas de larga duración, una característica que cualquier buen amante de los perfumes sabe apreciar.

Estas particularidades han permitido a Mercadona democratizar el acceso a fragancias de excelente calidad sin sacrificar sofisticación ni glamour.

Los chicos también tienen su estuche

Mercadona no podía dejar fuera la versión masculina, y por eso ha lanzado también un estuche muy varonil con seis mini fragancias para hombre.

Este pequeño obsequio es grande en aromas y simboliza un regalo práctico y elegante. Su presentación es igualmente cuidada y cuenta con un detalle ingenioso: el estuche que contiene los frascos se puede transformar en una base para relojes, algo que añade funcionalidad al embalaje.

Para los caballeros, las esencias más destacadas son My Soul Él, con notas de pimienta rosa y madera de cade; Como Tú Rebel, con un carácter especiado y atrevido; y Como Tú Fuerza, con aromas de lavanda y cardamomo para un toque más clásico.

Tampoco faltan opciones más frescas como Como Tu Viento, con bergamota y acorde marino, y el refinado My Soul Supreme, que esconde matices de piña y ámbar en un tono más dulce.

Cómo elegir la fragancia Mercadona según tu estado de ánimo

La mujer de hoy y el hombre actual pueden elegir un perfume según su estado de ánimo con este regalo de Mercadona.

Es una manera sencilla de expresar las emociones y disfrutar de cada momento del día. Deliplus ofrece fragancias versátiles que se adaptan a las sensaciones y a cómo te sientas para afrontar la jornada.

Si quieres energía y frescura, te vendrán bien los aromas cítricos y alegres. Por eso, Blue Shine, con base de bergamota, iris y sándalo, te aporta dinamismo y optimismo, y es la fragancia perfecta para comenzar la mañana y afrontar un día intenso.

En cambio, si buscas relajación y bienestar, las fragancias florales y suaves son tus aliadas. Soirée My Soul, hecha con iris, vainilla y haba tonka, crea un ambiente de calma ideal para días tranquilos o momentos de introspección.

Los perfumes dulces con frutas o vainilla son ideales para veladas románticas, ya que funcionan a la perfección. De ahí que puedas usar Como Tú Amor, elaborado con pinceladas de grosella negra, jazmín y vainilla, que envuelve con una sensación cálida y acogedora.

Para los momentos en que quieras proyectar confianza y sofisticación, los aromas amaderados o especiados son ideales, como Supreme My Soul, hecho con pimienta roja, jazmín y vainilla. Esta fragancia te aporta carácter y elegancia, y es perfecta para asuntos laborales o eventos sociales especiales.

Ahora que tienes esta guía de fragancias Deliplus de Mercadona, ¿qué esperas para comprar tu estuche?