Los 12 perfumes más icónicos de Mercadona, ahora en un estuche de edición limitada

Una propuesta pensada para regalar o autorregalarse, con un diseño tipo joyero y formato mini. Por menos de 30 euros, reúne lo mejor de su colección más emblemática.

Disponible desde octubre, este lote exclusivo está triunfando en tiendas por su diseño elegante, las fragancias reconocibles y el precio competitivo.

Los perfumes seleccionados van desde los clásicos Como Tú hasta versiones más sofisticadas como My Soul o Shine, todos en frascos de 15 ml.

Es una oportunidad para descubrir o revivir las fragancias más queridas de la marca.

Un joyero de aromas por menos de 30 euros

El nuevo estuche llega justo a tiempo para las compras navideñas. Por unos 26 euros, Mercadona ofrece una caja diseñada como un joyero con espejo y compartimentos para cada frasco.

Cada perfume viene en formato mini de 15 ml, ideal para llevar en viajes o probar nuevas fragancias. El conjunto combina estética, funcionalidad y buena relación calidad-precio.

Además, es una edición limitada, disponible solo durante la campaña de Navidad.

Los 12 elegidos: de los “Como Tú” a Shine

El lote incluye 12 fragancias icónicas de Mercadona. Seis pertenecen a la conocida gama Como Tú, reconocida por su variedad y accesibilidad:

Como Tú Amor – Floral y romántico

– Floral y romántico Como Tú Atracción – Intenso y con carácter nocturno

– Intenso y con carácter nocturno Como Tú Gold – Elegante y cálido

– Elegante y cálido Como Tú The Rose – Suave con notas de rosa

– Suave con notas de rosa Como Tú Cerise – Afrutado y juvenil

– Afrutado y juvenil Extra Time – Fresco y moderno

Las otras seis pertenecen a líneas más refinadas:

Blue Shine – Acuático y ligero

– Acuático y ligero Special Shine – Dulce y envolvente

– Dulce y envolvente Soirée My Soul – Con misterio y profundidad

– Con misterio y profundidad Supreme My Soul – Amaderado e intenso

– Amaderado e intenso Bright Verissime – Limpio y fresco

– Limpio y fresco Éclat Shine – Brillante y femenino

¿A qué huelen? Equivalencias y curiosidades

Muchos de estos perfumes recuerdan fragancias de marcas de lujo. Por ejemplo:

Como Tú Amor se ha comparado con Amor Amor de Cacharel.

de Cacharel. Supreme My Soul evoca Alien de Mugler.

de Mugler. Éclat Shine se asocia a menudo con La Vie Est Belle de Lancôme.

Esta semejanza ha creado una comunidad de fans que prueba, colecciona y recomienda estas colonias por redes y blogs.

@loquenomepase Nuevo kit mini colonias del Mercadona para mujer. Vienen 12 distintas aunque algunas se repiten con el año pasado. el precio es de 26€ y viene con una caja para guardarlas super bonita ! #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #mercadona #colonias #perfumes #videoviral ♬ Shiny – Easykid

Edición limitada: ¿cuánto tiempo estará disponible?

Este estuche se ha lanzado en octubre y forma parte de una colección temporal para Navidad.

No estará disponible durante todo el año y las unidades son limitadas.

Algunas ediciones anteriores se agotaron antes de diciembre. Por eso, si quieres asegurarte, es mejor comprarlo pronto.

Solo se puede adquirir en tiendas físicas de Mercadona.

Un éxito de ventas que apunta a agotarse

No es la primera vez que Mercadona acierta con un producto de perfumería en edición especial.

Los cofres anteriores se agotaron rápidamente, incluso se llegaron a revender por internet.

Este combina un diseño atractivo, una buena selección de fragancias y un precio accesible, lo que lo hace especialmente interesante para regalar o autorregalarse.

Un perfume para cada día (y bolsillo)

Mercadona demuestra una vez más que tener perfumes de calidad no tiene que ser caro.

Este estuche es una manera de explorar aromas, regalar sensaciones y descubrir nuevos favoritos.

