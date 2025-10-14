Llega hoy al Lidl el taladro sin cables que triunfa por 34,99 euros: batería incluida y perfora incluso metal

No disponer de herramientas como un taladro sin cables en casa para hacer decoraciones o reparaciones simples o un poco complejas, sin necesidad de contratar el servicio de un técnico, puede ser considerado un acto de verdadero descuido personal y devaluación de nuestro potencial.

Ya es hora de que te inicies en el mundo del bricolaje y venzas el miedo de realizar con tus propias manos esos ajustes que no habías hecho en tu casa por no tener dinero para pagarle a otra persona por algo que, definitivamente, puedes hacer tú mismo.

Una herramienta que no puede faltar en tus kits de bricolaje

Tener a tu completa disposición un taladro con estas características, no solo te ahorrará tiempo y dinero. También te dará la satisfacción de sentirte una persona capaz de hacer reparaciones en cualquier espacio que lo requiera.

No hay duda de que el taladro sin cables de Lidl ofrece la mejor relación calidad-precio, ya que no supera los 35 euros. Es una súper herramienta versátil y tan completa que la hace imprescindible. Te explicamos algunos porqués:

La batería que lleva incluida representa una ventaja ya que está compuesta por iones de litio (consideradas la última generación de baterías) con 20 V (2 Ah), lo que alarga el tiempo de uso.

Tanto hombres como mujeres pueden utilizarlo sin necesidad de recurrir a una fuerza extrema. Solo necesitas un poco de habilidad, precisión, equilibrio, voluntad y disposición para hacer con tus propios medios ese trabajo que aún no te habías decidido a hacer.

El porta brocas tiene una mecánica de sujeción fácil y rápida que se bloquea de manera radial, es decir, el mecanismo es muy seguro, ya que mantiene la broca con firmeza en su lugar, evitando que se mueva y afecte la precisión que se necesita. De la misma manera, su versatilidad permite hacer el cambio de la broca fácilmente, según el material que se deba perforar.

Es la mejor opción para sustituir el taladro convencional

Por solo 34,99 euros, tanto profesionales como amantes del bricolaje pueden adquirir esta potente herramienta sin cables que es indispensable en cualquier hogar o taller de carpintería, mecánica y otros.

Lidl nos sorprende con este taladro sin cables que logra combinar gran potencia, buena autonomía y facilidad de uso. Si debemos establecer diferencias con los modelos convencionales, hay que mencionar la necesidad de tener un enchufe cerca y lidiar con molestos cables.

Al funcionar con batería, mejora nuestra movilidad y, además, reducimos el consumo eléctrico. Todo esto, además de optimizar el tiempo de trabajo. Puedes usar el taladro donde y cuando quieras, sin interrupciones.

Y si debemos mencionar lo mejor de lo mejor: ahora no necesitas ningún experto ni técnico para llevar a cabo esos proyectos que tienes pendientes en casa. Todo lo que hemos descrito te demuestra que es una herramienta versátil que se adapta a diferentes tipos de tareas y es muy sencilla de utilizar.

Perfora para colgar un cuadro o un metal grueso. También, atornilla lo que necesites y comienza a ejecutar esas tareas que tienes detenidas por no tener las herramientas adecuadas a mano. ¿Estás preparado para probarlo?