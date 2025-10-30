Llega a Lidl la planta ideal para terrazas: basta con regarla dos veces por semana

El otoño es la estación del color, es el prólogo que nos lleva a las mejores festividades del año y apetece añadir ese toque a nuestro hogar, y ¿qué mejor manera de hacerlo que con plantas?

Lidl lo sabe y por eso puedes encontrar ofertas en plantas durante esta temporada. Esta vez nos sorprende con los preciosos brezos. Es una planta perfecta para colocar en tu terraza, pero también cada vez es más popular tenerla en espacios interiores, especialmente por su bonito color, y lo mejor de todo es que su cuidado es mínimo.

Lidl tiene brezos a un precio fenomenal

Esta cadena se caracteriza por su variedad de productos y no puede dejar de lado el área de la jardinería y el bricolaje, sección donde puedes conseguir los bonitos brezos por un precio especial, ya que no tendrás que gastar ni dos euros.

Acércate a la tienda más cercana y haz tus compras de temporada para decorar tu hogar con esta planta que aporta buena energía y añade un toque de color delicado a tu balcón, terraza o a cualquier rincón de tu salón.

Cómo cuidamos nuestro brezo bicolor

Lo que hace ideal a esta planta es que sus cuidados son mínimos. Se trata de una planta ornamental perteneciente a la familia Ericaceae y su nombre “bicolor” no hace referencia a una especie botánica concreta, sino a una variedad de la misma planta que se presenta con dos tonos de color entre las flores y el follaje.

Es una planta de temporada que resiste muy bien el frío y basta con regarla dos veces por semana. Así que, si te gustan las plantas y las flores, pero tienes poca paciencia, especialmente cuando se trata de regar y abonar, el brezo te encantará.

Te ofrecemos algunos consejos para que tu brezo luzca bonito, bien cuidado y añada ese detalle natural que todos queremos en casa:

Cuánta luz necesita el brezo bicolor

Lo que más recomiendan los expertos en botánica y cuidado de plantas es que el brezo tenga una buena exposición al sol. Por eso es la preferida de los balcones y las terrazas, y queda muy bien en jardines y espacios exteriores.

Sin embargo, puedes colocarla en el interior, cerca de una ventana, de manera que pueda recibir varias horas de sol al día. Pero ten un poco de cuidado, porque en interiores, si usas calefacción o hay exceso de calor, puede verse perjudicada.

¿La puedo plantar en maceta?

Claro que sí, lo importante es que tenga un buen drenaje que permita que el agua fluya y, al mismo tiempo, mantenga un poco de humedad. Eso sí, no tolera los encharcamientos de agua.

¿De verdad solo necesita ser regada dos veces por semana?

Efectivamente, si la tienes en una maceta en tu jardín solo debes vigilar que se mantenga húmeda. En una zona fría con un alto porcentaje de humedad, tu brezo no necesitará que lo riegues muy a menudo. En épocas calurosas sí es necesario regarla con más frecuencia.

Ideas fascinantes para integrarla en la decoración del hogar

Cuando se trata de plantas para decorar, las ideas no se acaban nunca. Pero si tu imaginación no está en su mejor momento, aquí tienes unas ideas que te fascinarán:

Un centro de mesa invernal

Utiliza una maceta baja con el brezo tricolor sobre la mesa del comedor o en el recibidor. Su floración de otoño-invierno aporta vida y color a cualquier espacio. Puedes combinarla con materiales naturales, como por ejemplo, que la maceta sea de mimbre o madera.

No falla en la terraza o en el balcón

En combinación con otras plantas puede convertirse en la gran protagonista de tu terraza o balcón. Deja que quien vea tu piso desde arriba o tu casa desde fuera se maraville con sus colores y frondosidad. Hay que aprovechar que es la época en que florece.

Un estilo natural

Si no la quieres en una mesa, puedes instalarla en un rincón luminoso. Usa una maceta más grande y moderna de cerámica, metal o cobre y combinará perfectamente.

Es una planta que combina con el minimalismo

El brezo bicolor tiene un diseño limpio que encaja muy bien con ambientes de estilo minimalista y nórdico. Como sus hojas son pequeñas y las flores tan delicadas, puede verse preciosa en una maceta gris claro o de otro color neutro.

Cuéntanos si te gusta el brezo tricolor y si te parece buena idea integrarlo en tu decoración de casa esta temporada.