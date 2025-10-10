Lidl lanza una tabla de cortar con soporte para móvil y compartimentos: ahora con descuento

Con compartimentos integrados y soporte para el móvil, esta tabla está pensada para quienes aman el orden… y seguir recetas en la pantalla.

Una solución tan simple como ingeniosa. Lidl ha lanzado una tabla de cortar de bambú con múltiples añadidos: recipientes extraíbles, canal para los líquidos, e incluso un soporte para teléfonos inteligentes. La propuesta ha llamado la atención por su practicidad, diseño compacto y un descuento que la convierte en una opción muy atractiva para cualquier cocina.

Una tabla que lo piensa todo

La tabla no es simplemente un utensilio para cortar. Está fabricada con bambú, un material sostenible que añade un toque natural y moderno a cualquier cocina. Sus medidas aproximadas son 45 × 32 × 4 cm, lo que la hace ideal para cocinas de cualquier tamaño.

En los laterales, incluye un canal perimetral que recoge los líquidos que sueltan frutas, verduras o carnes, evitando el clásico desastre sobre el mármol. Además, cuenta con patitas antideslizantes que aseguran una experiencia estable y segura al cortar.

El diseño compacto no sacrifica funcionalidad. Todo está pensado para optimizar el espacio, mejorar la higiene y facilitar cada paso del proceso culinario.

Compartimentos que marcan la diferencia

Uno de los elementos más atractivos de esta tabla son sus compartimentos integrados. En total, lleva tres grandes y tres pequeños, todos extraíbles y combinables según las necesidades del momento.

Estos compartimentos se deslizan mediante un sistema de rieles que permite colocarlos justo debajo de la zona de corte. Así puedes separar las cáscaras, restos orgánicos o ir organizando los ingredientes ya picados sin tener que llenar cuencos por toda la cocina.

También se pueden apoyar directamente sobre el mármol o colgar del lado de la tabla, según cómo te guste trabajar. Es un detalle pensado para quienes valoran la limpieza y la eficiencia.

Soporte para el móvil: recetas a la vista

El detalle que ha llamado especialmente la atención es su soporte integrado para móviles y tabletas. Con este accesorio, puedes colocar tu dispositivo justo frente a ti mientras cocinas y seguir recetas en video, leer instrucciones paso a paso o simplemente poner música.

Esta opción convierte la tabla en un pequeño centro de operaciones culinarias, ideal tanto para los que se inician en la cocina como para los que disfrutan innovando en cada plato. Además, manteniendo el dispositivo elevado, se evita el riesgo de manchas o accidentes.

Es, en definitiva, una muestra de cómo el diseño puede facilitar las tareas cotidianas sin complicaciones.

Precio y disponibilidad

El producto ha llegado a las tiendas Lidl con un descuento atractivo del 28 %. Su precio original era de 34,99 euros, pero ahora se puede adquirir por 24,99 euros, lo que lo convierte en una oportunidad interesante dentro del segmento de accesorios de cocina multifunción.

Está disponible tanto en las tiendas físicas como a través de su plataforma en línea, aunque, como suele ocurrir con estos productos virales, la disponibilidad puede variar según la demanda. La oferta es válida hasta agotar existencias, así que si te interesa, mejor no tardar mucho.

¿La tabla definitiva para cocinas modernas?

Productos como este demuestran que el diseño funcional puede ser asequible. Con una combinación de materiales sostenibles, utilidad práctica y toques tecnológicos, Lidl vuelve a demostrar que la innovación también puede llegar a los pequeños objetos del hogar.

¿Te imaginas cocinando sin ensuciar el mármol y con tu receta favorita en la pantalla? Lidl propone una mejora simple… pero con gran impacto.

¿Te animarías a probarla o la compartirías con alguien?