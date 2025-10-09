La nueva ganga de Lidl: parrilla de aluminio fundido por menos de 13 euros y compatible con todo

¿Lo mejor? Su precio y versatilidad han sorprendido incluso a los más escépticos. Lidl vuelve a captar la atención con un producto de su bazar que está despertando tanto interés como sus robots de cocina o sartenes virales.

Esta vez es una parrilla cuadrada, robusta y ligera, que puede utilizarse en inducción, gas, horno o vitrocerámica, por solo 12,99 euros. Una alternativa a los modelos premium sin gastar medio sueldo.

Una ganga que promete y cumple

La parrilla de aluminio fundido que Lidl ha lanzado por 12,99 € está generando un auténtico furor. El precio, difícil de igualar, es su gran atractivo frente a otras marcas que ofrecen utensilios similares por el doble o incluso el triple.

No sorprende que haya sido destacada en medios gastronómicos y foros de ahorro como una de las gangas más tentadoras del catálogo reciente. Su combinación de bajo precio y funcionalidad completa la hace destacar entre otras ofertas del supermercado.

Además, en las redes sociales ya circulan reseñas caseras, con usuarios compartiendo recetas hechas con esta parrilla y valorando la intensidad del marcado que deja sobre carnes y verduras.

Ligera, versátil y compatible con todo

El éxito de esta parrilla no solo se explica por su precio. Está fabricada en aluminio fundido, lo que le confiere ligereza pero también resistencia. Cuenta con una base de inducción de acero, que le permite adaptarse a todos los tipos de cocinas: gas, vitro, inducción e incluso horno (hasta 160 °C).

Tiene unas dimensiones prácticas de 27,3 x 27,3 cm, ideales para cocinar raciones medianas sin ocupar demasiado espacio. Además, incorpora picos escurridores a ambos lados, útiles para eliminar líquidos o aceites después de cocinar.

El revestimiento antiadherente ILAG®, certificado como “Maximizing Green”, está libre de sustancias nocivas y garantiza que los alimentos no se adhieran ni siquiera sin aceite. Un punto a favor en recetas más ligeras.

¿Por qué se está agotando?

Lidl ha demostrado en otras ocasiones que sabe generar un “efecto deseo” con sus productos de bazar. La parrilla ha seguido este mismo patrón: gran funcionalidad + precio atractivo + promoción silenciosa, que activa una ola de compras por impulso.

Los usuarios habituales del bazar ya lo saben: si ves algo que te interesa, no lo dejes escapar. Esta parrilla no es una excepción. Según algunas experiencias, ya comienza a escasear en ciertas tiendas físicas, y la disponibilidad online depende del stock local.

Este fenómeno se repite cada vez más: productos útiles para el día a día que aparecen durante unas semanas, desaparecen rápidamente y luego son recordados como “ojalá lo hubiera comprado”.

¿Vale la pena por este precio?

Aunque no es perfecta, la parrilla convence dentro de su rango de precio. Por 12,99 €, ofrece:

Buena capacidad de calentamiento y retención del calor

Compatibilidad total con cocinas actuales

Limpieza fácil y peso manejable

Una cocción más saludable al permitir escurrir grasas

Entre las limitaciones, cabe mencionar que no soporta temperaturas muy altas en el horno (160 °C como máximo), lo que limita algunas recetas. También queda por ver cómo resiste el uso intensivo con el tiempo, especialmente el recubrimiento antiadherente, que en este tipo de productos suele deteriorarse si no se usa con cuidado.

Comparada con otras marcas como Ikea, Amazon Basics o Bra, la parrilla de Lidl gana claramente en relación calidad-precio, aunque no compite con las gamas más altas en durabilidad o acabados premium.

Una plancha que se cuela en todas las cocinas

Con el frío y la vuelta a la rutina, cocinar rápido, sano y sin ensuciar se ha vuelto una prioridad. Esta parrilla de Lidl no es perfecta, pero por menos de 13 €, se convierte en una aliada que muchos ya tienen en su cocina.

¿Ya la tienes o todavía dudas? Cuéntanos tu experiencia o comparte este hallazgo con alguien que lo aprovecharía.