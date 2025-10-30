La cadena que desafía a Carrefour, Mercadona y Aldi: este supermercado suma tres nuevas tiendas

Estamos hablando de Action, que está sacudiendo el mundo del retail y desafía a los grandes de tradición como Carrefour, Mercadona y Aldi.

Esta cadena neerlandesa de precios super bajos avanza con una fórmula bastante simple y efectiva: vender miles de productos, a veces a precios incluso ridículos (menos de dos euros), y ofrecer una experiencia de compra que engancha de inmediato.

Un crecimiento que parece imparable

Mientras los grandes del sector se ocupan de ajustar formatos y márgenes de ganancia, Action ha entrado en el juego con una propuesta diferente que no pretende cambiar la forma de compra semanal tradicional, sino complementarla con la adquisición de artículos útiles, muy económicos y de rotación. Esto hace que cada vez que vayas encuentres novedades.

Llegó a España en 2022 abriendo su primera tienda en Girona y asegura recibir más de 20 millones de clientes en sus 3.000 tiendas ubicadas en 14 países europeos. La verdad es que, en la tierra del flamenco, crece con paso firme priorizando ubicaciones que, sin duda, son estratégicas.

Las tres nuevas aperturas se encuentran en Morón de la Frontera, Sevilla; en Ciudad Real y en Málaga. Es una manera de consolidar su presencia en el sur del país, y su visión es estar cerca del cliente.

Estas tiendas van un poco más allá de la compra común, ya que están pensadas para que el consumidor viva una experiencia dinámica donde cada visita ofrece algo nuevo para ver y, por supuesto, para comprar.

Al combinar esta experiencia con precios realmente bajos y productos de calidad, la fórmula se vuelve infalible. Es por eso que el concepto funciona tanto en áreas urbanas como semiurbanas, donde sus principales competidores no siempre llegan con propuestas frescas o novedosas.

¿Qué es lo que hace diferente a Action?

Además de lo que ya hemos descrito, cabe destacar que su catálogo supera los 6.000 productos, distribuidos en categorías como: limpieza, bricolaje, alimentación básica, papelería, textil y otras. Pero lo que realmente marca la diferencia es que cada semana llegan hasta 150 productos nuevos a las estanterías. Además, hay que añadir que más de dos tercios de sus artículos cuestan menos de 2 euros.

Todo esto hace que esta tienda se convierta en el refugio perfecto de las compras por impulso. Puedes encontrar regalos prácticos o ese producto que no sabías que necesitabas y que ahora quieres. Precisamente este efecto sorpresa es el punto clave de su estrategia de venta.

Es decir, no busca competir directamente con las cadenas de supermercado de compra tradicional, pero sí que logra captar una parte importante del gasto cotidiano del consumidor.

Entonces, ¿por qué se dice que desafía a los gigantes del sector?

El modelo de compra que propone Action deja en evidencia algo importante que, naturalmente, ya intuían los consumidores. Y es que se puede ofrecer una gran variedad de productos con buena calidad y a precios muy competitivos, sin tener que dejar de lado una experiencia de compra agradable.

Esto está incomodando a cadenas de peso como Mercadona, Carrefour o Aldi, que están acostumbradas a liderar el mercado.

Por otro lado, Action no ha necesitado fidelizar a sus compradores con promociones agresivas. Lo ha hecho de manera progresiva y sostenida con rotación de artículos y un buen surtido que se adapta a las tendencias, a las temporadas, estaciones e incluso a fechas o eventos puntuales.

Además, la expansión de sus tiendas no se limita a las grandes ciudades, donde es previsible que se instale una tienda de este tipo, sino que también lo ha hecho en municipios medianos. Esto ha demostrado, de paso, que hay un buen margen de crecimiento fuera de los centros o zonas de preferencia. Justamente, donde muchos otros no llegan.

Si Action continúa creciendo al ritmo actual, podría convertirse, desde ahora, en uno de los principales protagonistas del retail español.