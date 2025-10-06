La bromelia de Lidl por menos de 4 € que incluso los que “se les mueren todas” pueden cuidar

Una planta tropical exótica, muy resistente y fácil de mantener, ha hecho su aparición en los estantes de Lidl. Se trata de la bromelia, una especie capaz de dar vida a cualquier espacio gracias a sus colores vivos y a su gran durabilidad. Y lo más destacado: solo cuesta 3,99 €.

Quienes buscan un detalle decorativo asequible y sin grandes exigencias de mantenimiento encuentran en esta propuesta una aliada perfecta para llenar de vida el salón.

Una explosión tropical en Lidl

La protagonista de esta temporada en la sección de jardinería de Lidl es la bromelia, una planta tropical que destaca por su aspecto vibrante. Sus hojas forman una roseta en cuyo centro aparece una bráctea de tonos intensos, que van del rojo brillante al naranja encendido.

Aunque a simple vista pueda parecer una flor exótica y frágil, la realidad es muy diferente: se trata de una de las plantas de interior más resistentes que se pueden adquirir. Además de su belleza visual, su principal atractivo es que no necesita cuidados complicados para mantenerse sana.

Por menos de lo que cuesta un café con pastelería, es posible llevarse a casa un ejemplar capaz de renovar el ambiente del salón. La bromelia no solo aporta color, también transmite frescura y naturalidad en espacios donde predominan muebles neutros o decoraciones sobrias.

Cuidados básicos para que dure más

Uno de los puntos fuertes de esta planta es que no exige un conocimiento avanzado en jardinería. Basta con seguir unas recomendaciones sencillas para disfrutar de su esplendor durante meses.

Luz : necesita abundante luz, pero siempre indirecta. Si se coloca junto a una ventana orientada al este o al sur, bastará con filtrar el sol con una cortina.

: necesita abundante luz, pero siempre indirecta. Si se coloca junto a una ventana orientada al este o al sur, bastará con filtrar el sol con una cortina. Temperatura : como buena tropical, prefiere un rango cálido, entre 21 y 26 grados . En invierno, lo ideal es que no baje de 15 grados .

: como buena tropical, prefiere un rango cálido, entre . En invierno, lo ideal es que no baje de . Humedad : agradece ambientes ligeramente húmedos. Un truco práctico es pulverizar agua sobre las hojas cuando el aire sea seco.

: agradece ambientes ligeramente húmedos. Un truco práctico es pulverizar agua sobre las hojas cuando el aire sea seco. Riego : moderado y sin encharcar. Una vez por semana en invierno es suficiente; en verano puede requerir dos riegos semanales si la tierra se seca rápido.

: moderado y sin encharcar. Una vez por semana en invierno es suficiente; en verano puede requerir dos riegos semanales si la tierra se seca rápido. Sustrato y maceta: conviene un sustrato que drene bien. Una mezcla de turba, arena y tierra de jardín suele funcionar de maravilla.

Con estas pautas simples, la bromelia se convierte en una planta ideal incluso para quien suele decir que “se le mueren todas”.

¿Qué pasa cuando la flor se marchita?

Un dato curioso sobre la bromelia es que su floración puede durar varios meses. Este tiempo es suficiente para llenar de color cualquier estancia. Sin embargo, tras el ciclo de flor, la bráctea central se marchita.

Lejos de significar el final, este momento marca el inicio de una nueva etapa. La planta comienza a producir hijuelos, pequeñas bromelias que nacen en la base. Con un poco de paciencia, se pueden separar y trasplantar a otras macetas, multiplicando así el número de ejemplares.

De esta manera, la inversión inicial de 3,99 € no solo decora el salón durante una temporada, sino que puede convertirse en varias plantas nuevas para regalar, intercambiar o continuar decorando diferentes espacios.

Otras alternativas tropicales de bajo mantenimiento

Si la bromelia se agota en el supermercado o si alguien quiere ampliar su colección, existen otras especies igualmente agradecidas y fáciles de cuidar.

Zamioculcas (ZZ Plant) : conocida por su resistencia extrema, tolera la falta de riego y la poca luz. Sus hojas verdes y brillantes aportan elegancia a cualquier rincón.

: conocida por su resistencia extrema, tolera la falta de riego y la poca luz. Sus hojas verdes y brillantes aportan elegancia a cualquier rincón. Aglaonema : con hojas manchadas de diferentes tonos verdes y plateados, es una planta muy decorativa que casi no requiere atenciones.

: con hojas manchadas de diferentes tonos verdes y plateados, es una planta muy decorativa que casi no requiere atenciones. Monstera : la clásica planta de hojas enormes y perforadas que se ha convertido en icono decorativo. Tiene un crecimiento rápido y es muy resistente.

: la clásica planta de hojas enormes y perforadas que se ha convertido en icono decorativo. Tiene un crecimiento rápido y es muy resistente. Drácena: estilizada y fácil de mantener, se adapta a ambientes interiores con poca luz natural.

Lidl suele incluir estas variedades en campañas de jardinería, por lo que no es extraño encontrarlas en futuras ofertas junto con macetas decorativas o accesorios para el cuidado de plantas.

Un detalle decorativo y económico

La bromelia no solo es una planta tropical económica, también es un recordatorio de lo accesible que puede ser llenar el hogar de naturaleza. Tenerla en el salón es sinónimo de alegría visual y de un pequeño oasis de frescura en medio de la rutina diaria.

En un momento en que cada vez más personas buscan rodearse de elementos naturales, esta propuesta de Lidl se convierte en una opción ideal. Por menos de 4 €, cualquiera puede disfrutar de un rincón tropical en casa sin preocuparse por cuidados exigentes ni presupuestos elevados.

¿Y tú? ¿Ya tienes tu bromelia alegrando el salón o estás pensando en hacerte con una? Cuéntanos cómo la cuidarías y comparte tu experiencia con quien busca inspiración verde.