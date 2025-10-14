Jeferzon López, pescadero: “este es el pescado que cuesta tres veces menos fresco que congelado en Mercadona”

Optar por alternativas comerciales que ofrezcan calidad a mejor precio es el recurso más idóneo para no dejar de incluir en nuestra dieta el nutritivo pescado.

Debemos aprender a ser consumidores conscientes y saber que, ante la inflación, tenemos la obligación de experimentar prácticas nuevas y darnos la oportunidad de comprar con más estrategia.

Comprar pescado fresco es más rentable de lo que imaginas, y lo dice un experto

Jeferzon López es reconocido en las redes sociales por su labor como pescadero y, además, por impulsar y promover la idea de que se puede comprar pescado mucho más económico en supermercados como Mercadona, manteniendo la calidad del producto.

Igualmente, López no duda en afirmar que comprar pescado congelado, envasado y con un sello comercial es mucho más caro que comprar pescado fresco en este conocido supermercado. Explica: “este pescado fresco en Mercadona cuesta la mitad que congelado”, haciendo referencia al caso del salmón, y lo comenta desde su cuenta de Instagram @lopezjeferzon.

Ten en cuenta la opinión de este experto en tu próxima compra de pescado, que además incentiva el ahorro, recomendando que hay que aprender a comprar y también nos motiva a atrevernos a cocinar el pescado con tranquilidad y confianza en casa, una tarea que no es nada complicada.

¿Qué pasa con el salmón? ¿Por qué es tan caro?

Este tipo de pescado es de los más caros por diversos factores que influyen en los costos de producción, la disponibilidad y la demanda, y también por razones económicas y logísticas, sin olvidar su calidad nutricional.

Sin embargo, en Mercadona, el salmón se puede adquirir a un precio más bajo, si lo comparamos con el precio que marcan otras cadenas de supermercados.

Si quieres calidad pero también cantidad a mejor precio, opta por comprar el pescado de cola a cabeza, es decir, el ejemplar completo. Verás que pagarás solo la mitad de lo que podrías pagar por unos filetes congelados y envasados.

Preparar el pescado en tu cocina no tiene que ser complicado

Ya es hora de que entiendas que rechazar preparar en casa, con tus propias manos, el pescado que tanto te gusta, solo indica que eres una persona que no se arriesga, que prefiere pagar más por menos, que no le interesa ahorrar y que, además, se niega a la posibilidad de enriquecer sus conocimientos culinarios.

Entendemos todo el tema de la comodidad que supone comprar los filetes envasados, no tienes que hacer nada más, ni limpiar ni cortar, pero solo imagina que al prepararlo tú mismo, eres el dueño de todo ese delicioso salmón, que puedes aprovechar de mejor manera, cortándolo como quieras, además del dinero que estás ahorrando.

El ahorro es una práctica que depende solo de ti

Siguiendo los acertados consejos que nos ofrece Jeferzon López, tengamos en cuenta que:

Cuando compras el producto entero y fresco , ya sea un salmón o también pollo, y no lo compras fileteado o por piezas, estás ahorrando hasta la mitad de lo que podrías gastar comprando el mismo producto pero en menos cantidad.

, ya sea un salmón o también pollo, y no lo compras fileteado o por piezas, estás de lo que podrías gastar comprando el mismo producto pero en menos cantidad. “Lo fresco es más barato y mucho más sano.” Nadie pondría en duda esta cita. El pescado o cualquier tipo de alimento que se congela con la intención de alargar su tiempo de venta, corre el riesgo de perder sus propiedades nutricionales .

Nadie pondría en duda esta cita. El pescado o cualquier tipo de alimento que se congela con la intención de alargar su tiempo de venta, corre el riesgo de . ¡Pescadero a su pescado! La pescadería siempre será un lugar donde podrás comprar más económico , sobre todo si se encuentra en Mercadona, donde también encontrarás calidad y frescura .

La pescadería siempre será un lugar donde podrás comprar , sobre todo si se encuentra en Mercadona, donde también encontrarás . “La práctica hace al maestro.” Preparar tú mismo el pescado con la intención de ahorrar y aprovechar mejor el producto no es algo que te saldrá perfecto la primera vez. Todo es cuestión de hacerlo con convicción y seguridad, sabiendo que es la forma correcta de propiciar el ahorro. Y hacerlo bien lo conseguirás con la práctica.

¿Te parece una buena idea comprar el salmón entero y fresco, o prefieres seguir comprándolo por piezas y congelado? Lo cierto es que el ahorro comienza con pequeñas decisiones, y esta puede ser una de ellas.