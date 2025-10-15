El truco para tu cocina que triunfa en Lidl: protege tu vitro y gana encimera extra por solo 5,99 euros

Y si hay algo que cuidamos especialmente en nuestra cocina es la placa o vitro. Podemos decir que es una de nuestras zonas calientes, pero no por lo evidente, sino porque se mantiene en riesgo constante de sufrir rayones, grietas o incluso romperse.

Por suerte, Lidl nos ofrece el mejor truco y cuesta menos de 6 €. Seguro que te interesa. Se trata de un protector de vidrio templado que, además de ser una excelente barrera contra cualquier accidente que pueda dañar tu placa o vitrocerámica, se puede utilizar como zona de trabajo y añadir más espacio a tu encimera.

Materiales y diseño

Este protector consta de dos placas fabricadas en vidrio templado, diseñadas para cubrir la vitrocerámica o la placa de inducción de tu cocina.

Tienes varias opciones en cuanto a su diseño. Puedes elegir un protector con motivos decorativos como motivos de especias o con efecto hormigón y, si eres más sobria, la opción transparente te gustará. Lo importante es que hay variedad para que puedas escoger según tu estilo y el de la cocina.

Protege, pero ¿qué más ofrece?

Aunque su función principal es proteger esta superficie de golpes, rayones o incluso de caídas accidentales de utensilios, ollas y sartenes, lo que hace aún más especial este protector es que se convierte en una superficie extra de trabajo, algo que agradecerás especialmente si tu cocina es pequeña.

Es ideal para usarlo como superficie adicional de trabajo, ya que funciona como una tabla de cortar porque resiste el uso de cuchillos afilados. El vidrio templado con el que está hecho, al no ser poroso, no retiene olores, manchas ni humedad. Asimismo, es resistente al calor, por lo que también se puede utilizar como salvamanteles y es posible colocar cazuelas o sartenes recién sacadas del fuego, sin problemas.

Como viene en un juego de dos piezas, pueden utilizarse de manera independiente según cada necesidad y propósito. Para mayor comodidad, cada protector incluye cuatro patas antideslizantes de silicona que evitan movimientos indeseados y protegen la encimera de derrames calientes y accidentes.

Además, estas patas hacen que el protector se mantenga ligeramente elevado para evitar el contacto directo con la vitrocerámica o inducción.

Funcionalidad y estética

Las cocinas de hoy se caracterizan por ser cada vez más prácticas y también estéticas, y como el espacio puede ser limitado, este cubre vitrocerámicas se ha convertido en un elemento esencial para facilitar las tareas diarias en ella. No solo es resistente a los golpes y al calor, sino que, cuando no está en uso, permite utilizar su superficie como una extensión de la encimera.

No porque se llame cubre vitrocerámicas es solo para este tipo de cocinas. Este protector de Lidl está diseñado para ajustarse a todo tipo de placas y también funciona sobre cocinas de inducción o gas.

Sus patas antideslizantes aseguran estabilidad, soporta el peso de ollas y pequeños electrodomésticos y, además, se limpia fácilmente con un paño húmedo. Sus diseños y colores complementan tu cocina de ensueño.

Algunos detalles a tener en cuenta

Aunque las ventajas son evidentes, no todo es perfecto. Por eso, conviene que tengas en cuenta estos detalles:

El protector no está hecho para soportar fuego durante mucho tiempo . Es cierto que resiste altas temperaturas, pero no durante demasiado tiempo.

. Es cierto que resiste altas temperaturas, pero no durante demasiado tiempo. Su tamaño es estándar y es un dato muy importante que debes revisar antes de comprarlo. Su medida aproximada es de 55 x 30 cm , así que asegúrate de que encaje con el tamaño de tu vitro.

y es un dato muy importante que debes revisar antes de comprarlo. Su medida aproximada es de , así que asegúrate de que encaje con el tamaño de tu vitro. Es completamente cierto que se puede usar como tabla de cortar, pero no abuses de esta característica si utilizarás utensilios muy gruesos. Para cortar pan o verdura va muy bien, pero si vas a trocear pollo o cortar carnes, mejor utiliza la tabla tradicional.

Este protector de vitrocerámica de Lidl es ideal para ganar un espacio extra, proteger tu placa y añadir un toque de estilo a tu cocina.