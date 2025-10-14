El pescado fresco cuesta menos que el congelado: el truco del pescadero de Mercadona que triunfa en Instagram

Optar por alternativas comerciales que ofrezcan calidad a mejor precio es una de las maneras más inteligentes de continuar disfrutando del pescado en nuestra dieta sin renunciar a la calidad ni al ahorro.

Debemos aprender a ser consumidores conscientes y saber que, frente a la inflación, tenemos la oportunidad de explorar nuevas prácticas y comprar con más estrategia, apostando por opciones frescas y asequibles.

Comprar pescado fresco es más rentable de lo que imaginas, y lo dice un experto

Jeferzon López, reconocido en las redes sociales por su labor como pescadero, promueve la idea de que se puede comprar pescado mucho más económico en supermercados como Mercadona, manteniendo la calidad del producto.

López explica que el pescado fresco puede resultar más económico que las versiones congeladas o envasadas, especialmente cuando se busca la mejor relación calidad-precio. “En Mercadona, este pescado fresco cuesta la mitad que congelado”, comenta el experto en su cuenta de Instagram @lopezjeferzon.

Ten en cuenta la opinión de este experto en tu próxima compra de pescado: su recomendación apuesta por el ahorro y por aprender a comprar de manera más estratégica. Además, nos anima a cocinar el pescado con tranquilidad y confianza en casa, una tarea mucho más sencilla de lo que parece.

¿Qué pasa con el salmón? ¿Por qué es tan caro?

El salmón es uno de los pescados más valorados, y su precio responde a factores como los costos de producción, la disponibilidad y la demanda, así como su calidad nutricional y las cuestiones logísticas propias del producto.

En Mercadona, sin embargo, se puede encontrar salmón fresco a un precio muy competitivo si lo comparamos con otras cadenas de supermercados. Una muestra de que la cadena apuesta por ofrecer productos frescos y accesibles para todos los consumidores.

Si buscas calidad y cantidad a mejor precio, puedes optar por comprar el pescado entero, es decir, de cola a cabeza. Verás que pagarás solo la mitad de lo que costarían unos filetes congelados o envasados, con la satisfacción de aprovechar mejor el producto.

Preparar el pescado en tu cocina no tiene que ser complicado

Muchos consumidores prefieren la comodidad de los productos preparados, pero atreverse a manipular el pescado fresco puede convertirse en una experiencia enriquecedora, económica y saludable. Además, permite adaptar los cortes y raciones a tus preferencias.

Imagina que, al prepararlo tú mismo, eres el dueño de tu propio salmón: puedes aprovecharlo mejor, cortarlo como desees y, al mismo tiempo, disfrutar del ahorro que supone. Todo un ejercicio de conciencia culinaria y económica.

El ahorro es una práctica que depende solo de ti

Siguiendo los consejos de Jeferzon López, recordamos que:

Cuando compras el producto entero y fresco , ya sea salmón o pollo, puedes ahorrar hasta la mitad respecto a comprarlo fileteado o por piezas.

, ya sea salmón o pollo, puedes respecto a comprarlo fileteado o por piezas. “Lo fresco es más barato y mucho más sano.” Los alimentos que se congelan para alargar su vida comercial pueden perder parte de sus propiedades nutricionales.

Los alimentos que se congelan para alargar su vida comercial pueden perder parte de sus propiedades nutricionales. ¡Pescadero a su pescado! La pescadería sigue siendo un lugar donde se puede comprar más económico y con garantía de frescura , especialmente en supermercados como Mercadona.

La pescadería sigue siendo un lugar donde se puede comprar , especialmente en supermercados como Mercadona. “La práctica hace al maestro.” Preparar el pescado en casa puede parecer un reto al principio, pero con convicción y seguridad se convierte en una habilidad que fomenta el ahorro y el bienestar.

¿Te parece una buena idea comprar el salmón entero y fresco, o prefieres seguir comprándolo en filetes? Sea como sea, el ahorro comienza con pequeñas decisiones, y esta puede ser una de ellas. Mercadona ofrece opciones para todos los gustos, con un equilibrio excelente entre calidad y precio.