El outlet de alimentación más barato llega a Barcelona: tortillas a 0,99 € y pizzas a 2,99 €

Justo en la calle Comte Borrell, acaba de llegar una tienda que promete salvar muchos bolsillos. Se trata de Sqrups, un outlet de alimentación que se ha sabido posicionar en Madrid y Valencia y no hay duda de que también lo hará en tierras catalanas. Sus precios no son bajos, suelen ser de locura.

Las tortillas a 0,99 €, pizzas por 2,99 €, productos de limpieza a solo un euro, chocolates, conservas, cosméticos con descuentos de hasta el 80% son solo algunos ejemplos de las increíbles gangas que puedes conseguir en este lugar. ¿Cuál es el secreto? Te lo contamos ahora mismo.

Una nueva manera de comprar que es sostenible, económica y sin complicaciones

La filosofía de Sqrups es sencilla y muy efectiva. Lo que hacen es aprovechar los excedentes de stock que, en los formatos convencionales, terminarían en la basura. Si quieres cuidar tu economía diaria y no sentirte culpable por ello, este es el lugar que estás buscando.

Su modelo de negocio consiste en adquirir productos de primeras marcas que quedan fuera del circuito de compra habitual por pequeños defectos de embalaje o simplemente porque son excedentes de fábrica.

Pero no nos confundamos, lejos de tratarse de productos de segunda, son artículos que han sido revisados, son seguros y han pasado por todas las supervisiones de rigor. Podemos compararlo con un mercado de oportunidades, pero donde la organización, la estética y la limpieza son propias de comprar en cualquier tienda moderna.

El gesto ecológico que muchos valoran

Y es que sí, comprar en Sqrups también es un gesto ecológico, porque se trata de dar una segunda oportunidad a un producto que, por detalles que muchos no tienen en cuenta, podría terminar contaminando más el medio ambiente. Cada producto que se salva evita que grandes cantidades de alimentos y materiales terminen en vertederos.

Así que no solo estás comprando algo que necesitas y que es de calidad, sino que estás reduciendo el desperdicio y dando una segunda vida a lo que sigue siendo perfectamente consumible y aprovechable.

Los precios que no parecen reales (pero lo son)

Es lo que más sorprende del concepto de Sqrups. Solo al entrar en la tienda ya te sorprende su cartelera de precios. Lo mejor es que no son promociones temporales, sino que forman parte de su propuesta diaria. Pasa con las tortillas, las pizzas, el arroz, snacks gourmet y mucho más.

También pasa con el menaje del hogar, artículos de papelería, productos de higiene, bebidas, cosméticos y ese capricho que seguramente sueles evitar en otros supermercados, precisamente por su precio.

Otra ventaja es que siempre hay variedad. Como los productos llegan en lotes limitados, el surtido cambia constantemente, así que en cada visita te encontrarás con algo nuevo.

Dónde está Sqrups y por qué visitarlo

Apunta con papel y lápiz. Sqrups se encuentra en el número 22 de la calle Comte Borrell, en el Eixample, y no hay trucos ni letra pequeña. No necesitas tarjetas de socio para comprar grandes cantidades. Puedes entrar, llevarte una lata de una bebida y salir o llenar tu carrito hasta arriba con todos los productos que desees.

¿Es el súper más barato de España?

Eso es lo que comentan y aseguran los compradores habituales de Sqrups, y no resulta muy complicado darles la razón. Es una representación de un outlet de alimentación que no solo impacta en el ahorro, sino que es una manera diferente y más consciente de pensar en el consumo, una manera más justa e incluso eficiente.

En estos tiempos en los que la cesta de la compra se ha convertido en una preocupación del día a día, encontrar estas opciones en Barcelona vale mucho la pena.

Sea por necesidad, por curiosidad o porque tienes una visión de consumo más responsable y ecológica, visitar Sqrups es una experiencia muy recomendable.