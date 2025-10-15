El aspirador Bosch de Lidl que todos quieren: sin cables, 2 en 1 y con 40 minutos de autonomía

Después del éxito en muchos países, finalmente nosotros también hemos adoptado este electrodoméstico para la limpieza diaria del hogar.

Además, hay modelos inalámbricos y sin bolsa que facilitan mucho el trabajo. Y eso es exactamente lo que nos ofrece la Readyy Serie 2 16 V de Bosch, que Lidl ha incluido en su catálogo de ofertas por solo 121,99 €.

2 electrodomésticos en 1

El aspirador de Bosch es un modelo multifuncional que actúa como solución 2 en 1. Se puede usar como aspiradora de mano sin cables o como aspiradora vertical con batería.

En otras palabras, tendrás dos equipos por el precio de uno, y se puede adaptar a diferentes tareas de limpieza dentro del hogar.

Autonomía que te permite hacer toda la limpieza

Podrás utilizarla durante 40 minutos seguidos, una duración suficiente para mantener la limpieza diaria en una casa de tamaño mediano, sin perder potencia ni rendimiento.

Además, entre sus funciones prácticas destaca el sistema EasyClean, que permite quitar y limpiar fácilmente el rodillo del cepillo. También tiene posición vertical de soporte, lo que le permite mantenerse de pie sin apoyarla, y así cargarse cómodamente en cualquier enchufe.

La batería de iones de litio integrada es una de sus grandes virtudes: no solo garantiza un rendimiento constante, sino que también reduce el tiempo de carga de forma significativa. En pocas horas estará lista para volver a usarse.

Este detalle es muy útil para hogares donde se limpia cada día. Durante la noche se puede cargar sin prisa, y estar lista para usarla por la mañana antes de salir o por la tarde cuando regresamos.

Ligera, práctica y siempre a punto

En cuanto al peso, solo pesa 2,6 kg. Es una opción muy ligera, especialmente si la comparamos con otros modelos del mercado. Esto la hace más cómoda y reduce la fatiga durante la limpieza. El modelo que Lidl nos ofrece incluye una boquilla motorizada, diseñada para aspirar todo tipo de superficies con eficacia: parquet, cerámica, cemento, alfombras y moquetas.

También cuenta con una articulación móvil, perfecta para llegar a zonas complicadas como debajo de los muebles o rincones estrechos. Dispone de dos velocidades de potencia, que se pueden ajustar según las necesidades de la superficie, optimizando así el consumo de batería. Cuenta igualmente con un filtro lavable, que alarga su vida útil y reduce gastos en recambios. Además, ayuda a mantener el aire limpio, sin suciedad, ácaros ni malos olores.

Compacta, fácil de guardar y sin cables

Sus dimensiones son aproximadamente 116 x 26,5 x 16,5 cm, lo que la hace compacta y fácil de guardar, sin ocupar mucho espacio. Lidl ha apostado por este modelo justo en un momento en que las aspiradoras sin cables están ganando mucho protagonismo en los hogares por su comodidad y versatilidad.

Según datos del sector, las ventas de estos aparatos han crecido de forma sostenida en los últimos años, sobre todo por la libertad de movimiento que proporcionan y la facilidad de uso. Además, se eliminan los cables incómodos, que a menudo provocan enredos y molestias al almacenarlos. Esto te permite limpiar áreas difíciles sin preocuparte de si llega el cable o de cambiar de enchufe.

Una marca con más de un siglo de trayectoria

Bosch es una marca alemana fundada en 1886, con 139 años de experiencia en la fabricación de electrodomésticos. Siempre ha sabido adaptarse a las nuevas tendencias y a la evolución tecnológica. Con modelos como la Readyy Serie 2 16 V, Bosch ofrece una opción de calidad contrastada a un precio asequible. Combina la confianza de la marca con las ventajas de la tecnología sin cables.

Por todo ello, el aspirador escoba de Bosch es una de las grandes ofertas del catálogo de Lidl, un producto reconocido, con prestaciones muy competitivas y un precio que merece la pena aprovechar.