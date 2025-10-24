Decathlon presenta su colección de chaquetas acolchadas más esperada: estilo y abrígate por menos de 40 €

La tienda ha presentado su nueva colección de chaquetas acolchadas, diseñadas para ofrecer abrigo ligero sin renunciar al estilo ni a la moda.

La empresa francesa propone tres modelos ideales para enfrentar los días más frescos y lluviosos, y todos combinan funcionalidad y comodidad con la estética urbana más pura.

Forclaz: tres opciones de moda urbana para la media estación

Decathlon nos sorprende este otoño con tres opciones disponibles. La primera es el modelo Forclaz MT50. Esta es una chaqueta pensada para temperaturas menos frías, de entre 0 y 10 °C. Su acolchado de guata de 100 g/m² proporciona un confort térmico ideal para estas condiciones.

Gracias a sus características, te ofrece una protección óptima contra el frío y su tejido exterior de poliéster está pensado para darte un efecto impermeable que evita que la lluvia te moleste.

Además, incluye forro interior, diseño cortavientos y puños ajustables que permiten bloquear el frío. Está disponible en azul marino y tallas que van desde la XS hasta la 2XL. Pero lo que realmente sorprende es su precio de 19,99 euros, que la hace muy competitiva.

Si vives en zonas con temperaturas entre 5 y -5 °C, tienes a tu disposición la chaqueta Forclaz MT100, que con un forro de guata de 125 g/m² es perfecta si necesitas más abrigo, pero sin perder ligereza.

El diseño cortavientos y el tratamiento perlable del poliéster exterior te garantizan comodidad frente a la lluvia y el viento, y la tienes en cinco colores diferentes: blanco, rojo, negro, verde y azul pálido, y en tallas desde XS hasta 2XL. Su precio es de 39,99 euros.

La línea Forclaz de Decathlon también incluye la Siroko Tacca-W de la firma española Siroko. Este modelo viene con aislamiento térmico Sorona Aura de 320 g/m², que por sus prestaciones te ofrece abrigo incluso en condiciones extremas.

En su tejido se combinaron fibras de poliamida y poliéster, lo que la hace ultraligera, resistente al frío y a la humedad, y suave al tacto.

Esta chaqueta incorpora detalles pensados para la comodidad y el confort térmico como cuello alto, capucha ajustable, cremallera frontal, bolsillos con cierre y puños elásticos. Está disponible en negro y tallas desde XS hasta 2XL, y si la compras hoy mismo, tienes un 50% de descuento, y pagarás solo 34,95 euros.

¿Dónde comprarla?

Estos tres modelos los puedes comprar en todas las tiendas físicas de Decathlon en España y en la web oficial si prefieres comprar en línea.

Con estas prendas de otoño/invierno, la marca apuesta por abrigo con alternativas asequibles, prácticas y con estilo urbano.

Crea tu estilo con Decathlon

Si no tienes claro cómo pueden favorecerte estas chaquetas ni la importancia de tenerlas en tu armario, te dejamos algunos consejos para combinarlas de manera ideal:

Si quieres un look urbano, puedes llevar la chaqueta Forclaz MT50 con jeans ajustados oscuros, que te darán una imagen impecable para las tardes o las noches.

También puedes llevarla con pantalones tipo chinos de color beige, con lo cual tendrás un contraste armónico si no te gusta vestir completamente oscuro.

Si quieres combinarla con faldas o vestidos, quedará perfecta con minifaldas y medias de lana en tonos neutros, y si prefieres faldas midi, puedes llevarlas con botines de cuero para ocasiones formales o zapatillas blancas para un aire más desenfadado.

Puedes añadir a tu outfit una bufanda de punto gris o burdeos para darle más calidez y un toque de color sin sobrecargar.

En días más fríos, la chaqueta Forclaz MT100 te da muchas alternativas gracias a la variedad de sus colores.

Funciona perfectamente con leggings térmicos o pantalones jogger si buscas un look casual o deportivo. En este caso, las zapatillas blancas o de colores que armonicen con la chaqueta y el pantalón son la mejor opción.

En cambio, si la llevas a la oficina o quieres un aire más clásico, puedes combinarla con pantalones de lana de corte recto, porque te dan un look elegante.

En este caso, puedes aprovechar los colores disponibles para jugar con accesorios como gorras, guantes y mochilas que armonicen con la chaqueta y el pantalón.