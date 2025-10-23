Adiós a las luces navideñas de colores: Zara Home lanza 7 alternativas con diseño y estilo

Este año, la tendencia apunta hacia una elegancia sobria y silenciosa en la que la luz se convierte en un susurro cálido que aporta calma, textura y armonía visual a cada ambiente.

En este nuevo paisaje festivo, Zara Home se erige como la marca que mejor interpreta la esencia de una Navidad más natural, sofisticada y, en ocasiones, minimalista. Vemos 7 decoraciones que no pueden faltar en tu casa en esta temporada, la mejor del año.

Zara Home reinterpreta la Navidad con 7 guirnaldas

La firma Zara Home ha lanzado una colección de siete guirnaldas decorativas que sustituyen el ruido visual por un diseño sobrio basado en materiales nobles, ecológicos y con un toque artesanal.

Cada pieza celebra la belleza de lo simple, con luces suaves, colores, acabados metálicos discretos y guiños a la tradición reinterpretados desde una mirada más contemporánea y con menos uso de plástico contaminante.

1. Guirnalda de cascabeles dorados (35,99 €)

Esta guirnalda representa el sonido más simbólico de la Navidad y ahora llega en una versión refinada.

Son pequeños cascabeles dorados que cuelgan con 2,3 metros de longitud donde se combina el brillo metálico con luz amarilla cálida. Es perfecta para chimeneas o estanterías, donde la iluminación refleje un sutil resplandor festivo.

2. Guirnalda de bolas luminosas (25,99 €)

Tenemos aquí un adorno minimalista, elegante y funcional. Sus pequeñas esferas blancas desprenden una luz suave y blanca que crea ambientes acogedores sin recargar la decoración.

Son ideales para enmarcar una ventana o rodear el árbol, ya que a pesar de tener un brillo discreto, resulta un adorno moderno y glamuroso.

3. Guirnalda-calendario de Adviento bordado (49,99 €)

Zara Home recupera con esta pieza la tradición del Adviento con espíritu artesanal. Está confeccionada en algodón y lino e incluye 24 bolsillos numerados para guardar pequeños detalles, obsequios, golosinas o mensajes.

Su diseño bordado aporta calidez y nostalgia. Su uso es ideal para el salón o la habitación infantil.

4. Guirnalda de lazos (25,99 €)

Es la guirnalda inspirada en la Navidad clásica y combina cintas rojas y cuadros escoceses con tejidos naturales. Su aire descosido y artesanal recuerda las celebraciones de antaño, pero con la sutileza que define el estilo actual de Zara Home para esta temporada.

5. Guirnalda de hojas de olivo (59,99 €)

Es un homenaje al Mediterráneo para esta Navidad. Está hecha con hojas secas del árbol de olivo y con luces integradas. Se presenta con su auténtica frescura orgánica y aporta equilibrio natural a cualquier espacio.

Su color entre verde suave y hoja seca, su textura y olor natural son ideales para decoraciones rústicas y para espacios contemporáneos marcadamente urbanos, pero con toques naturales.

6. Guirnalda de hojas brillantes (9,99 €)

Si buscas un toque glamuroso, tradicional y con brillo, pero sin excesos llamativos, esta es la guirnalda que necesitas.

Sus hojas doradas con una fina capa de purpurina reflejan la luz y aportan luminosidad y a la vez un aire clásico a mesas, chimeneas o estanterías.

7. Guirnalda de campanitas plateadas (35,99 €)

Es clásica y atemporal, ya que la combinación de metal plateado y luz cálida crea un contraste encantador que, aunque repetido, nunca decepciona.

Es perfecta para acompañar el árbol o decorar una entrada con un toque sofisticado, tradicional y original.

La propuesta de Zara Home nos invita a repensar la Navidad desde la serenidad, los materiales naturales y una evocación suave del pasado. A través de texturas orgánicas, tonos suaves y detalles con alma y calidez de hogar, demuestra que la elegancia no necesita estridencias.

Crea tu espacio navideño

Esta Navidad podemos recuperar la costumbre de decorar con guirnaldas. Estas herramientas simples pero significativas son tan antiguas como la festividad misma y permiten dar un toque cálido a cualquier espacio y sin grandes complicaciones.

Solo hay que sacarla del embalaje y colocarla donde quieras. Con ellas puedes conseguir estilos naturales. Junto con estas guirnaldas puedes utilizar ramas, hojas secas, piñas, piedras, velas y cuerda rústica y ya tendrás un ambiente que encaja con gustos boho o rústicos.

En cambio, con las guirnaldas con lucecitas LED y tonos metálicos puedes conseguir un aire más moderno y sofisticado. Además, son las mejores si tu decoración es urbana, industrial y buscas una elegancia minimalista.

Las versiones clásicas de estas guirnaldas, como las que incluyen esferas, cintas y adornos tradicionales en cuadros escoceses o en colores rojo, blanco y verde, son las mejores si deseas evocar la Navidad más nostálgica y clásica.

Las guirnaldas artesanales hechas con fieltro, papel o ganchillo, por su parte, reflejan un espíritu creativo, íntimo y personal.

No dejes de usar estos adornos simples y significativos. Puedes colgarlas en puertas, estanterías, chimeneas, cabeceras o ventanas y transformar cualquier rincón en un ambiente acogedor y personalizado. ¡Elige la tuya ahora mismo!