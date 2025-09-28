Mercadona recupera el plato preparado italiano que triunfa entre los amantes de la pasta

Los clientes más fieles lo han recibido con mucha ilusión.

Después de un tiempo ausente del catálogo, este plato vuelve con más fuerza que nunca. Su sabor suave, la preparación rápida y el precio asequible lo hacen perfecto para cualquier comida del día a día. Para muchos, no tenía sustituto posible.

El retorno de un clásico italiano a Mercadona

En los últimos años, las neveras de productos frescos de Mercadona se han convertido en un escaparate de novedades culinarias con toques internacionales. No obstante, pocos productos han generado tanta expectación como el retorno de los raviolis frescos de ricotta y espinacas, un plato que estuvo disponible durante un tiempo, se retiró sin aviso y su ausencia generó comentarios constantes entre los clientes.

Ahora, después de semanas de rumores y peticiones en las redes sociales, este producto vuelve a estar disponible. La noticia ha sido acogida con entusiasmo, y no han tardado en aparecer comentarios celebrando su regreso. Muchos lo consideran imprescindible para esos días en que se busca una comida rápida, sin renunciar al sabor ni a una textura agradable.

La propia dinámica de la sección de “pastas frescas” dentro de Mercadona demuestra cómo algunos productos logran establecer una conexión especial con los consumidores. En este caso, hablamos de un plato que simula la experiencia de un restaurante italiano en la comodidad del hogar.

¿Qué hace especiales estos raviolis de ricotta y espinacas?

El éxito de este producto reside en el equilibrio de sus ingredientes. La ricotta, un queso fresco típico de la tradición italiana, aporta una textura cremosa y un sabor suave, mientras que la espinaca añade un contrapunto vegetal que realza el conjunto sin dominarlo. Esta combinación clásica consigue un relleno sabroso pero ligero, ideal para diferentes momentos del día.

La pasta, a su vez, tiene una cocción rápida —solo cuatro minutos— y una textura firme que evita que se deshaga al hervir. El formato en raviolis individuales asegura una cocción uniforme y una experiencia agradable al masticarlos.

Además, este tipo de plato es extremadamente versátil. Se puede servir solo, con un poco de aceite de oliva virgen extra y queso parmesano rallado, o bien acompañar con salsas como tomate natural, pesto o bechamel. También es apto para preparaciones más elaboradas, como gratinados al horno o versiones frías con toques de nuez moscada y limón.

Precio, presentación y recomendaciones de uso

Uno de los grandes atractivos de estos raviolis es su precio competitivo: alrededor de 2 euros por envase de 250 gramos. Este formato es perfecto para una o dos raciones, según el acompañamiento y el hambre del consumidor.

El envase mantiene la línea habitual de los productos frescos de la marca Hacendado: envases transparentes que permiten ver el contenido, una fecha de caducidad visible y una ficha nutricional clara. El producto está disponible en la zona de refrigerados, junto a otros tipos de pastas frescas y platos preparados.

Para quienes buscan ideas rápidas, una opción clásica es hervir los raviolis, escurrirlos y añadir mantequilla derretida con salvia. En tan solo cinco minutos, se obtiene un plato que recuerda a los que se sirven en trattorías del norte de Italia. Otra variante popular es añadir una base de crema ligera con nuez moscada, que realza el sabor del relleno sin taparlo.

Una apuesta segura para el menú semanal

El éxito del regreso de este plato demuestra que, en un contexto donde cada vez hay más ofertas culinarias, hay productos que logran posicionarse como auténticos “favoritos del hogar”. No se trata solo de su sabor, sino también de lo que representa: una comida fácil, reconfortante, con un toque internacional y al alcance de cualquier presupuesto.

Para muchas personas, tener opciones como esta en la nevera supone un alivio en días ajetreados. La pasta fresca rellena ocupa un lugar especial en la rutina de quien valora la buena comida, pero no siempre tiene tiempo para cocinar desde cero. En este sentido, productos como estos raviolis cumplen una doble función: alimentan y reconfortan.

Mercadona parece haber escuchado atentamente a su clientela. Recuperar un producto tan demandado no solo es una jugada inteligente desde el punto de vista comercial, sino también un gesto de proximidad con los consumidores. En un mercado tan competitivo como el de los supermercados, estos detalles pueden marcar la diferencia.

El sabor de siempre, al alcance de todos

En un momento en que el día a día exige practicidad, el regreso de este plato es una pequeña victoria para quien valora el sabor y la tradición sin complicaciones. No es solo una pasta rellena: es un reencuentro con un clásico que muchos echaban de menos.

¿Tú también esperabas su regreso? Comparte cómo lo preparas en casa. Quizás con una salsa casera, con un toque de albahaca, o simplemente como siempre: al dente y con parmesano.