Mercadona lanza un bizcocho sin gluten ni lactosa por menos de 3 € y triunfa en ventas

Mercadona ha puesto a la venta un bizcocho listo para consumir que sorprende tanto por el precio como por su planteamiento inclusivo. Con un costo de solo 2,80 €, este dulce está dirigido a personas con intolerancias, pero también seduce a aquellos que buscan una opción ligera y lista para comer.

Un dulce para todos: sin gluten, sin lactosa y sin complicaciones

En los lineales de repostería de Mercadona ha aparecido una novedad que no ha pasado desapercibida. Se trata de un bizcocho de la marca Hacendado, elaborado sin gluten ni lactosa, especialmente pensado para quienes padecen intolerancias alimentarias, pero también atractivo para el público general que busca productos más digestivos o funcionales.

El formato es de 300 gramos, con una presentación sencilla y clara. Está listo para consumir, lo que lo convierte en una opción ideal para desayunos rápidos, meriendas improvisadas o incluso como base para postres caseros. El éxito inicial del producto en las redes y en foros de consumidores ha sido evidente: muchos celebran su textura esponjosa, el sabor suave, y lo más importante, su accesibilidad económica.

¿Qué contiene este bizcocho “sin”?

Aunque se prescinde de los dos ingredientes que suelen encarecer este tipo de productos —gluten y lactosa—, el bizcocho mantiene una composición pensada para preservar su textura y sabor. Entre los ingredientes principales destacan el huevo pasteurizado, aceite vegetal, azúcar y fécula de patata. Esta combinación permite obtener una miga tierna, con el punto justo de humedad, sin necesidad de conservantes artificiales.

El uso de fécula de patata, junto con otros almidones, sustituye eficazmente la harina de trigo, mientras que la ausencia de leche no compromete ni el sabor ni la consistencia. Para muchos, este bizcocho representa una evolución natural en la oferta alimentaria del supermercado: un producto que no requiere sacrificios en sabor y que no excluye a quienes deben evitar ciertos ingredientes.

Precio bajo y accesible: una estrategia reconocible

Lo que más llama la atención no es solo la etiqueta “sin”, sino el precio final del producto: 2,80 €. En un mercado donde los productos dirigidos a personas con intolerancias suelen tener precios elevados, esta propuesta rompe moldes. Algunos medios han señalado ligeras variaciones (2,35 € en algunos establecimientos), pero el consenso gira en torno a una cifra inferior a los 3 euros.

Esta estrategia se alinea con la filosofía habitual de Mercadona: ofrecer alternativas para públicos específicos sin encarecer ni segregar. En lugar de ubicar este bizcocho en una sección “especial”, lo ha integrado junto con los productos habituales de repostería. Esto no solo reduce la sensación de exclusión de quienes deben seguir dietas estrictas, sino que invita a todo tipo de consumidores a probar el producto.

Las primeras reacciones no se han hecho esperar. Comentarios como “¡por fin un dulce sin lactosa que puedo pagar!” o “lo probé sin saber que era sin gluten, y me encantó” se multiplican en las redes sociales. Esta aceptación transversal es, quizás, el mejor indicador de su éxito.

La tendencia crece: más allá de las intolerancias

La llegada de este bizcocho no es un caso aislado, sino parte de una tendencia creciente. Cada vez más personas, incluso sin intolerancias diagnosticadas, optan por productos sin gluten o sin lactosa por razones de bienestar digestivo, moda o simple curiosidad. El consumo “flexible” se impone, y supermercados como Mercadona han sabido leer este cambio en las preferencias.

Ofrecer un dulce que todos puedan disfrutar, sin restricciones ni costos añadidos, responde a una demanda cada vez más extendida: la de una alimentación inclusiva, sencilla y asequible. El reto está en mantener la calidad y el sabor sin caer en precios elitistas ni ingredientes artificiales.

Este producto podría marcar un antes y un después en la categoría. Si mantiene su calidad y el interés del público, es posible que inspire nuevas versiones o ampliaciones: más sabores, formatos individuales o incluso versiones integrales.

¿Un capricho saludable al alcance de todos?

El nuevo bizcocho sin gluten ni lactosa de Mercadona ya es un éxito de boca en boca. Su precio competitivo, su facilidad de consumo y su carácter inclusivo lo convierten en una de las novedades más celebradas del año en el sector de la alimentación.

¿Crees que todos los productos sin gluten y lactosa deberían tener este precio?

Comparte tu opinión, cuéntanos si lo has probado o si este tipo de opciones deberían ser la norma y no la excepción en los supermercados.