Dia abre un nuevo supermercado en Terrassa y activa descuentos del 25% desde el primer día

La cadena de alimentación Dia continúa ampliando su presencia en Terrassa con la apertura de un nuevo establecimiento en la calle Matadepera, 149-151, en el corazón del barrio de Sant Pere. Con esta inauguración, la compañía madrileña ya suma cinco supermercados en la ciudad, junto con los que tiene en Can Boada, Ca n’Anglada, Can Parellada y Sant Pere Nord. En total, Dia cuenta con 218 tiendas en la provincia de Barcelona y cerca de 300 en toda Cataluña.

El nuevo local dispone de cerca de 300 metros cuadrados de superficie de venta, donde se pueden encontrar productos de marca propia y de grandes fabricantes del sector de la alimentación y la limpieza. La apertura ha supuesto la creación de siete puestos de trabajo, tres de los cuales son de nueva incorporación tras un proceso de selección local.

Durante el primer mes de actividad, la tienda ofrecerá descuentos del 25% en las secciones de fruta, verdura, pan y repostería. Además, los miembros del Club Dia podrán disfrutar de un 5% adicional acumulable en el monedero digital de la aplicación móvil de la marca.

El horario comercial será de lunes a sábado de 9.00 a 21.00 h, y los domingos de 9.30 a 14.30 h, para adaptarse a las necesidades de los vecinos y vecinas del barrio.

Crece la competencia alimentaria en Terrassa

Terrassa vive actualmente un auge del sector de la alimentación, con varias cadenas ampliando o renovando su red comercial. Recientemente, Consum ha abierto una nueva tienda en la avenida de Béjar, mientras que Bonpreu Esclat ha estrenado un gran espacio en la carretera de Talamanca y ya prepara otra apertura en la antigua fábrica Sala i Badrinas, donde está seleccionando personal.

También Plusfresc ha completado la reforma integral de su establecimiento en el antiguo Talló, y a finales del año pasado Caprabo y Suma reforzaron su presencia en la ciudad con nuevos locales en el paseo 22 de Julio y en la carretera de Rellinars, respectivamente.