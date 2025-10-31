Una dona compara la seva compra setmanal entre Alcampo i Mercadona i s’endú una sorpresa: “la diferència es nota”

Tan cert és això que, segons les dades que ha publicat l’OCU (Organització de Consumidors i Usuaris), els aliments han pujat més d’un 35% en només 4 anys. I encara que hi ha opcions de botigues que promouen algun estalvi, el que tots voldríem és trobar el que ens agrada i necessitem, en un sol lloc.
També és cert que, veient que buscant aquí i allà es pot estalviar una mica de diners, alguns s’han dedicat a comparar preus de productes entre cadenes de supermercats per saber quina ofereix els productes a millor preu.
Influencer compara preus entre grans cadenes de súper
A propòsit d’aquesta cerca de millors preus, una usuària de TikTok (@tarabeta_) va fer la feina i va comparar la seva compra entre dos dels supermercats més populars d’Espanya: Alcampo i Mercadona.
Amb la seva llista de la compra a la mà, va mostrar producte per producte dels dos supermercats per comprovar, sense filtres, on sortia més barat omplir el carretó.
El resultat, a més de sorprendre-la a ella mateixa, va fer reflexionar milers de persones que la segueixen en aquesta xarxa social. El curiós és que, tot i que els preus parlaven pràcticament per si sols, la seva elecció va acabar sent una mica complexa.
Aquesta compradora va confessar ser fidel a les compres a Mercadona i la raó pot semblar senzilla encara que no tothom la comprengui. I té a veure amb el costum i la familiaritat amb els productes.
A vegades no es tracta només d’estalviar uns quants euros, sinó de sentir-nos còmodes quan ho fem. Tot i això, la conclusió va ser clara: si la teva prioritat és l’estalvi, Alcampo és millor opció.
Estalvi en temps d’inflació
L’experiment d’aquesta usuària de TikTok reflecteix el que actualment costa fer la compra a tots els espanyols. La realitat és que ens veiem obligats a replantejar-nos els hàbits de compra, a comparar preus i a buscar noves alternatives.
Ella va mostrar el seu tiquet de compra: 74,84 € a Alcampo amb l’enviament inclòs, davant dels 72,73 € que hauria pagat pel mateix a Mercadona. Però aquí hi ha una altra sorpresa que cal tenir en compte. Segons va explicar, alguns productes eren molt més barats a Alcampo i, a més, aquest oferia productes de marca i més varietat.
La diferència pot semblar petita, però si es va sumant setmana rere setmana podria representar un estalvi que no es pot menystenir.
La tendència de compradors a comparar preus és creixent. I més enllà del preu final, el que es percep cada vegada amb més fermesa és un canvi en el comportament dels consumidors, que busquen fer compres més conscients i estratègiques per fer rendir una mica més els seus diners.
Compra amb els ulls ben oberts
El que va demostrar aquesta usuària en el seu vídeo és que a vegades només cal fer un petit gir per estalviar en coses essencials, sense que això signifiqui haver de sacrificar la qualitat del que consumim habitualment.
Moltes vegades, per comoditat, proximitat o, com dèiem al principi, per costum, no ens molestem a revisar altres opcions. Així que la propera vegada que facis la llista de la compra, potser val la pena explorar altres botigues i comprar en més d’un lloc.
Només tingues en compte que no es tracta de canviar per canviar, sinó de saber que tens el control del que compres i que cada decisió, per petita que sigui, al final, suma.