Torna el cofre més desitjat de Mercadona: 12 mini fragàncies per temps limitat

Tot i que encara falten setmanes perquè el Pare Noel o els Reis Mags facin la seva aparició amb obsequis meravellosos, les prestatgeries de Mercadona ja respiren aquest esperit festiu.
La cadena valenciana, sempre hàbil per anticipar-se a les tendències, ha relançat un dels seus productes estrella, que no és altre que el cofre de 12 mini fragàncies Deliplus, un èxit rotund l’any passat i que promet tornar a esgotar-se abans del Black Friday.
Per què és un regal versàtil i perfecte per a tots els gustos?
Mercadona ha sabut posicionar la seva marca Deliplus com a sinònim de qualitat i sofisticació a l’abast de tothom.
És així com reuneix en un sol cofre (en edició regal) 12 mini perfums amb fragàncies variades que representen el millor dels extractes d’aquesta marca.
Cada un ha estat concebut i elaborat pensant perquè puguis canviar d’aroma segons l’ocasió o l’estat d’ànim.
En aquest cofre es combinen varietat, elegància i un preu assequible. Per això s’ha consolidat com una de les opcions preferides per regalar (o autoregalar-se) en aquestes festes.
El seu color vermell intens i el seu disseny cuidat el converteixen en un detall perfecte per col·locar sota l’arbre amb una targeta. Està pensat per sorprendre un amic invisible o aquella persona especial a qui vols agrair.
Un regal per a tu mateixa
Si el que vols és consentir-te, tens fragàncies per a cada dia i per a totes les ocasions. Pots acompanyar un sopar especial amb un toc de perfum nou o anar a treballar amb notes suaus i energètiques.
Cada ampolleta inclou essències amb notes dolces i afruitades com Extra Time (grosella, gardènia i mel), i també aquelles que et donen l’elegància atemporal de Blue Shine (bergamota, iris i sàndal).
Són petites joies olfactives. També destaquen Como Tú Amor (gessamí i vainilla), Soirée My Soul (iris i fava tonka) o Bright Verissime (flor de taronger i ambre gris), fragàncies que no tenen res a envejar a marques molt més cares.
Un preu simbòlic
Per només 26 euros, aquest cofre és una oportunitat difícil d’ignorar. No només t’ofereix varietat i qualitat, sinó també la possibilitat de descobrir aromes nous per a cada dia i sense necessitat d’invertir en un flascó de gran mida.
És ideal si busques el perfume perfecte per a cada ocasió o simplement vols tenir-ne diversos al bolso, al cotxe o a la maleta de viatge.
Fragàncies per a ell amb elegància i funcionalitat
Mercadona no s’ha oblidat del públic masculí i aquest any també torna el seu cofre amb 6 fragàncies mini per a home.
És un regal que recull els perfums més icònics de la seva línia masculina. Entre ells destaquen fragàncies com My Soul Él (pebre rosa i fusta de cade), Como Tú Rebel (fulla de violeta i cedre) i Como Tú Viento (bergamota i molsa de roure). Tots ells combinen frescor, caràcter, elegància i personalitat.
A més, el disseny de l’estoig afegeix un toc d’enginy, ja que pot reutilitzar-se com a organitzador o base per a rellotges.
Aquesta característica el converteix en un regal funcional i elegant. Amb aquest detall, Mercadona reforça el seu compromís amb la sostenibilitat, el respecte pel medi ambient i els envasos dissenyats amb gust per reutilitzar.
Màgia d’aromes en format mini
L’encant d’aquests cofres no rau només en l’estètica, la varietat o el preu, sinó en la possibilitat de gaudir d’un perfum diferent cada dia.
El seu format mini et permet explorar fragàncies diferents segons el moment. És a dir, pots jugar amb la teva identitat olfactiva d’acord amb l’ocasió i l’estat d’ànim.
Així, Mercadona aconsegueix convertir un gest quotidià en una cosa especial, i és que triar quin perfum portar es converteix en una experiència sensorial i accessible.
No podem oblidar que, en temps de regals conscients, respectuosos amb el medi ambient i pressupostos ajustats, aquest equilibri entre plaer, practicitat, varietat i preu fa d’aquest cofre una aposta guanyadora per a qualsevol regal.