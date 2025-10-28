Roig explica per què un gerent de Mercadona cobra 2.100 € nets: “que se senti ben tractat”

L’alt directiu assegura que l’èxit empresarial va de la mà del benestar dels seus empleats i enmig d’un mercat en què moltes empreses busquen reduir costos, Mercadona aposta per cuidar la seva plantilla.
En això de cuidar el seu recurs humà, no es tracta només de pagar un bon salari, sinó que cada empleat se senti valorat, motivat i respectat.
“No només mans, també cor i cervell”
Els resultats d’aquesta política de Mercadona parlen per si sols perquè ofereix salaris competitius, horaris flexibles, bonificacions per objectius assolits i creació d’ocupació estable.
Aquesta combinació s’ha convertit en un referent d’ocupació de qualitat a Espanya i Portugal i està liderada per aquesta cadena de supermercats que avui té 110.000 treballadors a les dues nacions ibèriques, repartits en unes 1.660 botigues.
Per a Roig, un treballador no és només força laboral, també és un cor i un cervell. Això significa que no n’hi ha prou amb pagar un salari, sinó que és important que cada persona de la plantilla se senti valorada i respectada.
Aquests són els salaris de Mercadona
Les paraules de Roig no són buides i les avala afirmant que els gerents tipus A (que formen la majoria de la plantilla) reben 2.100 euros nets mensuals. Això significa un 27 % més que el salari mínim interprofessional de mitjana a Espanya i Portugal.
A més, el 2024, la companyia va augmentar els sous un 8,5 %, cosa que va superar àmpliament l’IPC d’ambdós països. Aquest esforç evidencia que l’estratègia de Mercadona és apostar per ocupació de qualitat i estabilitat econòmica per al seu equip, fet que redunda en beneficis per a tothom.
Bonificacions que motiven
Mercadona, així mateix, premia el rendiment amb primes vinculades als beneficis de l’empresa. Aquest any 2025, es van distribuir 700 milions d’euros en variables per objectius assolits. Els empleats amb més de quatre anys d’antiguitat van rebre prop de 6.000 euros bruts, l’equivalent a tres nòmines mensuals addicionals.
Així, l’esforç individual de cada treballador es reflecteix directament en recompenses tangibles i la motivació de ser cada dia millors i treballar en equip mai no es perd.
Flexibilitat i planificació horària que donen oxigen a l’equip
La planificació dels torns és un altre punt fort de Mercadona. Els empleats poden equilibrar les seves vides amb la feina perquè coneixen el seu horari amb antelació.
En poder conciliar la vida personal i laboral, la sensació d’ofec que pot tenir un empleat desapareix i li permet organitzar-se per fer altres coses quotidianes com anar al gimnàs, fer classes o passar temps amb la família.
De la mateixa manera, la companyia ofereix diferents opcions de jornada, segons el contracte, i cada treballador pot tenir un horari adaptat a les necessitats individuals i als pics d’activitat del negoci.
Per què Mercadona és referent d’ocupació estable
El 2024, Mercadona va crear més de 6.000 nous llocs de treball. D’aquests, 4.300 van ser a Espanya i 1.700 a Portugal.
Aquest increment va elevar la plantilla total d’empleats a 103.000 i 7.000 persones, respectivament. Amb aquestes xifres tangibles, l’empresa va demostrar que el seu creixement econòmic va de la mà amb el fet d’oferir oportunitats laborals segures, ben remunerades i de qualitat.
Orgull i creixement com a motor de motivació
Juan Roig torna a insistir que sentir-se orgullós de la pròpia feina és clau per a la motivació dels empleats en tots els nivells.
És així com Mercadona combina salaris competitius, primes per objectius, flexibilitat laboral i creació d’ocupació estable en un ambient agradable perquè els treballadors se sentin valorats, motivats i orgullosos dels seus llocs de treball.
La clau que veu Roig en això és que aquesta combinació reforça de manera intrínseca l’eficiència i el compromís de l’equip.
Un model a seguir en ocupació i compromís
Amb aquest enfocament integral, Mercadona no només s’afiança al mercat ibèric, sinó que demostra que cuidar les persones és tan important com assolir metes econòmiques.
No només va augmentar la plantilla i va donar bons i salaris respectables als seus empleats: el 2024, va assolir 38.800 milions d’euros d’ingressos, un augment del 9 % respecte a l’exercici anterior de 2023.
No és un assumpte difícil d’entendre, diu Roig, ja que aquest model s’ha convertit en un referent en el sector perquè evidencia que l’èxit empresarial i el benestar del treballador poden anar de la mà.